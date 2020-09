Τζένιφερ Άνιστον και Μπραντ Πιτ ξανά «μαζί» στην οθόνη για καλό σκοπό

Ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον ήταν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια των 90s, πριν παντρευτούν το 2000 και χωρίσουν το 2005. Από τότε το πρώην ζευγάρι έχει να βρεθεί μαζί στην οθόνη μας περίπου δύο δεκαετίες.

Την Πέμπτη, όμως, οι δύο φίλοι πλέον, αποφάσισαν να ενώσουν τις «δυνάμεις» τους για καλό σκοπό και να εμφανιστούν σε μία κοινή, εικονική ανάγνωση της εφηβικής ταινίας Fast Times at Ridgemont High στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού εράνου. Το event έγινε μέσω live stream με οικοδεσπότη τον κωμικό Ντέιν Κουκ και αφηγητή τον Μόργκαν Φρίμαν.

Στο εικονικό «table read» όπως ονομάζεται συμμετείχαν και η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Σία ΛεΜπιφ, ο Τζίμμι Κίμελ, ο Τζον Λέτζεντ,ο Ρέι Λιόττα και ο Χέντρι Γκόλντινγκ.

Με τους Άνιστον και Πιτ να «διαβάζουν» μαζί για τους χαρακτήρες της Λίντα Μπάρετ και του Μπραντ Χάμιλτον, οι θαυμαστές τους χάρηκαν που το πρώην ζευγάρι είναι ακόμα φίλοι.

jennifer aniston and brad pitt's full "spicy" scene as linda barrett and brad hamilton on "fast times at ridgemont high"s virtual table read.

THIS WAS WAY TOO FUNNY 😂#FastTimesLive

