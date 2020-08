Clit Test: Ποιες σειρές και ταινίες απεικονίζουν «σωστά» την γυναικεία ικανοποίηση;

Το Clit Test, όπως μάλλον μαρτυρά το όνομα του, είναι κάτι σαν το Bechdel τεστ των ερωτικών σκηνών. Δημιουργήθηκε από μία γυναίκα που είχε βαρεθεί τις μη ρεαλιστικές ερωτικές σκηνές στην τηλεόραση και το σινεμά. Αυτή η γυναίκα είναι η Φράνσις Ρέινερ, που ξεκίνησε αυτό το πρότζεκτ πριν από τρία χρόνια -και τώρα έχει κερδίσει μαζικό κοινό.

Η ερώτηση λοιπόν που κάνει η Ρέινερ για να αποφασίσει αν μία ερωτική σκηνή είναι ρεαλιστική για τις περισσότερες γυναίκες είναι: Βλέπουμε μόνο διείσδυση χωρίς καμία αναφορά στην κλειτορίδα; Τότε, η ταινία/σειρά δεν περνάει το τεστ.

«Το 95% των ταινιών/σειρών εκεί έξω κόβονται στο τέστ, οπότε δεν ασχολούμαι μόνο με αυτές. Μου αρέσει να επικεντρώνομαι στα θετικά» είπε η Ρέινερ.

Ποιες ταινίες και σειρές πέρασαν το τεστ;

Από τις σειρές που φυσικά πέρασαν το τεστ δεν θα μπορούσε να λείπει το Outlander, που χάρη στην εξαιρετική συγγραφέα και δημιουργό του, Diana Gabaldon, οι δύο πρωταγωνιστές, Κλαιρ και Τζέιμι, μας αποδεικνύουν ότι ακόμα και… τον 18ο αιώνα το σεξ μπορεί να γίνει σωστά.

Δύο ακόμα αγαπημένες σειρές που πέρασαν το τεστ είναι το Orange is The New Black, που μάλιστα σύμφωνα με την Ρέινερ «πέρασε» το τεστ από την πρώτη στιγμή, αλλά και το How to Get Away With Murder της Σόντα Ράιμς. Η Ρέινερ γράφει: «Από το πρώτο επεισόδιο, αυτή η σειρά θέτει υψηλά στάνταρ στην απεικόνιση του σεξ που πραγματικά αρέσει στις γυναίκες, αλλά και στην διαφορετικότητα όσον αφορά την σεξουαλικότητα».

Στις ταινίες που κατάφεραν να περάσουν το τεστ βρίσκονται τα Οσκαρικά «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν-Χο και η χαρακτηριστική ερωτική σκηνή του ζεύγους Παρκ, αλλά και η Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου χάρη στην σκηνή της Έμμα Στόουν και της Ολίβια Κόουλμαν.

Ποιες ταινίες και σειρές «κόπηκαν»;

Η μεγαλύτερη έκπληξη αυτής της λίστας είναι μάλλον το Sex Education, το οποίο στην πρώτη σεζόν είχε αποτελέσει «πρότυπο» στην απεικόνιση της σεξουαλικότητας των νέων και ιδιαίτερα των γυναικών -με όλες τις άβολες, αλλά ρεαλιστικές στιγμές αυτού του «ταξιδιού». Στην δεύτερη σεζόν, όμως, οι δημιουργοί του Clit Test διαπίστωσαν ότι παρουσιάζεται μόνο διεισδυτικό σεξ, κάτι στο οποίο δεν μας είχε συνηθίσει η αγαπημένη μας βρετανική σειρά.

Άλλη μία αγαπημένη σειρά που βρίσκεται σε αυτή τη λίστα είναι το Normal People, που επίσης δεν φοβάται να δείξει -πολλές- ερωτικές σκηνές, δεν το κάνει πάντα σωστά όμως.

Από τις ταινίες που «κόπηκαν» στο τεστ ξεχωρίσαμε το Someone Great του Netflix, μία κομεντί που παρ’ όλο που απεθυνόταν κυρίως σε γυναικείο κοινό, δεν κατάφερε να μεταφέρει ρεαλιστικά την γυναικεία εμπειρία στο σεξ, αλλά και την αγγλική μεταφορά της Gloria του Sebastián Lelio με την Τζούλιαν Μούρ. Στην συγκεριμένη ταινία και οι τρεις ερωτικές σκηνές ήταν μόνο με διείδυση.