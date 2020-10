Τα café που βάζουν χρώμα στην πόλη μας με τα λουλούδια τους

Από τις 6 Ιουνίου άνοιξαν επισήμως τα καφέ-μπαρ με εσωτερικούς χώρους και μαζί με αυτά και τα αγαπημένα μας καφέ της πόλης, τα οποία μπορούμε επιτέλους να επισκεφτούμε τηρώντας φυσικά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Εμείς για την πρώτη μας βόλτα θα επιλέξουμε αυτά τα café, που με τα λουλούδια τους δίνουν χρώμα στην πόλη μας και μας θυμίζουν ότι το καλοκαίρι είναι επισήμως εδώ.

Ellyz Athens

Για το πανέμορφο Ellyz έχουμε ξαναμιλήσει, όταν είχε πρωτοανοίξει τον Σεπτέμβριο σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα στενά του κέντρου, στο Μοναστηράκι. Πρόκειται για έναν minimal χώρο με χαλαρωτική μουσική, ευγενικό προσωπικό, και φυσικα: λουλούδια παντού. Όπου κοιτάξεις θα δεις πανέμορφα λουλούδια σε ροζ και μωβ αποχρώσεις που μας θυμίζουν ότι το καλοκαίρι είναι επισήμως εδώ. Δεν είναι τυχαίο πώς λίγο πριν κλείσει λόγω του κορονοϊού, το Ellyz ήταν από τους πιο πολυ-φωτογραφισμένους χώρους στο Instagram.

Αγίου Φιλίππου 11, Μοναστηράκι

F by Φ Athens Concept Store

Το «F by Φ» είναι ακόμη μία νέα προσθήκη στους αθηναϊκούς δρόμους, αυτή τη φορά στο Κουκάκι. Πρόκειται για ένα concept store, που σημαίνει πως εκτός από καφέ και πεντανόστιμα snack και smoothie bowls, προσφέρει επίσης μια σειρά από (ηθικής προέλευσης) προϊόντα. Από ρούχα και αξεσουάρ, μέχρι και διακοσμητικά για το σπίτι σας, στο «F by Φ» θα βρείτε ό,τι επιθυμείτε. Ένας μικρός, αλλά άνετος χώρος, που μας κάνει να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ο καφές καθώς και τα υπόλοιπα ροφήματα είναι οργανικά, από ηθικούς και βιώσιμους παραγωγούς.

Δημητρακοπούλου 65-67, Κουκάκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Καφές και ποτό στις πιο όμορφες αυλές της Αθήνας

Flour of Youth

Παραμένουμε στο Κουκάκι, όπου βρίσκεται ακόμα ένα λουλουδάτο καφέ και συγκεκριμένα ζαχαροπλαστείο, το Flour Of Youth. Ένας μικρός, όμορφος χώρος με πανέμορφα ροζ και κόκκινα λουλούδια στους τοίχους. Στο Flour of Youth θα απολαύσετε το καφέ σας, αλλά και εκπληκτικά γλυκά και cupcakes, τα οποία πολύ πιθανόν να είναι επίσης διακοσμημένα με λουλούδια. Πλέον διατίθεται τόσο εσωτερικός, όσο και εξωτερικός χώρος, ο οποίος ομορφαίνει την οδό Βεϊκου, οπότε μην διστάσετε να επισκεφτείτε το Flour Of Youth για καφέ και φυσικά γλυκό!

Βεΐκου 91, Κουκάκι

Lollobrigida

Φεύγουμε από το κέντρο, για να ταξιδέψουμε μέχρι τον Πειραιά όπου θα βρούμε το πανέμορφο Lollobrigida. Με θέα το Μικρολίμανο και περιτριγυρισμένοι από ανθισμένα λουλούδια μπορείτε να απολαύσετε τόσο τον καφέ σας, όσο και ιταλική κουζίνα, αλλά και cocktails. Το Lollobrigida προσφέρει μία all day εμπειρία, εμείς προτείνουμε όμως το φημισμένο brunch του.

Ακτή Κουμουνδούρου 62, Πειραιάς

Glow Cafe

Ακόμα ένα καφέ που έκανε την εμφάνιση του στον Πειραιά και ομόρφυνε με τα λουλούδια του τα γκρίζα στενά είναι το Glow. Επίσης ένα νέο καφέ, που μετράει περίπου 7 μήνες λειτουργίας, το Glow έχει κερδίσει τους Πειραιώτες -και όχι μόνο- με τα ροζ λουλούδια του και τα καταπληκτικά ροφήματα και γλυκά του. Αν είστε λάτρεις της ροζ αισθητικής -που μοιράζονται τα περισσότερα λουλουδένια καφέ, τότε σας προτείνουμε το Pink Matcha Latte με ιβίσκο και τριαντάφυλλο και το Pink Velvet Cake.

Κουντουριώτου 154, Πειραιάς