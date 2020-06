«Ολυμπία»: Δείτε online το ντοκιμαντέρ του Χάρη Μαυρομιχάλη για την Ολυμπία Δουκάκη

Η Abramorama στο πλαίσιο του αφιερώματος «Εικονοκλαστικές Γυναίκες του Θεάτρου» που γίνεται αυτή την περίοδο στην Αμερική, σε συνεργασία με την ABCinemaNOW, συμμετέχει με την προβολή του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Ολυμπία» για παγκόσμιες προβολές τύπου Live Streaming Premiere. Η ταινία εξυμνεί ένα θρύλο που προηγήθηκε της εποχής της. Το «Ολυμπία» είναι μια καταγραφή μίας σημαντικής προσωπικότητας ,ένα ταξίδι αναζήτησης για το ποια είναι η Ολυμπία Δουκάκη. H πρεμιέρα του Live Streaming στη Βόρεια Αμερική θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου ενώ με μία ειδική προβολή για Ελλάδα και Κύπρο στις 10 Ιουλίου στις 20:00.

Στην πρεμιέρα της ταινίας θα υπάρξει ειδική εισαγωγή και θα ακολουθήσουν συζητήσεις επιτροπής (panel discussions), τα μέλη της οποίας θα ανακοινωθούν αργότερα. Οι διευθυντές της Abramorama Ρίτσιαρτ Αμπράμοβιτς (Richard Abramowitz) Πρόεδρος (CEO) και Καρόλ Μαρτέσκο-Φένστερ (Karol Martesko-Fenster) Αντιπρόεδρος (COO) αναφέρουν σχετικά με την ταινία: «Έχοντας μεγαλώσει περιτριγυρισμένοι από θέατρο και ισχυρές γυναίκες, η ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτήν την ταινία είναι ένα δώρο που είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε, ιδιαίτερα σε μια εποχή που και τα δύο χρειάζονται περισσότερο από ποτέ».

*Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 στις 22:00 στη σελίδα facebook.com/olympiathefilm. Αμέσως μετά η ταινία θα είναι διαθέσιμη σαν μια έκδοση εικονικού κινηματογράφου (virtual cinema).

«Ολυμπία»: Λίγα λόγια για το ντοκιμαντερ

Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ολυμπία», με σκηνοθέτη το Χάρη Μαυρομιχάλη και εκτελεστικούς παραγωγούς τους Σίντ Γκάνης (Sid Ganis) και Ανθούλα Κατσιματίδη είναι ένας υπέροχος κοριός που στο βεριτέ ντοκιμαντέρ αφηγείται, με ένα ζεστό και ευαίσθητο τρόπο, μια οδυνηρή ιστορία μιας γυναίκας που γίνεται η δική της γυναίκα, με τους δικούς της όρους για να εξασκήσει μια γιγαντιαία δημιουργική δύναμη στον κόσμο.

Επαναστατώντας κατά της παραδοσιακής Ελληνίδας μητέρας της που μέχρι τα εσώρουχα της έψαχνε για να ελέγξει την ισχυρή σεξουαλική της ορμή, καταπολεμώντας ένα συντηρητικό τρόπο ζωής εν μέσω της παραδοσιακής παλαιάς ανώτερης τάξης της Βοστώνης (Boston Brahmin) στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, και ξεκινώντας τη δική της θεατρική ομάδα στο Νιου Τζέρσεϋ αντί να περιμένει το τηλέφωνο να κτυπήσει, η Ολυμπία Δουκάκη πήρε στα χέρια της τη ζωή της με απίστευτο θάρρος.

Μέσα από μια συναρπαστική ιστορία που, άψογα, συνδυάζει το παρελθόν και το παρόν, ανοίγει την καρδιά της και εκθέτει τον πιο αληθινό εαυτό της στο κοινό. Αυτό που κάνει τόσο φωτεινή την ταινία είναι η ωμή ειλικρίνεια με την οποία η Ολυμπία Δουκάκη μας οδηγεί στον πυρήνα του εαυτού και του είναι της. Όπως μαρτυρούν όλοι οι συνάδελφοί της ηθοποιοί με τους οποίους έχει μοιραστεί το φως της δημοσιότητας, η Ολυμπία είναι «εντελώς ανοιχτή και τρελή», κάτι που τελικά καταλήγει να είναι ο δείκτης του μεγέθους της απόλυτης λογικής της.

Σπουδαίοι συντελεστές

Στην ταινία εμφανίζονται οι Whoopi Goldberg, Laura Linney, Diane Ladd, Lynn Cohen, Lainie Kazan, Austin Pendleton, Ed Asner, Armistead Maupin και Michael Dukakis. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο DOC NYC και την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Για την πραγματοποίηση του ντοκιμαντέρ «Ολυμπία» ο Χάρης Μαυρομιχάλης συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι προσέφεραν απλόχερα το ταλέντο τους. Ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι ο Paul Cantelon, συνθέτης μουσικής ταινιών όπως «The Diving Bell and the Butterfly», «Jane Fonda in Five Acts», «The Other Boleyn Girl», «W».

Ο σκηνοθέτης γνώριζε ευθύς εξ’ αρχής ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ ήθελε να συνεργαστεί με την αγαπημένη Αλέξια Βασιλείου, τόσο ως τραγουδίστρια όσο και ως συνθέτης. Έτσι την προσέγγισε προκειμένου να προσθέσει στην ταινία τις δικές της ορχηστρικές συνθέσεις για ορισμένες από τις σκηνές του φιλμ.

*Στο ABCinemaNOW.com θα βρείτε σχετικές ενημερώσεις καθώς και ζωντανές ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις.

Λίγα λόγια για την εμβληματική Ολυμπία Δουκάκη

Η Ολυμπία Δουκάκη έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον ρόλο που της χάρισε το βραβείο Όσκαρ στην ταινία «Κάτω από την λάμψη του φεγγαριού (1987)», όπου υποδύθηκε την μητέρα της Σερ. Έχει ακόμη μεταξύ άλλων πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Ανθισμένες Μανόλιες(1989)», «Κοίτα Ποιος Μιλάει(1989)», «Mr. Holland’s Opus(1995)», «Ακαταμάχητη Αφροδίτη(1995)», «The Cemetery club(1993)», «The Event(2003)», «Cloudburst(2011)», «Seven Chinese Brothers»(2015)», «Dad(1989)», «Υστερόγραφο μιας σχέσης(2006)», «Εργαζόμενο κορίτσι(1988)».

Χάρης Μαυρομιχάλης

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) με μεταπτυχιακό στην σκηνοθεσία. Έγραψε και σκηνοθέτησε ταινίες στην Νέα Υόρκη και στην Ισπανία. Αυτή είναι η πρώτη του μεγάλη μήκους ταινία. Η πρώτη του αγάπη ήταν ο χορός όπου υπήρξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ομάδας «Dance Anonymous» στη Νέα Υόρκη. Μέσω της ομάδας του και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «DeadFamousProductions», ο Χάρης δημιούργησε το εντατικό εργαστήρι χορού «Γεύση Νέας Υόρκης», το Διεθνές Φεστιβάλ Παιδικού Θεάτρου. Επίσης ήταν ένας από τους οργανωτές της 1ης Πορείας Υπερηφάνειας καθώς και του πρώτου LGBTQ (Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer) φεστιβάλ κινηματογράφου στην Κύπρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 10ο Athens Open Air Film Festival: Έναρξη μ’ ένα κινηματογραφικό τριήμερο στην Τεχνόπολη

Abramorama

Η Abramorama είναι ο παγκοσμίως κορυφαίος συνεργάτης διανομής και διαχείρισης δικαιωμάτων για μουσικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 σχεδόν χρόνων περίπου, η Abramorama έχει, με μεγάλη επιτυχία, διαπραγματευτεί την κυκλοφορία και διάθεση εκατοντάδων ταινιών τόσο στην Αμερική όσο και ανά το παγκόσμιο, όπως το βραβευμένο με Grammy «The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years», το «Miles Davis: Birth of the Cool», το «Senna», το «Pearl Jam Twenty», και το υποψήφιο για Όσκαρ «Exit Through the Gift Shop».