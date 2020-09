Τι να δούμε σήμερα; 6 προτάσεις για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου

ΒΙΒΛΙΟ

2η Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων

Φέτος για δεύτερη χρονιά τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας ενώνονται και γιορτάζουν την Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων με ένα μεγάλο αφιέρωμα στις Λέσχες Ανάγνωσης. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει όλη η χώρα μια λέσχη. Τι σημαίνει αυτό; Τα βιβλιοπωλεία που συμμετέχουν στην Ημέρα Μικρών Βιβλιοπωλείων ετοιμάζουν νέες Λέσχες Ανάγνωσης, καθώς και εορταστικές θεματικές συναντήσεις. Οι αναγνώστες που θα επισκεφτούν τα μικρά βιβλιοπωλεία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με άλλους βιβλιόφιλους και να συζητήσουν για βιβλία. Οι μικροί βιβλιόφιλοι θα συμμετέχουν σε πρωτότυπες Λέσχες για παιδιά και θα παίξουν με αφορμή αγαπημένα βιβλία. Δείτε τα βιβλιοπωλεία της Ημέρας Μικρών Βιβλιοπωλείων στον χάρτη.

Σάββατο 26/9, 09:00 – 21:00

Δωρεάν συμμετοχή * απαραίτητη δήλωση συμμετοχής, κατόπιν επικοινωνίας για κράτηση θέσης με το εκάστοτε βιβλιοπωλείο.



STAND UP COMEDY

Επιστροφή στην Κανονικότητα Ξανά, με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στο ΟΑΚΑ

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος δίνει ραντεβού με την «Κανονικότητα» το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, για κοινωνική και πολιτική σάτιρα, αυτοσαρκασμούς και οι εύστοχους σχολιασμούς για όλους και για όλα.

Σάββατο 26/9, 20:30

Από 12€

Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Απογευματοβραδινή πεζοπορία στην Πάρνηθα

Ξεκινώντας κοντά στη δύση του ήλιου και επιστρέφοντας βράδυ, η διαδρομή θα είναι ήπια με μικρές υψομετρικές διαφορές και χρειάζεται μια κανονική φυσική κατάσταση. Η διαδρομή θα είναι κυκλική με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το καταφύγιο Φλαμπούρι. Μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι αλλά και παιδιά από 8 ετών και άνω.

Σάββατο 26/9, 18:00

5€ * Δηλώστε συμμετοχή στην πεζοπορία εδώ.

Καταφύγιο Φλαμπούρι, Πάρνηθα

ONLINE ΔΡΑΣΗ

Digital Race for the Cure

Το Greece Race for the Cure είναι αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Ωστόσο, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία του COVID-19, η πραγματοποίηση του 12ου Greece Race for the Cure, με τον μαζικό, γιορτινό χαρακτήρα δεν είναι εφικτή φέτος. Γι’ αυτό και από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης ή του κόσμου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να συμμετάσχετε στο μεγαλύτερο διαδικτυακό, αθλητικό event με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Δείτε εδώ πώς.

Σάββατο 26/9 – Κυριακή 27/9

6€

ΣΙΝΕΜΑ

Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν στο Σινέ Δάφνη

Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Σουηδό σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, ξεκινάει στο Σινέ Δάφνη. Δείτε το Σάββατο τις «Άγριες Φράουλες» και την «7η Σφραγίδα», και την Κυριακή 27/9 ξανά την «7η Σφραγίδα» και την «Φθινοπωρινή Σονάτα».

Σάββατο 26/9 – Κυριακή 27/9, 20:00, 22:00

7€

Σινέ Δάφνη (θερινός), Ηλία Ηλίου 28, Δάφνη

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επέστρεψε ανανεωμένο και θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εξ’ ολοκλήρου σε θερινούς κινηματογράφους, εφτά συνολικά. Διαβάστε περισσότερα και δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβολών εδώ.

Από 3€