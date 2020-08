Ορνιθο/Θεομαχία – Νοημοσύνη Σμήνους: Έκθεση εμπνευσμένη από τις «Όρνιθες» στην Επίδαυρο

Με τα φτερά ανοιγμένα, μετά τις άκρως επιτυχημένες «πτήσεις» τους στο Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης, πλαισιώνοντας τους «Όρνιθες», ομογενείς καλλιτέχνες της Διασποράς, ετοιμάζονται να πετάξουν για την Επίδαυρο. Εμπνεύστηκαν απ’ τον Αριστοφανικό λόγο, και θα «συνομιλήσουν» εικαστικά με το κοινό 07, 08 και 09 Αυγούστου, για την αξία της Ελευθερίας και τις παιδωμές της κάθε εξουσίας, σε μια έκθεση με τίτλο «Ορνιθο/Θεομαχία – Νοημοσύνη Σμήνους».

Εν μέσω κρίσης, η Τέχνη γέννησε Τέχνη και πάνω από 28 ζωγράφοι και φωτογράφοι από το Μεξικό, την Αργεντινή, την Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Ρωσία, την Αυστρία, το Βέλγιο και την Αμερική και αλλού συμπορεύτηκαν δημιουργικά με τους συντελεστές της παράστασης του ΚΘΒΕ «Όρνιθες», «γεννώντας» εικόνες, τοπία, μνήμες, πρόσωπα, φωνές, φυγές και διαφυγές.

Οι καλλιτέχνες στέλνουν οικουμενικά το δικό τους μήνυμα:

«Ο σύγχρονος κόσμος, αντιπαλεύει την πανδημία. Οι καλλιτέχνες, μικροί και μεγάλοι πρεσβευτές της υπέρβασης που το ελληνικό ιδεώδες μεταφέρει αιώνες τώρα, μπορούν να μας συμπαρασύρουν να ονειρευτούμε ιδεατά τη δική μας Νεφελοκοκκυγία, απαλλαγμένοι από απαγορεύσεις, στερήσεις, καραντίνες και πάσης φύσεως απώλειες».

«Ορνιθο/Θεομαχία – Νοημοσύνη Σμήνους»: Λίγα λόγια για την έκθεση

Γιορτή αισθήσεων λοιπόν η «συνάντηση», αλλά και «σπονδή» στη μοναδικότητα κάθε πλάσματος επί Γης. Στους «Όρνιθες» κανένας χαρακτήρας δεν είναι ίδιος με τον άλλο… Τι σχέση έχει η Αηδόνα με τον Τσαλαπετεινό; Η Αριστοφανική Πολιτεία, θα φτιαχτεί από ετερόκλητα πλάσματα. Άλλες μορφές, άλλες ψυχολογίες, άλλη λαλιά, διαφορετικές εκφράσεις.

Το ίδιο κι οι καλλιτέχνες, με διαφορετικά βιογραφικά, με περισσότερα ή λιγότερα χρόνια στο χώρο, με τις ιδιάζουσες προσεγγίσεις, αποτυπώνουν την ξεχωριστή ψυχοσύνθεσή τους και ό,τι οι δεύτερες πατρίδες τους μπόλιασαν. Έργα πρωτότυπα, αλλά και σταχυολογήσεις από το παρελθόν, μα πάνω απ’ όλα, έργα φτιαγμένα από «τους Όρνιθες …για τους Όρνιθες».

«Ξημέρωμα στο Σύμπαν», «Η δική της Νεφελοκοκκυγία», «Φτερωτή Πολιτεία», «Ο Μπλε Κόκορας, «Ο Χορός», «Motion and the theory of bags», «Φυγή», «Signal», «Τσίκνα», «A Home», «Lost», «Καμπαναριό», «Πεισθέταιρος και Ευελπίδης», «Πρόσωπα», «Ίκαρος», «Αηδόνι και άνθρωπος», «Αναζήτηση», «Αναδυόμενη Νεφελοκοκκυγία», είναι μερικοί μόνο τίτλοι έργων της έκθεσης «Ορνιθο/Θεομαχία – Νοημοσύνη Σμήνους» που με το πέρας της περιοδείας θα επιστρέψει στο Βασιλικό Θέατρο ως μόνιμη έκθεση αναφοράς του ΚΘΒΕ.

Στην έκθεση «Ορνιθο/Θεομαχία – Νοημοσύνη Σμήνους» συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες:

Lisa Sotilis, Phillip Tsiaras , George Nassos, Adam, Stelios, Andrea Papageorgiou, Marina Vamvakas, Yiannis Vellis, Flora Kavoura, Stella Sevastopoulos, Lydia Levenderis, Alkistis Athanasiadou, Rena Filli, Anthia Loizou , Giorgos Kontis, Giorgos Maraziotis, Katerina Christidi, Nia Hefe Filiogianni, Stelios Karamanolis, Vassiliea Stylianidou, Danai Sioziou, Ifigenia Papadatou, Mary Anna Pomonis, Costas Picadas, Christophoros Doulgeris, Elena Poka, Persefoni Myrtsou, Georgia Kotretsos, Stylianos Papadopoulos , Lydia Venieris, Nina Ioannnidou, Evaggelos Papadopoulos.

Με την οξύμωρη εγγύτητα της απομάκρυνσης και της ανομοιογένειας σε υλικά, σε φόρμες, σε σχολές, σε προσεγγίσεις, (ακόμη κι οι διαστάσεις των έργων διαφέρουν μεταξύ τους, τα καβαλέτα, οι κορνίζες, τα τελάρα, οι εκτυπώσεις) τους συμμετέχοντες πανηπειρωτικά, «υποδέχονται» στην Ελλάδα του Πολιτισμού οι σπουδαίοι εικαστικοί Αλέκος Φασιανός, Γιώργος Σταθόπουλος, Άγγελος Αντωνίου και Γιάννης Μετζικώφ με τις δικές τους εμπνεύσεις.

Σημείωμα Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΚΘΒΕ

«… ένα παράλληλο των «Ορνίθων» σύμπαν-σχόλιο για τα σύγχρονα αδιέξοδα, όπου δεκάδες ομογενείς καλλιτέχνες κλήθηκαν να εκφράσουν πολυδιάστατα, σε μια ετερόκλητη οικουμενική φυγή και απάντημα μαζί γονιδιακής ενσυναίσθησης, είναι η παρούσα εικαστική πρόταση.

Σαν… άλλος «Χορός», ζωγράφοι, φωτογράφοι, εικαστικοί ποιητές και αρχιτέκτονες-γλύπτες, φτέρωσαν με τα έργα τους (πάροδο – προπομπό) τον Αριστοφανικό λυρισμό και μονωδούν παρέα με τον Τσαλαπετεινό την έξοδο απ’ τις πάσης φύσεως τυραννίες (εγκλεισμούς, στερήσεις, φόβους, αποχωρισμούς), ενός κόσμου που αγωνιά να αγγίξει το βασίλειο της ουτοπίας, ανάμεσα σε Γη και Ουρανό, καταδεικνύοντας παράλληλα πνεύμα ελληνικό ασίγαστο αιώνες τώρα.

Ελλήνων έργα θαυμαστά λοιπόν, σφιχταγκαλιάζουν με πινέλα και μπογιές, λάδια και ακρυλικά, πλάι στα λαδικά, τα κοφίνια, τις κάλπες και τις πυροστιές της αρχαίας κωμωδίας, την Αηδόνα, τον Τηρέα, τον Πεισθέταιρο, τον Ευελπίδη, τον Τριβαλλό, την Ίριδα και τον Αυλητή και ως πρωταγωνιστές – «οπλοστάσιο» για την κατάκτηση της βασιλείας των πουλιών, στη δική τους Νεφελοκοκκυγία, φωνάζουν συμπαρασύροντας τον Επιθεωρητή, τον Νομοπώλη, τον Χρησμολόγο, αλλά κι όλους εμάς τους θεατές…«θα πετάξω…;» … «θα πετάξουμε…;» οδηγώντας πάνω απ’ τα σύννεφα… πέρα απ’ τα σύνορα, την θεατρική πρόταση του ΚΘΒΕ για το φετινό καλοκαίρι».