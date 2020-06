«Όσα παίρνει ο άνεμος»: Επέστρεψε στο HBO Max με αντιρατσιστικό μήνυμα

Την Τρίτη 9 Ιουνίου, η συνδρομητική πλατφόρμα HBO Max απέσυρε την ταινία του 1939, «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» από την ταινιοθήκη του, εν μέσω διαδηλώσεων κατά του συστημικού ρατσισμού, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στην Αμερική. Η απόσυρση της ήταν προσωρινή και υπήρχε σκέψη να επιστρέψει στην πλατφόρμα, συνοδευόμενη από μια συζήτηση για το ιστορικό πλαίσιο και το περιεχόμενό της.

Έτσι κι έγινε, η κλασική ταινία επέστρεψε στο HBO Max μαζί με ένα βίντεο από την Ζακλίν Στιούαρτ, οικοδέσποινα του δικτύου TCM και καθηγήτρια Κινηματογραφικών Σπουδών και Media του Πανεπιστημίου του Σικάγου, η οποία απευθυνόμενη στους θεατές, εξηγεί: «Η ταινία είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες όλων όλων των εποχών και η ωραιοποιημένη απεικόνιση του αμερικανικού Νότου πριν τον Εμφύλιο Πόλεμο καθώς και κάθε είδους στερεότυπο σε σχέση με τους χαρακτήρες των μαύρων, ήταν αμφιλεγόμενα ακόμα και πριν από 80 χρόνια που πρωτοκυκλοφόρησε».

Και συνέχισε αναφέροντας: «Ο παραγωγός David O Selznick γνώριζε πολύ καλά ότι το κοινό των μαύρων θα ανησυχούσε για τον χειρισμό της ταινίας ως προς το θέμα της δουλείας καθώς και για τη μεταχείριση των μαύρων χαρακτήρων».

Την ταινία συνοδεύει και επιπλέον υλικό, μαζί κι ένα ακόμα βίντεο από την ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πέρσι με τίτλο «Gone With the Wind: A Complicated Legacy» και «Hattie McDaniel: What a Character!», για την πρώτη Αφροαμερικανίδας ηθοποιό που κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο της υπηρέτριας της Mammy στην ταινία.

«Η παρακολούθηση της ταινίας «Όσα παίρνει ο άνεμος»μπορεί να είναι άβολη και οδυνηρή. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ να προβάλλονται στην αρχική τους μορφή για συζήτηση. Η παρακολούθηση τέτοιων ταινιών μπορεί να ωθήσει τους θεατές να προβληματιστούν σχετικά με τις αξίες, την ιστορία του Χόλιγουντ και την ποπ κουλτούρα μιας προγενέστερης εποχής.», τονίζει η Ζακλίν Στιούαρτ.