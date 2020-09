Μέγαρο Μουσικής: Οι εκδηλώσεις που συνεχίζονται κανονικά στον Κήπο

14ημερο lockdown έως τις 4 Οκτωβρίου για όλους τους συναυλιακούς χώρους αλλά και τους κλειστούς κινηματογράφους ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παρ’ όλα αυτά οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών συνεχίζονται κανονικά.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Τετάρτη 23/9

Θωρηκτό Ποτέμκιν με τον Μάνο Κιτσικόπουλο στο Μέγαρο Μουσικής

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, ο Κήπος υποδέχεται τον Μάνο Κιτσικόπουλο, έναν από τους πιο πολυδιάστατους σολίστ της γενιάς του, που συνοδεύει ζωντανά στο πιάνο ένα από τα διαχρονικά αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, το Θωρηκτό Ποτέμκιν του Σεργκέι Αϊζενστάιν, παίζοντας έργα μεγάλων Ρώσων συνθετών (Σοστακόβιτς, Ραχμάνινοφ, Προκόφιεφ και Στραβίνσκι).

Τετάρτη 23/09, 20:30

12€

Παρασκευή 25, Σάββατο 26/9

Κατερίνα Βρανά, best of: Φέτα, sex και αναπηρία

Φέτος η Κατερίνα Βρανά κλείνει δέκα χρόνια στην κωμωδία κι έρχεται στον Κήπο με τις χρυσές επιτυχίες της, τα μεγάλα της σουξέ, τα best of από τις τρεις περφόρμανς της Φέτα με τη Βασίλισσα, About Sex και Staying Alive – Σχεδόν πέθανα. Αυτή η παράσταση είναι η τρανή απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά την Κατερίνα Βρανά από τον απώτερο σκοπό της: να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο.

Παρασκευή 25, Σάββατο 26/9, 20:30

12€

Τρίτη 29 και Τετάρτη 30/9

Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ: Αθηναίων Δράματα

Επεισόδια από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα

Το τρίτο έργο της δραματικής τριλογίας Μαθήματα Πολέμου είναι μια δραματουργική σύνθεση του Γιάννη Λιγνάδη σε σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή με ζωντανή μουσική επί σκηνής, βασισμένη σε κείμενα του Ξενοφώντα. Η πραγμάτευση εστιάζεται στα κυριότερα γεγονότα που συνθέτουν το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου και σηματοδοτούν, παράλληλα, το τέλος της αθηναϊκής ηγεμονίας και της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Σκηνοθεσία: Γιωργής Τσουρής

Διανομή: Βασίλης Αθανασόπουλος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Μάνος Βαβαδάκης, Αντώνης Γιαννακός, Νάντια Κατσούρα, Στάθης Κόικας, Δημήτρης Λιγνάδης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Βασίλης Παπαδημητρίου, Κατερίνα Πατσιάνη

Τρίτη 29 και 30/9, 20:30

12€

Οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση των θεατών στους χώρους των εκδηλώσεων

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους χώρους των εκδηλώσεων. Ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρους. Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση 1 ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η προσέλευση και η αποχώρηση από τον χώρο των εκδηλώσεων γίνεται με υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.