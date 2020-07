7 μέρες κουλτούρα: Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας 13 – 19 Ιουλίου

ΘΕΑΤΡΟ

Δάφνες και πικροδάφνες, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη

Η πολιτική κωμωδία «Δάφνες και πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία στα θέατρα της χώρας. Μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη, που υπογράφει και την σκηνοθεσία, θα βρεθούν επί σκηνής ο Τάσος Χαλκιάς, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και ο Θανάσης Πατριαρχέας.

Τετάρτη 15/7, 21:30, Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Πέμπτη 16/7, 21:30, Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

Παρασκευή 17/7, Σάββατο 18/7, 21:00, Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Κυριακή 19/7, 21:30, Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Από 15€

Περιμένοντας τον Γκοντό, του Σάμιουελ Μπέκετ

Η παράσταση του αριστουργήματος του Σάμιουελ Μπέκετ, «Περιμένοντας τον Γκοντό», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδεία από τις 15 Ιουλίου. Ο Σάμιουελ Μπέκετ με αυτό το τολμηρό και σύγχρονο έργο διαπραγματεύεται την ανθρώπινη ύπαρξη με κατανόηση, και χιούμορ γράφοντας μια κωμωδία που παρωδεί την τραγωδία του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του σ΄αυτό τον κόσμο μέχρι και σήμερα. Πρωταγωνιστούν οι Σπύρος Παπαδόπουλος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Αρης Σερβετάλης, Ορφέας Αυγουστίδης, Αρης Κακλέας και Αγγελική Τρομπούκη.

15, 16, 17 Ιουλίου, 21:15

17€

Θέατρο Βράχων Βύρωνα Μέλινα Μερκούρη

Αντιγόνη, του Σοφοκλή

Ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας παρουσιάζεται σε νέα επεξεργασία από τον σκηνοθέτη Θέμη Μουμουλίδη, με την Ιωάννα Παππά στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Γιώργο Χρυσοστόμου στο ρόλο του Κρέοντα και μια ομάδα σημαντικών νέων ηθοποιών.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:30, Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Κυριακή 19 Ιουλίου, 21:00, Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου – Παπάγου

14€ – 17€

Now that we meet again, του Daniel Wetzel των Rimini Protokoll

Για μία εβδομάδα ο Daniel Wetzel παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα την περφόρμανς με τίτλο «Now that we meet again» στο πλαίσιο του φεστιβάλ Χλωροκίνη στο BIOS. Το ιδρυτικό μέλος των Rimini Protokoll, την ομάδας που σύστησε το αθηναϊκό κοινό το θέατρο ντοκουμέντο, παρουσιάζει την τελευταία του δουλειά στην Αθήνα λίγο πριν την επιστροφή του στο Βερολίνο. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο απομόνωσης, κοινό και performers έρχονται και πάλι κοντά για μια σειρά πολύ προσωπικών συναντήσεων.

Δευτέρα 13 Ιουλίου έως Κυριακή 19 Ιουλίου

Καθημερινά τρεις παραστάσεις: 21:00, 21:45, 22:30

8€

BIOS, Πειραιώς 84, Αθήνα

Art, της Γιασμίνα Ρεζά σε καλοκαιρινή περιοδεία

Το Art, η κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά, ξεκινάει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα μετά από 2 χρόνια επιτυχίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη νέα καλοκαιρινή διαδρομή της παράστασης, τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Σταμάτης Φασουλής και πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Θανάσης Τσαλταμπάσης και Θανάσης Κουρλαμπάς.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:15, Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 21:15, Δημοτικό θέατρο του Άλσους (Δ. Κιντής), Ηλιούπολη

14€ – 17€

Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω, του Γιώργου Θεοδοσιάδη

Το «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω» σε σκηνοθεσία Σπύρου Σπαντίδα, είναι μια κωμωδία εμπνευσμένη από έναν παλιό Ινδικό μύθο για την υπομονή και την μακροθυμία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ένα έργο για τη συντροφικότητα, την αγάπη, την εκτίμηση, τη φιλία, τον καθημερινό αγώνα και την αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής, σε μια εποχή που οι μαύρες σκέψεις πληθαίνουν.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:30, Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δ.Κιντής»

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:30, Κηποθέατρο Παπάγου

13€, 17€

Έλα μια βόλτα, με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Θέατρο Άλσος

Ο Τάκης Ζαχαράτος έρχεται στο Άλσος, με κέφι και μπρίο, με ανανεωμένα κείμενα, βίντεο, περισσότερες μεταμφιέσεις και τολμηρές μιμήσεις, σε μία παράσταση που εμπνέεται από την επικαιρότητα.

Τετάρτη έως Κυριακή, 21:00

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Από 15€

Προσοχή ο φίλος δαγκώνει, σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη

Μια ανατρεπτικά αυτοσχεδιαστική παράσταση σε σκηνοθεσία του Βλαδίμηρου Κυριακίδη, που είναι βασισμένη στην κωμωδία «Μου αρέσει πραγματικά τι κάνεις» της Carole Greep. Πρωταγωνιστούν οι Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Μέμος Μπεγνής, Ναταλία Δραγούμη και Ευαγγελία Μουμούρη.

Δευτέρα 13 Ιουλίου, 21:30, Θέατρο Πέτρας

Κυριακή 19 Ιουλίου, 21:30, Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δ.Κιντής»

Από 15€



ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στην Τεχνόπολη

Η Φωτεινή Βελεσιώτου έρχεται για μία μοναδική συναυλία με τον Βασίλη Προδρόμου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το πρόγραμμά της δεν θα λείπουν αγαπημένα δικά της τραγούδια όπως είναι οι «Μέλισσες» και τα «Διόδια» που την καθιέρωσαν στις καρδιές του κοινού, αλλά και κλασσικά τραγούδια αγαπημένων συνθετών που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη μας και μας αρέσει να τα τραγουδάμε.

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

10€ – 14€

Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στο Ηρώδειο

Τη χρονιά που μας πέρασε, αποχαιρετήσαμε έναν μεγάλο συνθέτη, που καθόρισε, με το έργο και την παρουσία του, τη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό το φετινό φεστιβαλικό καλοκαίρι στο Ηρώδειο ξεκινά με μια μεγάλη, διήμερη συναυλία-αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, με τίτλο «Τους προβολείς στήσε: Μουσικές και τραγούδια από το Θέατρο».

Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00

8€ – 45€

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Οι Πυξ Λαξ στην Τεχνόπολη

Οι Πυξ Λαξ έρχονται στην Τεχνόπολη για μία συναυλία, στο πλαίσιο του Nostalgia Tour για να θυμηθούμε και ακούσουμε ξανά αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή.

Πέμπτη 16 Ιουλίου, 21:00

16.50€ – 25€

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο Λεωνίδας Καβάκος ερμηνεύει Μπαχ στην Επίδαυρο

Στις 17 Ιουλίου, ο κορυφαίος βιολονίστας, Λεωνίδας Καβάκος, θα σταθεί μόνος του στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου για να ερμηνεύσει έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, σε μία συναυλία που αναμένεται ν’ αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του Φεστιβάλ.

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 21:00

10€ – 120€

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Αφιέρωμα στον Leonard Cohen, στην Τεχνόπολη

Το Α Τribute to Leonard Cohen με την Nalyssa Green, την Sugahspank και την Lou is είναι ένα ζωντανό μουσικό πρότζεκτ. Τρεις νέες τραγουδίστριες ερμηνεύουν τα τραγούδια που έχει σφραγίσει ο Leonard Cohen με τη χαρακτηριστική βαριά φωνή του, με τη συνοδεία τριών εξαιρετικών μουσικών.

Παρασκευή 17 Ιουλίου, 21:00

Από 10€

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Live Looping με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Χαραγμένη στη μνήμη των αναγνωστών εδώ και 120 χρόνια, η τραγική φιγούρα της Φραγκογιαννούς, που πηδάει γκρεμούς και διασχίζει άγρια μονοπάτια, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τους διώκτες της, «επιστρέφει» τώρα στον φυσικό της χώρο, σ’ ένα τοπίο υπαίθρου, και ζωντανεύει με αναπάντεχο τρόπο, μέσα από τη μουσική του Αλκίνοου Ιωαννίδη. Εργαλείο είναι η φωνή του αλλά και τα διάφορα μουσικά όργανα που παίζει, ηχογραφεί και αναπαράγει μέσω της τεχνικής του live looping.

Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, 21:30

20€

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Γκαλά Μπετόβεν, με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ηρώδειο

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, με την ευκαιρία του εορτασμού των 250 χρόνων από τη γέννηση του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, παρουσιάζει ένα γκαλά αφιερωμένο στην τέχνη του κορυφαίου γερμανού μουσουργού. Διευθύνει ο διεθνώς καταξιωμένος και πολυβραβευμένος μαέστρος Γιώργος Πέτρου, στην πρώτη του εμφάνιση ως ο νέος μουσικός διευθυντής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

Σάββατο 18 Ιουλίου, 21:00

10€ – 55€

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού