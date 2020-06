Οι Rolling Stones απειλούν τον Trump με μήνυση

Οι Rolling Stones απειλούν τον Ντόναλντ Τραμπ με μήνυση, μετά από επανειλημμένη χρήση των τραγουδιών τους στις προεκλογικές εκστρατείες του, παρά τις προειδοποιήσεις του συγκροτήματος.

Ο Τραμπ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο «κλασικό» χιτ των Rolling Stones «You Can’t Always Get What You Want«, που μάλιστα έπαιξε και στην εκστρατεία του στην Οκλαχόμα, μία εκδήλωση σε εσωτερικό χώρο που κατακρίθηκε, καθώς υπήρχαν φόβοι για διάδοση του κορονοϊού.

Για το συγκεκριμένο τραγούδι οι Stones είχαν διαμαρτυρηθεί ήδη από το 2016, όταν ο τότε υποψήφιος Τραμπ χρησιμοποιούσε το τραγούδι για να ξεσηκώνει τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους του.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Stones ανέφεραν ότι η νομική τους ομάδα βρίσκεται σε συνεργασία με την οργάνωση των μουσικών δικαιωμάτων BMI για να σταματήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ από το να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους σε εκστρατείες, καμπάνιες κλπ. Μάλιστα, η BMI έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο εκ μέρους του συγκροτήματος ότι η χρήση αυτή των τραγουδιών αποτελεί αθέτηση της συμφωνίας περί των δικαιωμάτων.

Αν ο Tραμπ συνεχίσει να παρακούει τις εκκλήσεις του συγκροτήματος και ξαναπαίξει τραγούδι των Stones σε δημόσια καμπάνια του, τότε απειλείται με μήνυση.

Φυσικά, οι Rolling Stones δεν είναι οι μόνοι μουσικοί που έχουν παραπονεθεί για την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των τραγουδιών τους από τον Τραμπ και την ομάδα του. Η οικογένεια του τραγουδιστή Tom Petty είχε επίσης απειλήσει με μήνυση, όταν ο Τραμπ έπαιξε το τραγούδι του «I Won’t Back Down» σε προεκλογική καμπάνια στην Tulsa. Το 2018 ο Neil Young είχε παραπονεθεί δημόσια, καθώς ο Τραμπ είχε παίξει το «Rockin’ in the Free World» παρ’ όλο που του το είχε αρνηθεί.