Το Χόλιγουντ επιλέγει…Ελλάδα: Οι διασημότερες ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα μας

Η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για τις παραγωγές του Χόλιγουντ, αφού φημίζεται παγκοσμίως για τα αξιοθέατα, τις πανέμορφες παραλίες των νησιών της, την ιστορία και φυσικά, τους φιλόξενους ανθρώπους. Πολλές φορές μάλιστα, συμμετείχαν και Έλληνες στα γυρίσματα των ταινιών και εμφανίζονταν δίπλα σε χολιγουντιανούς σταρ, όπως η Αντζελίνα Τζολί, η Μέριλ Στριπ και ο Νίκολας Κέιτζ. Αν και η ελληνική γραφειοκρατία έχει εμποδίσει τα τελευταία χρόνια να γυριστούν περισσότερες ταινίες στη χώρα μας, γίνονται συνεχώς νέες προσπάθειες να αλλάξει αυτό το δυσάρεστο γεγονός!

Σας παρουσιάζουμε τις 15 μεγαλύτερες και γνωστότερες ξένες παραγωγές που επέλεξαν τα ελληνικά νησιά κυρίως, αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδας, ως τοποθεσίες για τις ταινίες τους.

Μamma Mia!, 2008

Το διασκεδαστικό μιούζικαλ «Mamma Mia», που έσπασε ταμεία στο boc office, γυρίστηκε στα νησιά της Σκοπέλου και της Σκιάθου μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Με ένα καστ γεμάτο αστέρια, όπως η Μέριλ Στριπ, ο Πιρς Μπρόσναν, ο Κόλιν Φερθ, η Αμάντα Σάιφριντ και η Τζούλι Ουότερς, η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία, όχι μόνο λόγω των ηθοποιών και της ξεσηκωτικής μουσικής των ABBA, αλλά και για τις πανέμορφες τοποθεσίες της.

Το νησί αναφέρεται στην ταινία ως «Καλοκαίρι» και ήταν ο λόγος που η Σκόπελος και η Σκιάθος αύξησαν τον τουρισμό τους τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία της ταινίας. Έως και σήμερα, πολλοί τουρίστες θέλουν να επισκεφτούν τα καταγάλανα νερά, τα ειδυλλιακά τοπία, με τις λευκές αμμουδιές και τα γραφικά στενά του νησιού και να φωτογραφηθούν στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στη κορυφή ενός λόφου, με τα 202 σκαλοπάτια. Η ταινία απέκτησε και σίκουελ το 2018, με το ίδιο καστ, όμως λόγω γραφειοκρατίας, γυρίστηκε σε ένα νησί της Κροατίας.

Boy On A Dolphin, 1957

Γυρισμένη στα νησιά της Ύδρας, της Μυκόνου, της Ρόδου και της Δήλου, η ταινία αποτελεί τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο στα Αγγλικά, της εκρηκτικής Σοφία Λόρεν. Εδώ, υποδύεται την Φαίδρα, μια καταδύτρια που ψάχνει για σφουγγάρια στις θάλασσες και ανακαλύπτει ένα άγαλμα, το οποίο έδωσε το όνομά του στη ταινία. Ο ανεμόμυλος όπου ζει η Φαίδρα, υπάρχει ακόμα στην Ύδρα και έχει φτιαχτεί ένα άγαλμα δίπλα του, τιμώντας την ταινία.

Captain Corelli’s Mandolin, 2001

H ταινία γυρίστηκε στο νησί της Κεφαλλονιάς με σπουδαίο καστ, όπως ο Νίκολας Κέιτζ, η Πενέλοπε Κρουζ, ο Τζον Χερτ και ο Κρίστιαν Μπέιλ, αλλά δεν πήρε καλές κριτικές. Βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Louis de Bernière, το οποίο θεωρείται πολύ ανώτερο της ταινίας. Η παραγωγή βρήκε δυσκολίες στο γύρισμα, το οποίο έπρεπε να γίνει στη πρωτεύουσα του νησιού, το Αργοστόλι, όμως λόγω είχε καταστραφεί στον μεγάλο σεισμό του 1953. Έτσι, η αναδημιούργηση της πρωτεύουσας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε στην Σάμη, ανατολικά του νησιού.

The Guns of Navarone, 1961

H πολεμική ταινία με τον Γκρέγκορι Πεκ, τον Ντέιβιντ Νίβεν και τον Άντονι Κουίν γυρίστηκε στο νησί της Ρόδου και αφορά μια αποστολή σε ένα νησί όπου τοποθετείται ένα οπλοστάσιο των Ναζί. Στην ταινία προβάλλονται διάσημα αξιοθέατα της Ρόδου, όπως η Ακρόπολη της Λίνδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών. Ο Νίβεν επέστρεψε στο Ρόδο για τα γυρίσματα της ταινίας «Απόδραση στην Αθήνα» το 1979, μια πολεμική περιπέτεια με τον Ρότζερ Μουρ, ενώ ο Άντονι Κουίν αγάπησε τόσο το νησί, που αγόρασε όρμο στο νησί, το οποίο απέκτησε το όνομά του.

Zorba The Greek, 1964

Η αγάπη του Άντονι Κουίν για την Ελλάδα, τον οδήγησε στον ρόλο του Αλέξη Ζορμπά, στην ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, που κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ. Γυρισμένη στα Χανιά της Κρήτης, τόπο καταγωγής του Νίκου Καζαντζάκη, στο βιβλίο του οποίο βασίστηκε η ταινία (Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά). Στο φιλμ παίζουν επίσης, ο Άλαν Μπέιτς, ως ο Άγγλος συγγραφέας που ταξιδεύει στη Κρήτη για δουλειά και η πανέμορφη Ειρήνη Παππά, στο ρόλο της χήρας που ερωτεύεται, καθώς και ο Σωτήρης Μουστάκας. Βόρεια των Χανίων, όπου βρίσκεται η παραλία Σταύρος, γυρίστηκε η περίφημη σκηνή, όπου οι δυο άνδρες χορεύουν συρτάκι.

O Κουίν επίσης, υποδήθηκε και τον Αριστοτέλη Ωνάση, στην ταινία «The Greek Tycoon», το 1978, που γυρίστηκε στη Μύκονο.

James Bond: For Your Eyes Only, 1981

H δωδέκατη ταινία στο franchise του πιο διάσημου κατασκόπου, του James Bond και η πέμπτη φορά που ο Ρότζερ Μουρ υποδύεται τον Βρετανό πράκτορα. Γυρισμένο στη Κέρκυρα, ο Μουρ και η Κάρολ Μπουκέ εξερευνούν το πανέμορφη νησί και τα αξιοθέατά του, όπως η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, που φημίζεται για το ψηλότερο κωδωνοστάσιο στα Ιόνια νησιά, το βενετσιάνικο Παλαιό Φρούριο και το Παλάτι Αχίλλειον που άνηκε στην Αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας, τον 19ο αιώνα.

Shirley Valentine, 1989

Εδώ, η Πολίν Κόλινς υποδύεται την Σίρλεϊ, μια νοικοκυρά από το Λίβερπουλ, που ταξιδεύει με την κολλητή της στον Άγιο Ιωάννη στη Μύκονο, για να βρει τον εαυτό της και να ξανανιώσει νέα και ελεύθερη. Σε αυτή τη βρετανική κωμωδία, γυρισμένη στο νησί των ανέμων, παίζει και ο Τομ Κόντι, ως ιδιοκτήτης ταβέρνας, τον οποίο ερωτεύεται η Σίρλεϊ. Η ταβέρνα υπάρχει ακόμα στο νησί και ονομάζεται Hippie Fish.

The Big Blue, 1988

Σε αυτή την «υποθαλάσσια» περιπέτεια, ο Λουκ Μπεσόν σκηνοθετεί τον Ζαν Μαρκ Μπαρ και τον Ζαν Ρενό, σε διάφορα μέρη της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Περού, όμως το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, γυρίστηκε στα ελληνικά νησιά. Συγκεκριμένα, στην παραλία Μαγγανάρι στην Ίο, στην Αμοργό και στη Νάξο. Δύο από τα αξιοθέατα που βλέπουμε στη ταινία είναι η Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας και το ναυάγιο «Ολυμπία» στην Αμοργό.

Mediterraneo, 1991

Η ιταλική ταινία κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας και είχε γυριστεί στο Καστελόριζο. Αφορά μια ομάδα του ιταλικού στρατού, οι οποία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέλαβε ένα απομονωμένο νησί στην Ελλάδα. Στη ταινία έπαιζε και η Βάνα Μπάρμπα στο ρόλο της ιερόδουλης, με το όνομα Βασίλισσα.

High Season, 1988

Στη ταινία «High Season», ή αλλιώς «Ερωτικές διακοπές μιας σαραντάρας», όπως είναι ο ελληνικός τίτλος, παίζει η Ζακλίν Μπισέ, ο Κένεθ Μπράνα και η Ειρήνη Παππά. Πρόκειται για μια ρομαντική κομεντί που γυρίστηκε στο νησί της Ρόδου και αφηγείται τη ζωή μιας Αγγλίδας φωτογράφου που ζει στο νησί με τη κόρη της.

Summer Lovers, 1982

Πρόκειται για μια ιστορία τριών εραστών -ενός ζευγαριού από την Αμερική με μια Γαλλίδα- οι οποίοι εμπλέκονται σε ένα ερωτικό παιχνίδι με φόντο τα ελληνικά νησιά. Γυρίστηκε στη Σαντορίνη, την Κρήτη και τη Μύκονο, έχει ως σάουντρακ το «I’m So Excited!» και πρωταγωνιστούν η Ντάριλ Χάνα και ο Πίτερ Γκάλαχερ.

Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life, 2003



Η Αντζελίνα Τζολί πρωταγωνιστεί στην ταινία δράσης που βασίζεται στα βιντεοπαιχνίδια Tomb Raider, ως αρχαιολόγος και εξερευνήτρια Λάρα Κροφτ. Η ταινία γυρίστηκε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με το κυριότερο να είναι η Σαντορίνη, ενώ επίσης συμπρωταγωνιστεί ο περίφημος «Λεωνίδας της Σπάρτης», Τζέραλντ Μπάτλερ.

The Sisterhood of the Traveling Pants, 2005

Η εφηβική ρομαντική ταινία με τις τέσσερις φίλες που μοιράζονται το ίδιο τζιν παντελόνι, γυρίστηκε εν μέρη στην Οία της Σαντορίνης, όπου η πρωταγωνίστρια (Αλέξις Μπλέντελ) επισκέπτεται για διακοπές τους παππούδες της, τους οποίους ερμηνεύουν Έλληνες ηθοποιοί. Στην ταινία βλέπουμε διάφορα ελληνικά στοιχεία από την απλή καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού. Επίσης, παίζει η Μπλέικ Λάιβλι και η Αμέρικα Φερέρα.

Before Midnight, 2013

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της ρομαντικής τριλογίας «Before» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, με την Ζιλί Ντελπί και τον Ίθαν Χοκ. Η ταινία παρουσιάζει την προσπάθεια του ζευγαριού να σώσει το γάμο του, σε ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο. Η ταινία γυρίστηκε σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου, με πανέμορφα καταπράσινα τοπία και έχει ως κεντρικό σκηνικό, το σπίτι όπου έμενε ο Άγγλος συγγραφέας Πάτρικ Λη Φέρμορ και η γυναίκα του, ως τον θάνατό του.

The Two Faces of January, 2014

Η ταινία γυρίστηκε στην Αθήνα, με πλάνα μέσα από την Ακρόπολη και την Πλάκα, καθώς και στο Ηράκλειο και τα Χανιά της Κρήτης. Αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού που έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και παρασύρει έναν ξεναγό σε μια δολοφονία. Διαθέτει τρεις εξαιρετικούς Αμερικανούς ηθοποιούς, την Κίρστεν Ντανστ, τον Βίγκο Μόρτενσεν και τον Όσκαρ Άιζακ, όμως δεν πήρε ιδιαίτερα καλές κριτικές, παρά τα όμορφα πλάνα και κοστούμια της.