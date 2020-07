Ο Ρίνγκο Σταρ των Beatles γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του διαδικτυακά

Τα 80ά του γενέθλια γιόρτασε την Τρίτη 7 Ιουλίου ο πρώην ντράμερ των Beatles, Ρίνγκο Σταρ.

Ο καλλιτέχνης συνηθίζει να γιορτάζει τα γενέθλιά του κάνοντας μια συναυλία με πολύ κόσμο και όλους τους φίλους του μαζεμένους, ακούγοντας τραγούδια των Beatles.

Φέτος όμως, λόγω κορονοϊού, επέλεξε να γιορτάσει με ασφάλεια τα γενέθλιά του εξ αποστάσεως, και συγκεκριμένα με μια διαδικτυακή συναυλία. Σε αυτή συμμετείχαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, όπως ο Πολ ΜακΚάρτνι, φίλος και συνοδοιπόρος του στο συγκρότημα, ο ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες, ο Έλβις Κοστέλο, η τραγουδίστρια Σέριλ Κρόου και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς.

Στην συναυλία ακούστηκαν μεταξύ άλλων αγαπημένα τραγούδια των Beatles, όπως το «Come Together», «All You Need is Love» και το «With a Little Help From My Friends», ενώ την παρακολούθησαν ζωντανά 130.000 φανς του θρυλικού συγκροτήματος.