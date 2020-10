«Ήλιος»: Πώς σχολιάστηκε στο Twitter το χθεσινό επεισόδιο της δραματικής σειράς

«Ήλιος»: Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1

Η σειρά «Ήλιος» είναι μια διασκευή της γαλλικής σειράς με τίτλο «Un Si Grand Soleil». Το σενάριο είναι της Μαρίας Γεωργιάδου και η σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη και του Λίνου Χριστοδούλου και τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην μαγευτική πόλη της Καβάλας.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Η Λήδα (Ευγενία Δημητροπούλου) επιστρέφει με τον έφηβο γιο της, Πέτρο (Κωνσταντίνος Πεσλής), στην όμορφη, παραθαλάσσια πόλη που γεννήθηκε, μετά από 18 χρόνια απουσίας. Εκεί, θα συναντήσει ξανά τον Φίλιππο (Αντίνοος Αλμπάνης), τον πρώτο έρωτα που τη σημάδεψε, αλλά θα έρθει και αντιμέτωπη με την οικογένειά της, τα λάθη του παρελθόντος και την οδύνη της αυτοκτονίας της αδελφής της. Τότε, η Λήδα έφυγε κρυφά, γεμάτη τύψεις και ενοχές, χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρίσκεται. Τώρα, γυρίζει για να συμφιλιωθεί με το παρελθόν και να κλείσει έναν κύκλο που κράτησε 18 χρόνια.

Αθώα ή ένοχη η Λήδα;

Ο πρώτος άνθρωπος που θέλει να δει, είναι ο παλιός κολλητός της φίλος. Όλα, όμως, ανατρέπονται όταν τον βρίσκει νεκρό και η ίδια κατηγορείται για τον φόνο του. Το έγκλημα αυτό πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που αναστατώνουν τη ζωή της και βγάζουν στο φως τα κρυμμένα μυστικά της πόλης.

Η Λήδα προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά της, να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις και τα αισθήματά της, να ζήσει τον έρωτα που στερήθηκε. Διχάζεται, όμως, ανάμεσα στο άσβεστο πάθος της για τον Φίλιππο, ο οποίος είναι πλέον παντρεμένος με την Αλίκη (Ντόρα Μακρυγιάννη) και στον νέο έρωτα που απρόσμενα γεννιέται με τον Δημήτρη (Γιώργος Καραμίχος), τον Αστυνόμο που έχει αναλάβει την υπόθεσή της. Ο Δημήτρης, θέλοντας να φτάσει στην αλήθεια, περνά απ’ το μικροσκόπιο τις ζωές όλων, αποκαλύπτοντας μυστικά, παράνομες σχέσεις και απάτες του «τότε» και του «τώρα».

Στο 15ο επεισόδιο της σειράς «Ήλιος» η Λήδα αθωώνεται και επισήμως για τη δολοφονία του Πάνου, χάρη στο video που τράβηξε το «τσιράκι» της Αλεξάνδρας Βενεκίδη. Ο Αντώνης μιλάει στη Μαρία για τα χρήματα που έβγαζε η Αγγελική κάθε μήνα. Ομολογεί πως είναι πιθανό η Αγγελική να δολοφονήθηκε για παράνομες δραστηριότητες. Η Μαρία συντετριμμένη κατηγορεί τον άντρα της που δεν ερεύνησε την υπόθεση τότε. Ο Φίλιππος καλεί τον Πέτρο να μείνει στο σπίτι του το βράδυ και αποφασίζει να παραιτηθεί από την εταιρεία της μητέρας του.

Οι αστυνομικοί καλούν την Κατερίνα στο τμήμα όταν αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει κάνει ούτε μια ανάληψη από το μισθό της. Υποψιάζονται ότι εκτελεί τις ίδιες παράνομες δραστηριότητες που εκτελούσε η Αγγελική όταν δούλευε για τον Ισακίδη. Ο Πέτρος ομολογεί στη Μυρτώ ότι τη βλέπει μόνο σαν φίλη, ραγίζοντας την καρδιά της. Παράλληλα, παραδέχεται στη φίλη της Μυρτώς ότι είναι ερωτευμένος με εκείνη, ενώ η Εύα τους ακούει. Ο Δημήτρης προτείνει στην Λήδα να βγουν για φαγητό αλλά εκείνη είναι διστακτική. Η Αλίκη ακούει τον κτηνίατρο να μιλάει με την ανιψιά του και μαθαίνει πως της είπαν ψέματα για το ρολόι που είχε βρει στο γραφείο του. Η αστυνομία βρίσκει μια απόρρητη κλήση από τον Φίλιππο στο δεύτερο κινητό του Πάνου.

Δείτε τα καλύτερα σχόλια που γράφτηκαν στο Twitter για το χθεσινό επεισόδιο:

They did it ! ❣

#Hlios pic.twitter.com/ucj3bPdxiq

— Nick Karras (@nikoskarras1998) October 5, 2020