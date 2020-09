Black Widow: Καθυστέρηση στην πρεμιέρα και αλλαγές σε όλο το πρόγραμμα της Disney

H Disney έκανε ορισμένες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα κυκλοφορίας των ταινιών της με πρώτη αλλαγή την ταινία της Marvel, «Black Widow» με πρωταγωνίστρια την Scarlett Johansson. Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2020 και τελικά προγραμματίστηκε για τις 7 Μαρτίου 2021.

Οι αλλαγές στο «σύμπαν» της Marvel

H αλλαγή της ταινίας «Black Widow» θα επιφέρει αλλαγές και στις επερχόμενες ταινίες του σύμπαντος της Marvel, οι οποίες θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο.

Πιο συγκεκριμένα, η ταινία «The Eternals» που είχε προγραμματιστεί για τις 21 Φεβρουαρίου 2021 μεταφέρεται για τις 5 Νοεμβρίου 2021.

Η επόμενη ταινία μετά το «The Eternals», με τον τίτλο «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings» μεταφέρεται από τις 7 Μαΐου στις 9 Ιουλίου 2021.

Ποιές ταινίες της Disney επηρεάζονται από την αλλαγή του «Black Widow»;

Η πρώτη αλλαγή που έγινε στις προγραμματισμένες κυκλοφορίες φέρει αλλαγές πέρα από τις ταινίες της Marvel και σε άλλα επικείμενα blockbusters της Disney.

Ξεκινώντας από το «Death on the Nile» το οποίο θα έκανε πρεμιέρα μόλις τον επόμενο μήνα, πλέον θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή ήταν για την πρεμιέρα του μιούζικαλ του Steven Spielberg «West Side Story» το οποίο πια θα ξεκινήσει έναν χρόνο μετά, τον Δεκέμβριο του 2021!

Το θρίλερ «Deep Water» του Ben Affleck από τον Νοέμβριο του 2020 θα κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2021. Η horror ταινία «The Empty Man» αντιθέτως θα παιχτεί νωρίτερα από Δεκέμβριο στις 23 Οκτωβρίου!

Στις αίθουσες θα βρεθεί η κωμική περιπέτεια «The King’s Man« δύο βδομάδες αργότερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.

Πηγή: Independent