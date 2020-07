J. K. Rowling: Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο της στο Εδιμβούργο

Η δημιουργός του μαγικού σύμπαντος του «Χάρι Πότερ» φαίνεται να χάνει σταδιακά τον σεβασμό και θαυμασμό πολλών φαν της, ο οποίος φαίνεται να μετατρέπεται σε μίσος και απογοήτευση.

Η J. K. Rowling δέχτηκε ένα κύμα αντιδράσεων και διαμαρτυριών από όλον τον κόσμο, με τα tweets και τα σχόλια που δημοσίευσε πριν έναν μήνα στον λογαριασμό της στο Twitter, που δήλωνε αντίθετη στην υπόσταση των διεμφυλικών ατόμων. Τα σχόλια φυσικά προκάλεσαν την οργή της LGBTQ κοινότητας, με πολλούς να την χαρακτηρίζουν ως «τρανσφοβική».

Μετά την παραίτηση συγγραφέων του ίδιου λογοτεχνικού πρακτορείου στο οποίο ανήκει η J. K. Rowling, ακολούθησε και μια άλλη κίνηση διαμαρτυρίας προς το πρόσωπο της συγγραφέως. Συγκεκριμένα, άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο που είχε στηθεί προς τιμήν της συγγραφέως στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Οι βάνδαλοι πέταξαν ροζ μπογιά στο μνημείο και άφησαν πάνω του μια σημαία του κινήματος pride της LGBTQ κοινότητας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

'JK Rowling's Edinburgh handprints vandalised with red paint with the transgender pride flag planted next to it' pic.twitter.com/jmSqlEDqjL

— 𝗣𝗮𝗿𝗸𝗲𝗿 (@pxrpetva) July 12, 2020