ΦΚΘ: Αυτά είναι τα 5 έργα που θα συμμετάσχουν στην δράση «Thessaloniki Goes to Cannes»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα 5 Works in Progress που θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί online στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών (22 – 26 Ιουνίου, 2020).

Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα παρουσιαστούν διαδικτυακά σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου δύο ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας και τρία ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τα εξής πρότζεκτ:

Dog

Σκηνοθεσία: Γιάννα Αμερικάνου, Παραγωγή: Μόνικα Νικολαΐδου, Συμπαραγωγή: Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης, Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Κύπρος – Ελλάδα, Ταινία μυθοπλασίας

Ο νεαρός Δημήτρης, λίγο πριν γίνει ενήλικας – αλλά σε μεγάλο βαθμό παραμένει ακόμα παιδί – έχει εξιδανικεύσει τον πατέρα του, ο οποίος θα απελευθερωθεί σύντομα από τη φυλακή, και του έχει προσδώσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Όταν αποκαλυφθεί η πραγματική φύση του πατέρα του, η επιθυμία του Δημήτρη για μια πραγματική οικογένεια θα τεθεί υπό αμφισβήτηση. Ο Δημήτρης θα πρέπει να παλέψει για να κρατηθεί από την πραγματικότητα, προκειμένου να ξεφύγει από τη βία.

Esperanto

Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Στρατής Χατζηελενούδας, Ντοκιμαντέρ

«Esperanto» σημαίνει «αυτός που ελπίζει». Ένα ποιητικό δοκίμιο πάνω στην επικοινωνία, τη γλώσσα και τη σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους και πουλιά. Οι πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι που συμμετέχουν σε έναν σύλλογο εκτροφής πτηνών, του οποίου τα μέλη, κυρίως άνδρες, μαθαίνουν τη γλώσσα των πουλιών. Οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και προέρχονται από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Επί έναν χρόνο προσπαθούν να μάθουν στα αγαπημένα τους πτηνά το πιο όμορφο τραγούδι, ελπίζοντας να κερδίσουν στον ετήσιο διαγωνισμό κελαηδίσματος.

Green Sea

Σκηνοθεσία: Αγγελική Αντωνίου, Παραγωγή: Λιλέτ Μπόταση (Inkas Films), Αγγελική Αντωνίου (Angeliki Antoniou Filmproduktion), Συμπαραγωγή: Γιόστ Χέρινγκ (Jost Hering Filme), με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Ελλάδα – Γερμανία, Ταινία μυθοπλασίας

Η Άννα έχει χάσει τη μνήμη της, αλλά δεν έχει ξεχάσει πώς να μαγειρεύει. Μια νύχτα εμφανίζεται σε μία εργατική συνοικία σε ένα ελληνικό λιμάνι. Εκεί γνωρίζει τον μοναχικό Ρούλα και βρίσκει φιλοξενία και εργασία στην ταβέρνα του. Στην κουζίνα, ανάμεσα στις μυρωδιές των μπαχαρικών και σε σχεδόν ξεχασμένες συνταγές, παλεύει να ανασυνθέσει το παρελθόν της. Το απλό, αλλά νόστιμο φαγητό της ξυπνά μνήμες στους θαμώνες της ταβέρνας, οι οποίοι με τη σειρά τους τη βοηθούν να βρει τον εαυτό της, την ώρα που ο Ρούλα ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της Άννας.

If it’s not OK it’s not the end

Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Σαλβαδόρ Μουνιόθ, Συμπαραγωγή: Raul Mora Jorquera, Producciones Minúsculas, Ελλάδα – Ισπανία, Ντοκιμαντέρ

Ο Θοδωρής Ριτζάκης είναι τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδας στην πυγμαχία. Ο νεαρός πρωταθλητής είναι απόφοιτος της σχολής Οικονομικών και Στατιστικής και πατέρας τριών παιδιών, ενώ ονειρεύεται το μέλλον του ως προπονητής. Προσπαθεί να τα φέρει όλα βόλτα και, παράλληλα, να επαναφέρει τον εαυτό του στον κόσμο της πυγμαχίας και να αναζωογονήσει τη σχέση του με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά. Και εάν τελικά δεν πάνε καλά, τότε δεν ήρθε το τέλος.

Made in Vain

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κλιούμης, Παραγωγή: Λουίζος Ασλανίδης, Ekso Productions, Συμπαραγωγή: Μιχάλης Κλιούμης, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Ελλάδα, Ντοκιμαντέρ

Άνδρες περιποιημένοι. Με τεχνητό μαύρισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ, αψεγάδιαστη επιδερμίδα και τρομακτικά μυώδη σώματα, φορούν αποκαλυπτικά εσώρουχα και ποζάρουν πάνω στη σκηνή, φανερώνοντας τα λαμπερά τους χαμόγελα. Κάνουν χρήση αναβολικών και καταναλώνουν στεροειδή που προορίζονται συνήθως για βαριά ασθενείς, αξιοποιώντας παρενέργειες που τους μετατρέπουν σε υπέρ-ανθρώπους. Στο τέλος, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν κόσμο μοναξιάς, ανασφάλειας και ψυχικής και σωματικής ασθένειας.

Το Φεστιβάλ ανυπομονεί να φιλοξενήσει την ελληνική πρεμιέρα των ταινιών στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.