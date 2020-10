Social Distance: Νέα σειρά για την… καραντίνα έρχεται στο Netflix

Το πρώτο trailer για την επερχόμενη σειρά «Social Distance» του Netflix, που θα έρθει στις οθόνες μας στις 15 Οκτωβρίου, ανοίγει με δύο φίλους να μιλούν στο Zoom εν μέσω καραντίνας, λόγω του κορονοϊου. «Πως πάει?» ρωτάει ο ένας, «Απλώς κάλεσα να πω γεια», απαντά ο φίλος του. «Είναι όλα καλά?» λέει ο πρώτος, στον οποίο ο άλλος απαντά, «Ναι … εννοώ, όχι.»

Ο διάλογος αυτός συνοψίζει το 2020 – ένα έτος που καθορίστηκε από τις «εικονικές» φιλίες και τις σχέσεις από απόσταση. Καθώς η καραντίνα είχε επιβληθεί σε όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από εμάς στράφηκαμε στην τεχνολογία ως μια λύση-υποκατάστατο της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Αυτό πραγματεύεται και η νέα σειρά του Netflix. Το νέο αυτό πρότζεκτ από τους δημιουργόυς της γνωστής σειράς Orange Is The New Black «επιδεικνύει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος καθώς αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα και την απομόνωση», με κάθε επεισόδιο να λέει μια νέα ιστορία, με πρωταγωνιστές διαφορετικους χαρακτήρες κάθε φορά.

Το cast περιλαμβάνει τους Becky Ann Baker (Girls), Danielle Brooks (Orange is the New Black), Mike Colter (American Horror Story), Max Jenkins (Dead to Me), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Oscar Nunez (The Office), Guillermo Díaz (Scandal) και πολλούς άλλους.

Μία ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής την εποχής της καραντίνας

Η σειρά, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, γράφτηκε και γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά Social Distance «στοχεύει στο να παρέχει στο κοινό την κάθαρση που χρειάζεται κατά τη διάρκεια μιας ταραχώδους περιόδου, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει ένα στιγμιότυπο αυτής της μοναδικής στιγμής στην ιστορία».

Το trailer δείχνει οικογένειες, συνεργάτες και φίλους να επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσης, με όλα τα τεχνολογικά προβλήματα που συνοδεύουν συνήθως αυτού του είδους την επικοινωνία. Η σειρά επίσης θίγει ως θέμα και τις ιστορικές διαμαρτυρίες Black Lives Matter, οι οποίες ξεκίνησαν ενώ οι περισσότεροι από εμάς ήταν ακόμα απομονωμένοι.

Το σίγουρο, πάντως, είναι πως αυτή η σειρά θα καταφέρει να συγκινήσει πολλούς- και ίσως μας κάνει να αναπολήσουμε τις στιγμές της καραντίνας… ή και όχι.

Δείτε το trailer εδώ: