Το περιοδικό Variety εξυμνεί τον ελληνικό κινηματογράφο

Το άρθρο του αμερικανικού περιοδικού Variety έχει σκοπό να αποδείξει ότι δεν ισχύει ο όρος «Ελληνικό παράξενο κύμα», που δημιουργήθηκε με την επιτυχία σύγχρονων ελληνικών ταινιών, όπως ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου και το «Attenberg» της Αθηνάς- Ραχήλ Τσαγγάρη.

«Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ελληνικό κύμα»

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ελληνικό κύμα», λέει ο Χρήστος Νίκου, του οποίου η πρώτη ταινία «Μήλα», για έναν μοναχικό άνδρα που γίνεται θύμα μιας ανεξήγητης αύξησης της αμνησίας στην πόλη του, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών, που θα πραγματοποιηθεί εικονικά. «Η πρόθεσή μου ήταν να κάνω μια ταινία πιο κοντά στον κινηματογράφο που αγαπώ ως θεατής. Ταινίες που δημιουργούν τους δικούς τους κόσμους και έχουν εννοιολογικές ιδέες, ενώ ταυτόχρονα έχουν μια ασυνήθιστη και ολοκληρωμένη ιστορία να αφηγηθούν», υποστηρίζει ο Χρήστος Νίκου.



«Οι ελληνικές ταινίες αψηφούν τα είδη του σινεμά και ξεπερνούν τα σύνορα»

Σύμφωνα με το άρθρο, πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό όραμα που ενώνει πολλούς από τους σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες. «Όλοι οι σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάζομαι έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι το έργο τους αψηφά τα είδη του σινεμά και ξεπερνά τα σύνορα», λέει η παραγωγός Μαρία Δραντάκη. «Όλοι αμφισβητούν τα όρια του κινηματογράφου ως μέσου και της ίδιας της πραγματικότητας. Δεν ανήκουν απαραίτητα στην ίδια γενιά, αλλά όλοι είναι πολίτες αυτού του κόσμου και όχι αυστηρά Έλληνες», συνεχίζει.

«Thessaloniki Goes to Cannes»

Το άρθρο αναφέρει τις 5 ελληνικές ταινίες που θα παρουσιαστούν ψηφιακά στην οργάνωση «Thessaloniki Goes to Cannes», μια σύμπραξη της αγοράς των Καννών με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τις ταινίες: «Πράσινη Θάλασσα» της Αγγελικής Αντωνίου, «Σκύλος» της Γιάννας Αμερικάνου, «Εσπεράντο», το ντοκιμαντέρ του Στρατή Χατζηελενούδα, «Εάν δεν είναι ΟΚ, δεν είναι το τέλος», το ντοκιμαντέρ του Salvador Muñoz Saiz και το «Made in Vain» του Μιχάλη Κλιούμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΦΚΘ: Αυτά είναι τα 5 έργα που θα συμμετάσχουν στην δράση «Thessaloniki Goes to Cannes»

«Η διαδικασία επιλογής στοχεύει στην προβολή τολμηρών ταινιών από τις πιο μοναδικές και πρωτοποριακές φωνές που αντανακλούν αυτές τις κρίσιμες στιγμές», λέει η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Elise Jalladeau. «Οι ταινίες προέρχονται από καταξιωμένους σκηνοθέτες, καθώς και νέους, γυναικείες και ανδρικές φωνές, που δείχνουν το εύρος και την ποικιλία του ελληνικού κινηματογράφου», υποστηρίζει.