Kid Moxie: Η μουσική να λειτουργήσει ως αντίδοτο στο κλίμα διχόνοιας και αντιπαλότητας

Ένας «πλανήτης» , σαν από… άλλο πλανήτη κινείται μέσα στον δικό μας. Είναι φωτεινός, εκπέμπει θετική ενέργεια, σκορπίζει ακτίνες αισιοδοξίας. Επιπλέον… χορεύεται. Μέσα στο πιο αλλόκοτο, μουδιασμένο καλοκαίρι. Μοιάζει να έρχεται από πολύ μακρινό σύμπαν (τουλάχιστον από το σημείο που παρατηρούμε) αν και κάποιοι από εμάς – αρκετοί είναι η αλήθεια- ορκίζονται ότι έχουν ζήσει τέτοιες ευφορικές στιγμές.

Love & Unity

Πλανήτης “Love & Unity” καλεί Γη από το κέντρο μιας ντισκομπάλας που έχει μόλις αρχίσει να γυρίζει. Ένα disco/ funk υπερηχητικό Ep, έξι κομμάτια που σε στέλνουν κατευθείαν στο dancefloor κάποιου φανταστικού club για τις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας. Είναι η επιστροφή της Kid Moxie!

Αυτή τη φορά μαζί με τον Luxxury, κατά κόσμον Blake Robin, τον Αμερικανό παραγωγό γνωστό για τα έργα και τις ημέρες (αλλά και νύχτες του) στη dance σκηνή του κόσμου.

Και καθώς αυτά συμβαίνουν σε μια από τις πιο παράξενες, ανησυχητικές, σκοτεινές εποχές για την ανθρωπότητα, το θέμα έχει επιπλέον ενδιαφέρον. Έχει Love & Unity ουσία.

Μιλάω με την Έλενα – την Kid Moxie- από το Λος Άντζελες όπου ζει και δημιουργεί και μας μεταφέρει τις εικόνες. Από την πόλη όπως και την Αμερική που «βράζει» από την οργή του κόσμου στους δρόμους, το ως εδώ» στην αστυνομική βία, τις φωνές που ενώνονται στο black lives matter. Και ενώ η πανδημία συνεχίζει να θερίζει και να απλώνεται. Τόσο που να χρειάζεται κάθε τόσο να τσεκάρεις αν είμαστε ακόμη στην πραγματικότητα ή έχουμε περάσει σε science fiction ζώνη.

«Το κλίμα έχει υπάρξει πιο βαρύ από ποτέ. Μένω στο downtown L.A και άκουγα τις διαδηλώσεις, τα περιπολικά, πιστολιές κτλ για εβδομάδες, ενώ ταυτόχρονα επικρατούσε το lockdown οπότε ένιωθα παγιδευμένη. Η Αμερική σε αυτή τη φάση είναι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία λίγο πριν την πτώση της, στη φάση του Καλιγούλα…»

Σαν απάντηση, δημιουργία -Love & Unity

«Ναι, διαλέξαμε το όνομα ακριβώς λόγω των καιρών που διανύουμε… Εδώ στην Αμερική επικρατεί ένα πρωτόγνωρο κλίμα διχόνοιας και αντιπαλότητας και σκεφτήκαμε ότι η μουσική πρέπει να λειτουργήσει ως αντίδοτο».

«Είχαμε ολοκληρώσει την ηχογράφηση λίγο πριν την πανδημία. Στην αρχή, η δισκογραφική σκέφτηκε να καθυστερήσει την κυκλοφορία λόγω των συνθηκών, αλλά τελικά όλοι σκεφτήκαμε ότι ο κόσμος ίσως χρειάζεται ντίσκο πιο πολύ από ποτέ και το άλμπουμ βγήκε όπως είχε προγραμματιστεί. Είπαμε “Summer is not cancelled, so Disco is not cancelled either”!

Η disco με ανεβάζει όσο τίποτε άλλο. Μην κοιτάς που κατά κύριο λόγo γράφω ατμοσφαιρικές νταρκίλες

Ένα φρέσκο πρότζεκτ, κόντρα στη σκοτεινιά των καιρών

Από κάποιον μυστικό τόπο, ο δημιουργός αντλεί έμπνευση. Είναι ο καλλιτέχνης και η εποχή του- είναι η εποχή όπως διαμορφώνεται από εμάς. Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα η Kid Moxie υπέγραφε την μουσική της ταινίας του Γιώργου Γεωργόπουλου «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό». Υποβλητικό σάουντρακ, ύφος μυστηριώδες, αφηγηματικό – δεμένο με το «δυστοπικό» στόρι της ταινίας: Τι παράξενο! Ένας ιός σκοτώνει τους ανθρώπους.

Στα προηγούμενα άλμπουμ της, ηλεκτρονικές, κινηματογραφικές μουσικές, ποπ και ελεκτρο/νοσταλγία, ρετρό/φουτουριστική «γραφή». Και αφού προηγουμένως η Kid Moxie έχει «βαφτιστεί» στο μαγικό σύμπαν του Ντέιβιντ Λιντς, ηχογραφώντας μάλιστα μαζί με τον ίδιο τον συνθέτη Άντζελο Μπανταλαμέντι το θρυλικό «Mysteries of love» (από το Blue Velvet) που το ερμήνευσε και live στη σκηνή, συμμετέχοντας σε ειδική βραδιά τον David Lynch.

Και να, που η απόσταση ανάμεσα στα ατμοσφαιρικά σάουντρακ και στο ‘nu disco’σκηνικό δείχνει σα να μην υπήρξε ποτέ.

«Το συγκεκριμένο στυλ είναι κάτι που αναζητούσα σίγουρα γιατί είναι η μουσική που μου αρέσει να ακούω αλλά για κάποιο λόγο δεν είχα προσπαθήσει να δημιουργήσω μέχρι τώρα. Ήρθε πολύ φυσικά γιατί είχα ήδη αρκετές αναφορές, αλλά πιο πολύ ακόμα, βοήθησε το ότι ο Luxxury είναι από τους πιο δυνατούς παραγωγούς nu disco στο Λ.Α»

Πώς προέκυψε η συνεργασία με Luxxury;

«Είμαστε συνεργάτες και φίλοι εδώ και χρόνια και έχουμε ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου κάνοντας είτε λάιβ είτε disco DJ sets, κυρίως σε εξωτικούς προορισμούς, όπως ο Άγιος Δομίνικος, Μεξικό, Λατινική Αμερική. Οπότε η αρχική σκέψη ήταν να κάνουμε ένα άλμπουμ που θα είναι tropical disco, λόγω των εμπειριών που είχαμε σε αυτά τα μέρη. Τελικά καταφέραμε να βάλουμε όλα αυτά τα χρόνια ντίσκο-δημιουργίας σε ένα άλμπουμ που εκφράζει ακριβώς τον ήχο μας ως ντουέτο».

Είναι λοιπόν και… disco η Kid Moxie;

«Η Kid Moxie τη βρίσκει κατεξοχήν με disco πρέπει να σου πω! με ανεβάζει όσο τίποτε άλλο. Μην κοιτάς που κατά κύριο λόγo γράφω ατμοσφαιρικές νταρκίλες…»

Επιρροές για τα κομμάτια του Love & Unity;

«O Sylvester, οι Chic, η Donna Summer, oι Poolside, ο Moroder…»

Άλλοτε μπροστά το ’70ς feeling από τις χρυσές εποχές της disco, άλλοτε φιλτραρισμένο στην εποχή με το γλάσσο της αέρινης nu disco, άλλοτε πλεγμένο με «σύνθια» και σε drive mood που φορτίζουν την σεκάνς με συναίσθημα. Ένα από τα πιο «ανεβαστικά» – αντίδοτο στην παράνοια του τώρα.

Σαφώς πιο ξένοιαστες εποχές έρχονται στο νου:

«Μου έρχονται εικόνες από παραλιακά dj set σε απίστευτη παραλία στον Άγιο Δομίνικο, club nights στο Μεξικό που χορεύαμε σας τους τρελούς μετά από λάιβ (ας σημειωθεί ότι οι Μεξικάνοι τρελαίνονται για ντίσκο!), αλλά και ελληνικό καλοκαίρι, Μύκονο στο Jackie O, ή στο παλιό Pierros, χορεύοντας με αγαπημένους φίλους».

Kαι ενώ το παράξενο καλοκαίρι συνεχίζει στους δικούς του παράξενους τόνους, υπάρχουν ήδη μετά το ντίσκο πρότζεκτ σχέδια ;

«Yπάρχει ένα αρκετά γνωστό video game για το οποίο έκανα μουσική που θα βγει στο Σεπτέμβριο. Η καινούρια ταινία του Βασίλη Κεκάτου, στην οποία θα κάνω το σάουντρακ, μια Αμερικάνικη ταινία θρίλερ για την οποία έχω ήδη συνθέσει τη μουσική, αλλά και ένα καινούριο (προσωπικό) άλμπουμ τον Οκτώβριο».

Love & Unity – Behind the scenes :