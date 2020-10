Cinobo: Τι θα δούμε τον Οκτώβριο στην ελληνική πλατφόρμα ανεξάρτητου κινηματογράφου

Ο Οκτώβριος στο Cinobo έρχεται για να συμπληρώσει το φθινοπωρινό σκηνικό με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα που εξερευνεί την ασπρόμαυρη μυθοπλασία από το 2010 με ταινίες όπως ο Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) του Πάβελ Παβλικόφσκι ή το Runaway Day του Δημήτρη Μπαβέλλα, ανάμεσα σε άλλες. Ρηξικέλευθες δημιουργίες, καυστικά και επίκαιρα ντοκιμαντέρ, αγωνιώδη θρίλερ, ρομαντικές κομεντί, ένα spotlight στον κόσμο τεκμηρίωσης του Σταύρου Ψυλλάκη και μια πάντα αναγκαία Κέιτ Μπλάνσετ συμπληρώνουν το πρόγραμμα της πλατφόρμας του Cinobo για τον Οκτώβριο.

Modern Retro: Το ασπρόμαυρο ως επιλογή

Η νέα συλλογή που θα εγκαινιαστεί στις 12 Οκτωβρίου με το Runaway Day του Δημήτρη Μπαβέλλα έχει σκοπό να αποκρυπτογραφήσει τη σχεδόν μονοχρωμία των πλάνων εκείνων των ταινιών που από τη δεκαετία του 2010 και μετά επέλεξαν να γυριστούν σε ασπρόμαυρο. Ταινίες όπως το βραβευμένο στις Κάννες για τη σκηνοθεσία του, Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) του Πάβελ Παβλικόφσκι (16 Οκτωβρίου), τα μυστηριακά Προσωπεία του Σαββάτου (Saturday Fiction) του Λου Γε (13 Οκτωβρίου), το υποβλητικό 1945 του Φέρενκ Τορόκ (14 Οκτωβρίου) και το ερωτικό Lovers For A Day του Φιλίπ Γκαρέλ (15 Οκτωβρίου), μαζί με την Ida του Πάβελ Παβλικόφσκι, το The Artist του Μισέλ Χαζαναβίσιους, το Frances Ha του Νόα Μπάουμπαχ, την Αγκαλιά του Φιδιού (Embrace of the Serpent) του Σίρο Γκέρα, τον Παράδεισο (Paradise) του Αντρέι Κοντσαλόφσκι, και το Too Much Info Clouding Over my Head του Βασίλη Χριστοφιλάκη αποτελούν τη συλλογή ταινιών από μια δεκαετία που μόλις παρήλθε, για τις οποίες η απουσία χρωμάτων δεν ήταν λύση ανάγκης αλλά καλλιτεχνική έκφραση.

Τι νέο θα δούμε στο Cinobo

Ένας κατάλογος με ποικίλες επιλογές, διαφορετικές και ενδιαφέρουσες αυτό τον μήνα στα New In Cinobo, αρχής γενομένης από το αμφιλεγόμενο Σπίτι που Έχτισε ο Τζακ (The House That Jack Built) του Λαρς φον Τρίερ, ένα ψυχογραφικό πορτρέτο ενός κατά συρροή δολοφόνου.

Ο Ένοχος (The Guilty) του Γκούσταβ Μόλερ από την Δανία, ένα βραβευμένο θρίλερ δωματίου για γερά νεύρα, το φουτουριστικό Θεώρημα Μηδέν (The Zero Theorem) του αγαπημένου και αγαπητού Τέρι Γκίλιαμ, η Philomena του Στήβεν Φρίαρς με μια συγκλονιστική Τζούντι Ντεντς, το Μανιφέστο (Manifesto) του Τζούλιαν Ρόσεφελντ, μια ωδή στην ερμηνευτική παλέτα της Κέιτ Μπλάνσετ, το αγωνιώδες και καυστικά μαύρο δράμα καταδίωξης Με Σειρά Εξαφάνισης (In Order of Disappearence) του Χανς Πήτερ Μόλαντ, η σάτιρα Κοίτα Ποιος Γύρισε (Sono Tornato) του Λούκα Μινιέρο για την επιστροφή του Μουσολίνι στην Ιταλία του σήμερα και το ρομαντικό Η Αγάπη Δεν Έρχεται Μόνη (Happiness Doesn’t Come Alone) του Τζέιμς Χαθ συμπληρώνουν τις νέες προσθήκες του Οκτωβρίου.

Ωστόσο, για την Παγκόσμια Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου στις 28 Οκτωβρίου, ο Cinobo επέλεξε να στριμάρει για μικρούς και μεγάλους φίλους, τον Μικρό Πρίγκιπα (The Little Prince) του Μαρκ Όζμπορν, με τις φωνές των Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζεφ Μπρίτζες, Τζέιμς Φράνκο, Πολ Ραντ, Μπενίσιο ντελ Τόρο και Ρέιτσελ ΜακΆνταμς.

Cinobo Πρεμιέρες

Η Χάνα (Hannah) του Αντρέα Παλαόρο, ένα σχεδόν σιωπηλό δράμα με την πάντα υπέροχη Σαρλότ Ράμπλινγκ, το τρυφερό Τέμπλο (Retablo) του Αλβάρο Ντελγάδο Απαρίθιο, από το Περού, η Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα Χωρίς Θρόνο (The Kingmaker) το ανατριχιαστικά ρεαλιστικό ντοκιμαντέρ της Λορίν Γκρίφιλντ, και τα Προσωπεία του Σαββάτου (Saturday Fiction) του Λου Γε έρχονται αυτόν τον Οκτώβριο στο Cinobo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ το video για τις ταινίες που έρχονται τον Οκτώβριο στο Cinobo:

Κεφάλαιο Cinobo Nights

Η πρόταση του Cinobo για αυτό το καλοκαίρι, με επιλεγμένες ταινίες σε θερινά σινεμά Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κλείνει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κάνοντας μια αναδρομή στους τρεις αυτούς μήνες, έρχονται στο νου ταινίες που είτε έκαναν εκεί την πρεμιέρα τους, είτε προβλήθηκαν ως επιλογές του Cinobo, είτε αποτέλεσαν μέρος ενός προγράμματος που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού σε ζέση, όλο το καλοκαίρι. Το Babyteeth της Σάνον Μέρφι, το The Waiter του Στηβ Κρικρή, το Έλα Όπως Είσαι (Come As You Are) του Ρίτσαρντ Γουόνγκ, το Σταθμός: Νέα Υόρκη (Port Authority) της Ντανιέλ Λέσοβιτς, το Pari του Σιαμάκ Ετεμάντι, το Παράθυρο στη Θάλασσα (Window to the Sea) του Μιγκέλ Ανχέλ Χιμένεζ, o Πατέρας (The Father) των Κριστίνα Γκρόζεβα και Πέταρ Βαλτσάνοφ, η Γάτα στον Τοίχο (Cat in the Wall) των Βεσέλα Καζάκοβα και Μίνα Μίλεβα, η Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα Χωρίς Θρόνο (The Kingmaker) της Λορίν Γκρίνφιλντ, η Άλυτη του Μίνωα Νικολακάκη, το Όντως Φιλιούνται; του Γιάννη Κορρέ, τα Προσωπεία του Σαββάτου (Saturday Fiction) του Λου Γε και το 6.5 Εκτός Ελέγχου (Just 6.5) του Σαίντ Ρουσταγί σχημάτισαν τον πρώτο κατάλογο των Cinobo Nights.

Λίγα λόγια για το Cinobo

Το Cinobo (Cinema No Borders) είναι η νέα ελληνική συνδρομητική streaming (sVOD) πλατφόρμα που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 12 Μαρτίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή ανεξάρτητου και arthouse κινηματογράφου, με εκατοντάδες ταινίες επιλεγμένες και κατηγοριοποιημένες από επαγγελματίες curators του κινηματογραφικού χώρου. Με μόλις 7,99€ τον μήνα, δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, οι συνδρομητές του Cinobo μπορούν να παρακολουθήσουν απεριόριστα επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους. Η πλατφόρμα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση με μία «Πρεμιέρα Cinobo» και δύο νέες προσθήκες, ενώ παρουσιάζει ανά 15 ημέρες εκτενή αφιερώματα και συλλογές.

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα προβολής ταινιών σε High Definition και με 5.1 surround ήχο για την ultimate κινηματογραφική εμπειρία. Είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ιστοσελίδας, καθώς επίσης μέσω της Cinobo εφαρμογής σε smartphone και tablet (Αndroid, iOS) και Smart TV (Android, LG με WebOS 4.0 ή μεταγενέστερα) και με προβολή μέσω Chromecast. Με μία μηνιαία συνδρομή ο χρήστης έχει απεριόριστη πρόσβαση από όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, δυνατότητα θέασης σε δύο οθόνες ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσει και να συνεχίσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το Cinobo παρέχει τη δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης (Offline Viewing) για προβολή ταινιών on the go, λειτουργία Continue Watching για συνέχεια αναπαραγωγής της ταινίας από οποιαδήποτε συσκευή, δυνατότητα πρόσθεσης ταινιών στη λίστα του χρήστη και λειτουργία γονικού ελέγχου.