5ο Διεθνές Street Art Φεστιβάλ: Νέα τοιχογραφία στην Πάτρα από τον street artist Edmon1419

Frida Kahlo in the brand new @tacosamor ! . #edmon1419 #fridakahlo #fridakahloart #mural #muralart #murals #interiordesigners #interiordesign #limassolagora #limassol #portrait #portraitpainting #spraypaintart #spraycanart #illustrationartists #portraitdrawing #arthistory