Το «Nomanland» της Chloé Zhao κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο

H νέα ταινία της Chloé Zhao με τίτλο «Nomanland» κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Πρωταγωνιστεί η Frances McDormand και μια εβδομάδα πριν η ταινία κατέκτησε και τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Είναι βασισμένη στο βιβλίο «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century» της Jessica Bruder και πραγματεύεται τη ζωή μιας ολόκληρης γενιάς μετά την ύφεση του 2008, κατά την οποία δεν μπορούν ούτε να συνταξιοδοτηθούν, ούτε και να στηρίξουν οικονομικά μια μόνιμη κατοικία. Έτσι η ιστορία ξετυλίγεται γύρω από την πρωταγωνίστρια, η οποία στα 60 της χάνει όλη την περιουσία της και ξεκινά ένα ταξίδι στην Δυτική Αμερική μένοντας σε βαν και ζώντας ως νομάς.

Η σκηνοθέτις

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Chloé Zhao είχε τίτλο «Songs My Brothers Taught Me», κυκλοφόρησε το 2015 και είχε προταθεί για το Independent Spirit Award for Best First Feature στο Sundance Film Festival. Με την δεύτερη ταινία της «The Rider» δύο χρόνια μετά έλαβε πάλι υποψηφιότητες για τα Independent Spirit Award for Best Film και Best Director.

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε φέτος με το «Nomanland» και την σπουδαία πορεία που έχει πάρει ήδη η ταινία από την αρχή.

Η πιθανότητα για Όσκαρ

Το γεγονός ότι η ταινία έχει κερδίσει ήδη το Χρυσό Λιοντάρι και με τη νέα προσθήκη του Βραβείου Κοινού στο Τορόντο, χαράζει μια πορεία προς την κατάκτηση του Όσκαρ για Best Picture. Στο παρελθόν πολλές βραβευμένες ταινίες στο Φεστιβάλ του Τορόντο κέρδισαν ή και προτάθηκαν για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Μερικές από τις πρόσφατες ταινίες που το κατέκτησαν είναι το Green Book (2018), το Room (2015) και το 12 Years a Slave (2013).

To «Nomanland» στις Νύχτες Πρεμιέρας

To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών Νύχτες Πρεμιέρας έχει δείξει ιδιαίτερη αγάπη στο παρελθόν στην Chloé Zhao φιλοξενώντας την πρώτη της ταινία. Φέτος, η καινούργια της ταινία θα είναι από τις μεγάλες πρεμιέρες που υπόσχεται το Φεστιβάλ, ενώ θα είναι κ η ταινία που θα προβληθεί στην τελετή έναρξης.

H ταινία για το κοινό θα παιχτεί στον θερινό κινηματογράφο Αίγλη Ζαππείου στις 24 Σεπτεμβρίου στις 22:15. Για εισιτήρια μπορείτε να επισκεφτείτε το viva.gr ενώ το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.