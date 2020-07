Free City: 13 δωρεάν εκδηλώσεις στην Αθήνα

ΘΕΑΤΡΟ

«Ακροπόλ Παλλάς ’61» στο Ευριπίδειο θέατρο Ρεματιάς

Μία συνάντηση ανάμεσα στη Σοφία Βέμπο και τη Μαρία Κάλλας μια χειμωνιάτικη νύχτα του 1961, στο φουαγιέ του ιστορικού ξενοδοχείου Ακροπόλ Παλλάς. Με τη συνοδεία του Κώστα, ενός πιανίστα που εργάζεται στο ξενοδοχείο, θα ξεδιπλώσουν τραγούδια τους που αγαπήθηκαν πολύ αλλά και σημαντικές πτυχές της ζωής τους. Ερμηνεύουν η Ειρήνη Καράγιαννη (μεσόφωνος) στο ρόλο της Μαρίας, Αργυρώ Καπαρού (κοντράλτο), στο ρόλο της Σοφίας και στο πιάνο ο Μάρκος Κώτσιας.

Δευτέρα 27 Ιουλίου, 21:00

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητο το δελτίο εισόδου από τον ιστότοπο www.viva.gr.



«Our Festival 6» Φεστιβάλ Ρεματιάς

Θέατρο, μουσική, χορός, κουκλοθέατρο, video art, παιδικές παραστάσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Το Our Festival δημιουργήθηκε το 2015 για να επιβεβαιώσει τη δύναμη της αλληλεγγύης στην τέχνη. Είναι ένα φεστιβάλ με δράσεις από όλο το φάσμα των τεχνών. Έχει ως στόχο τη συνάντηση καλλιτεχνών που προασπίζουν έμπρακτα την έννοια της αλληλεγγύης. Φέτος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς και τα μέτρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Our Festival 6 θα δώσει ένα δυνατό παρόν και φέτος το καλοκαίρι.

Από 28 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Πανσέληνος στους Βράχους» στο θέατρο Βράχων

Πολλά είναι τα τραγούδια και τα γεγονότα που αφιερώθηκαν στο φεγγάρι. Το πρόγραμμα «Πανσέληνος στους Βράχους» περιλαμβάνει μια επιλογή τραγουδιών από την δεκαετία του ’30. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Μπέζος, η Τάνια Τρύπη, η Κώστας Θωμαΐδης και η Αντριάνα Μπάμπαλη.

Πέμπτη 30 Ιουλίου, 21:00

Θέατρο Βράχων

Είσοδος ελεύθερη, Πληροφορίες για τις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο και τη διάθεση δελτίων εισόδου στα τηλέφωνα: 2132008662 – Δημαρχείο Βύρωνα, 2132085521 – Δημαρχείο Δάφνης Υμηττού

Στις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο συγκεντρώνονται τρόφιμα για τις κοινωνικές δομές των Δήμων.

«Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες» στα Πίσσια

Οι Opera Chaotique παρουσιάζουν την παράσταση: «Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες». Τι άποψη είχαν ο Σωκράτης και ο Αντισθένης για το γάμο; Τι σχέση έχει ο Tom Waits με την Αρχαία Ελλάδα; Είναι ο Διάβολος Έλληνας; Πόσα ήταν τα γένη των ανθρώπων σύμφωνα με τον Πλάτωνα; Όλα αυτά θα απαντηθούν από το ντουέτο που εμπνέεται από τους προγόνους του και παρουσιάζει ένα κωμικοτραγικό χαοτικό Διονυσιακό καμπαρέ. Στο δεύτερο μέρος οι Opera Chaotique παρουσιάζουν απόσπασμα από την παράσταση τους «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη.

Σάββατο 1 Αυγούστου, 21:30.

Πίσια, Καλαβρία (Πλατεία Αγίας Παρασκευής)

Είσοδος ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Επικοινωνία – Κρατήσεις: 2744079882.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη στο Θέατρο Βράχων

Η Παυλίνα Βουλγαράκη με την μπάντα της, έρχονται για να μας ξεσηκώσουν, να μας αγκαλιάσουν και να μας κάνουν να περάσουμε όμορφες στιγμές το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων.

Σάββατο 1 Αυγούστου, 21:00

Θέατρο Βράχων

Είσοδος ελεύθερη.Πληροφορίες για τις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο και τη διάθεση δελτίων εισόδου στα τηλέφωνα: 2132008662 – Δημαρχείο Βύρωνα, 2132085521 – Δημαρχείο Δάφνης Υμηττού. Στις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο συγκεντρώνονται τρόφιμα για τις κοινωνικές δομές των Δήμων.

ΑΘΛΗΣΗ

Yoga στο Πάρκο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την πνευματική διεργασία ακολουθώντας πρακτικές που περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της θετικής σκέψης. Απευθύνεται σε ενήλικες που θα πρέπει να φέρουν το δικό τους στρώμα.. Έως 30 συμμετοχές.

Από 2 έως 31 Ιουλίου

Δευτέρα: 19:00 – 20:30, Τρίτη: 08:00 – 09:30, Πέμπτη: 08:00 – 09:30, Παρασκευή: 19:00 – 20:30

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Βασικό μάθημα Mat Pilates στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

H ήπια έως και μέτριας έντασης άσκηση μάς βοηθάει να αφυπνίσουμε το σώμα και να αναζωογονήσουμε το πνεύμα μας, μέσα σε ένα πρόγραμμα πιλάτες. Οι συμμετέχοντες να φέρουν το δικό τους στρώμα πιλάτες. Για ενήλικες. Έως 30 συμμετοχές.

Από 1 έως 31 Ιουλίου

Δευτέρα: 07:45 – 09:00, Τρίτη: 18:30 – 19:30, Τετάρτη: 07:45 – 09:00, Πέμπτη: 19:30 – 20:30, Παρασκευή: 07:45 – 09:00

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Άθληση για την 3η ηλικία στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 αλλά και νεότερα που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις. Το τμήμα αθλητικής αριστείας Sports Excellence, σχεδιάζει και υλοποιεί εξατομικευμένα προγράμματα βασισμένα στη βάδιση, τη yoga, τα λάστιχα, τους αλτήρες και τις ασκήσεις εδάφους. Η εβδομαδιαία δραστηριότητα καταγράφεται ηλεκτρονικά στον προσωπικό φάκελο των συμμετεχόντων, ενώ κάθε τρεις μήνες αξιολογείται εκ νέου η φυσική κατάσταση. Έως 8 συμμετέχοντες.

Από 1 έως 31 Ιουλίου

Δευτέρα: 09:00 – 09:50, Τετάρτη: 09:00 – 09:50, Παρασκευή: 09:00 – 09:50

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Προχωρημένο μάθημα Mat Pilates στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα Mat Pilates για προχωρημένους περιλαμβάνει ένα δυναμικό ασκησιολόγιο, εφαρμόζεται με την καθοδήγηση και επίβλεψη επαγγελματιών φυσικής αγωγής και απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν περισσότερη ενδυνάμωση. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και να φέρουν το δικό τους στρώμα Pilates. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, έως και 30 συμμετοχές.

Από 2 έως 30 Ιουλίου 2020

Τρίτη: 19:30 – 20:30 και Πέμπτη 18:30- 19:30

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή



Ομαδικό Παιχνίδι (Football Skills) στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Με την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών/προπονητριών και με διάθεση για παιχνίδι, τα παιδιά καλλιεργούν και εξελίσσουν τις δεξιότητές τους με και χωρίς τη χρήση μπάλας. Ταυτόχρονα, μέσα από το οργανωμένο παιχνίδι, μαθαίνουν πως στόχος είναι η ατομική και η συλλογική προσπάθεια και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Για παιδιά 5-13 ετών. Έως 8 συμμετοχές ανά 30 λεπτά.

5-7 ετών: 18.30-19.00

5-7 ετών: 19.00-19.30

8-10 ετών: 19.30-20.00

8-10 ετών: 20.00-20.30

11-13 ετών: 20.30-21.00

11-13 ετών: 21.00-21.30

Από 2 έως 31 Ιουλίου

Δευτέρα 18:30 – 21:30, Τρίτη 18:30 – 21:30, Πέμπτη 18:30 – 21:30, Παρασκευή: 18:30 – 21:30

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή.



ΣΙΝΕΜΑ

Drive in Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας

Συνεχίζεται το Φεστιβάλ «Drive In» του Δήμου Γλυφάδας. Η ώρα προσέλευσης είναι από τις 20:00 έως 20:45 αυστηρά. Συνοπτικά το πρόγραμμα:

• Δικός σου για πάντα (The Lucky One) – Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020

• Ανάμεσα σε δυο Νησιά – Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020

• Στην Άκρη του Νήματος (Edge of Darkness) – Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020

• Happy feet (1) – Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

• Έχετε κάνει κράτηση ? (No Reservations) – Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

• Οι φήμες λένε… (rumor has it…) – Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

• The Cοmpany Men – Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

• ομοταγής Πολίτης (Law Abiding Citizen) – Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

• Νέα Υόρκη σ΄αγαπώ (New York, I love you) – Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Από 5 έως 31 Ιουλίου, 21:00

Α. Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας

Είσοδος ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές του δομές.

Προβολές παιδικών ταινιών στα πάρκα και τις πλατείες του Δήμου Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου διοργανώνει προβολές παιδικών ταινιών για τα παιδιά και τους γονείς στα πάρκα και τις πλατείες της πόλης.

Το πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής:

Δευτέρα 20/7, Πλατεία Λόφου Αξιωματικών: Προβολή της ταινίας: «Αστερίξ και το μαγικό φίλτρο»

Τρίτη 21/7, Πλατεία Δασκαλογιάννη – Μπουρνάζι: Προβολή της ταινίας: «Επικίνδυνες ψαρικές αποστολές»

Τετάρτη 22/7, Πλατεία Γιαννάκου – Ανθούπολη: Προβολή της ταινίας: «Ο Μικρός Νικόλας πάει διακοπές»

Πέμπτη 23/7, Πλατεία Αγ. Γεωργίου – Αγ. Ιερόθεος: Προβολή της ταινίας: «Η Ντιλιλί στο Παρίσι»

Παρασκευή 24/7, Βιοκλιματικό Πάρκο Χωράφα: Προβολή της ταινίας: «Πίνκι και οι Πειρατές»

Σάββατο 25/7, Πάρκο Νέας Ζωής: Προβολή της ταινίας: «Απίθανο Κοάλα»

Κυριακή 26/7, 1η Παιδική Χαρά – 9 Μούσες: Προβολή της ταινίας: «Γατοσυμμορία: Η Αρχή»

Για το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.