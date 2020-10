Ma Rainey’s Black Bottom: Η τελευταία ταινία του Τσάντγουικ Μπόζμαν έρχεται στο Netflix

Φαίνεται ότι η τελευταία ταινία που γύρισε ο Τσάντγουικ Μπόζμαν πριν τον θάνατό του με τίτλο «Ma Rainey’s Black Bottom» πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών τον Αύγουστο του 2020 μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είχε κρατήσει μυστικό το πρόβλημα υγείας του κι έτσι ακόμη και στο καστ αυτής της ταινίας κανείς δεν γνώριζε τίποτα.

Λίγα λόγια για την ταινία

Πρόκειται για θεατρικό έργο το οποίο αναπαριστά τη ζωή της «Μa» Rainey (την ενσαρκώνει η Viola Davis), της πιο σημαντικής γυναικείας φωνής των blues, γνωστής και ως «Μητέρα των Blues». Διαδραματίζεται κατά τη δεκαετία του 1920 στη διάρκεια ηχογραφήσεων στο Σικάγο όπου η Ma Rainey «παλεύει» με τον μάνατζερ και τον παραγωγό της, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν την μουσική της. Επίσης, εναντιώνεται στα μέλη του συγκροτήματός της, ένα από τα οποία είναι και ο Boseman, ένας τραμπετίστας που θέλει να κάνει δική του καριέρα. Το έργο είναι σε σκηνοθεσία του George C. Wolf και πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Netflix.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας, που μας έδωσε και μία πρώτη ματιά στην ταινία, η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου.

Here’s your first look at Viola Davis and Chadwick Boseman in MA RAINEY’S BLACK BOTTOM, based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe.@MaRaineyFilm comes to Netflix 18 December. pic.twitter.com/fuMIec46KC

— NetflixFilm (@NetflixFilm) September 30, 2020