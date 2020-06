8 live που μας κάνουν να ανυπομονούμε για το φετινό SNFestival

Μπορεί φέτος να μην ζήσουμε το Summer Nostos Festival όπως έχουμε συνηθίσει -δηλαδή χορεύοντας στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ με την παρέα μας μέχρι το αγαπημένο μας συγκρότημα πει και το τελευταίο του τραγούδι, αλλά μην απογοητεύεστε! Το καλοκαίρι αυτό δεν θα μείνει χωρίς μουσική και συναυλίες. Το SNFestival επιστρέφει ανανεωμένο και θα φροντίσει γι’ αυτό.

Με μία σειρά από κορυφαίους τραγουδιστές, συγκροτήματα, DJ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θα ζήσουμε πολλές ακόμα μαγικές μουσικές στιγμές που θα μας θυμίσουν ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και φυσικά ότι μπορούμε να διασκεδάσουμε, να τραγουδήσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι, να χορέψουμε, να έρθουμε «κοντά» με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες ακόμα και από απόσταση.

Αυτά είναι τα 8 live που θα πραγματοποιηθούν στο φετινό διαδικτυακό SNFestival και μας κάνουν να ανυπομονούμε για το φετινό μουσικό καλοκαίρι.

Burna Boy – Κυριακή 21 Ιουνίου, 21:00

Από το One World: Together at Home σε επιμέλεια της Lady Gaga, στο Summer Nostos Festival RetroFuture. Ο Νιγηριανός Burna Boy μας υποδέχεται live στο σαλόνι του σπιτιού του από το Lagos χαρίζοντάς μας μια μοναδική εμπειρία.

Χαρακτηριστικός και αυθεντικός πρωτοπόρος της σύγχρονης αφρικανικής μουσικής σκηνής, ο Burna Boy ξεσηκώνει το κοινό και συγκεντρώνει βραβεία και διακρίσεις ανά τον κόσμο. Aπό τα βραβεία Grammy και τα BRIT Awards, μέχρι τα MTV Europe Music Awards και BET Awards και τη συμμετοχή του στο σάουντρακ του The Lion King με παραγωγό την Beyonce, ο 28χρονος καλλιτέχνης έχει επιβεβαιώσει την αποδοχή του χαρακτηριστικού «Afro-fusion» ήχου του στο μουσικό στερέωμα.

Στο SNFestival RetroFuture ο Burna Boy μάς δίνει μια σύντομη αλλά δυνατή γεύση του live που θα παρουσιάσει στο Summer Nostos Festival 2021.

DJ Decay a.k.a. Cardi Monáe – Κυριακή 21 Ιουνίου, 21:15

Η Darlyne Komukama είναι multi-media artist από την Ουγκάντα και βασικό μέλος της συλλογικότητας Nyege Nyege. Δραστηριοποιείται με δύο ξεχωριστά projects, ως DJ Decay και ως Cardi Monáe, τα οποία αποτελούν για την ίδια τις ηχητικές της εξερευνήσεις.

Η Darlyne, ως DJ Decay, επιθυμεί να νιώσει και να μοιραστεί τη χαρά της δύναμης της θηλυκότητας. Ανεξαρτήτως από το είδος της μουσικής που παίζει κάθε φορά- trap, dancehall, ballroom, twerking- στοχεύει πάντα στην ελεύθερη έκφραση του γυναικείου σώματος και πνεύματος. Ως παραγωγός, με το καλλιτεχνικό όνομα Cardi Monáe, ενδιαφέρεται να αναδείξει τις μουσικές της επιρροές αλλά και τις καλλιτεχνικές της επιδιώξεις που σχετίζονται με τη φωτογραφία, τη δημιουργία video και την τέχνη του installation.

Choir! Choir! Choir! – Κυριακή 21 Ιουνίου, 19:30

Τραγούδα κι εσύ, δίπλα στους Choir! Choir! Choir! και τον Κωστή Μαραβέγια και πάρε μέρος στην πιο κεφάτη χορωδία μπροστά στο online κοινό του SNFestival RetroFuture τραγουδώντας το With A Little Help From My Friends των Beatles.

H δυναμική χορωδία των Choir!Choir!Choir! με χιλιάδες φανατικούς συμμετέχοντες απ’ όλο τον κόσμο είναι ένα από τα αγαπημένα acts του Summer Nostos Festival, καθώς ήταν μέρος του προγράμματος και προηγούμενων διοργανώσεών του με εκατοντάδες επισκεπτών να βρίσκουν ξανά τη δύναμη που προσφέρει η έκφραση μέσα από το τραγούδι –ειδικά τραγουδώντας μαζί με φίλους, ή αγνώστους! Φέτος, επιστρέφει, για τρίτη φορά, στην online εκδοχή του SNFestival RetroFuture, για να μας ξεσηκώσει με τα τραγούδια, τη διάθεση, τις εκπλήξεις και φυσικά τη συμμετοχή σου.

Μαζί με το μουσικό ντουέτο από τον Καναδά, Daveed Goldman και Nobu Adilman (C!C!C!) θα είναι ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Άκης Σακελλαρίου, ο Γιώργος Χατζηπαύλου, εσύ και δεκάδες άλλοι!

Στέρεο Νόβα – Τρίτη 23 Ιουνίου, 22:00

Θα ήταν κάπως άδικη σύγκριση να επιλέξεις την καλύτερη συναυλία, των τελευταίων πέντε ετών, του Summer Nostos Festival. Αλλά εάν παίζαμε αυτό το παιχνίδι, το πιο πιθανό είναι ότι οι περισσότεροι θα επέλεγαν τη συναυλία των Στέρεο Nόβα, εκείνη την ηλεκτρ(ον)ική βραδιά, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, μια Δευτέρα του Ιουνίου 2018. Το θρυλικό encore που χορεύαμε ξέφρενα, τραγουδώντας “Μικρό αγόρι, πάλι τρέχεις μόνο, πιο γρήγορα απ’ το μυαλό, πιο γρήγορα απ’ το νόμο”.

Εάν δεν είχες πάει, το μετανιώνεις. Εάν ήσουν εκεί, ακόμη θυμάσαι την ανέλπιστα ωραία εμφάνιση των Kωνσταντίνου Βήτα και Μιχάλη Δέλτα. Για εσένα, σε όποια από τις δύο κατηγορίες κι εάν ανήκεις, αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσεις τα μάτια και να (ξανα) βρεθείς νοερά εκεί, για να τραγουδήσεις μαζί με τους Στέρεο Νόβα και το κοινό “Το Ταξίδι της Φάλαινας”, το “Μοτοκούζι” και το “Παζλ στον Αέρα”.

Low – Πέμπτη 25 Ιουνίου, 21:00

Το Summer Nostos Festival RetroFuture σας καλεί να κάνετε rewind έναν χρόνο πριν, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, όταν οι Low χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του δωδέκατου και καλύτερου- σύμφωνα με τους κριτικούς- άλμπουμ τους, Double Negative.

Με 27 χρόνια στο ενεργητικό τους, οι Low από τη Μινεσότα αποτελούν ένα είδος θεσμού για την indie rock παγκοσμίως, εκπροσωπώντας επάξια τη slow tempo rock. Τα ιδρυτικά της μέλη, Alan Sparhawk και Mimi Parker, μαζί με τον Steve Garrington δεν σταματούν να πειραματίζονται εξερευνώντας έναν ηχητικό μινιμαλισμό που αναδεικνύει την αρμονία των φωνών. Όπως σημειώνει η εφημερίδα Guardian, όλα τους τα άλμπουμ διακρίνονται τόσο για το μουσικό τους βάθος, όσο και για την εσωτερικότητα των στίχων τους.

Συνδεθείτε online με το Summer Nostos Festival RetroFuture για μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία από τους Low και γοητευτείτε από την αλληλεπίδραση των φωνών τους και την έντονη πνευματικότητα τους!

Seu Jorge & Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Παρασκευή 26 Ιουνίου, 21:00

Από την οθόνη του σπιτιού μας μεταφερόμαστε στην κεντρική σκηνή του SNFestival, όπου το 2018 ο Βραζιλιάνος τραγουδοποιός και τραγουδιστής της samba, rock, soul και funk μουσικής σκηνής, Seu Jorge, μαζί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσίασαν το The Life Aquatic – ένα αφιέρωμα στον θρυλικό David Bowie.

Αυτό το καλοκαίρι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ξανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bowie στα πορτογαλικά, όπως αποδόθηκαν στην ταινία του Wes Anderson, The Life Aquatic of Steve Zissou, μέσα σε ένα σκηνικό που αναδημιουργεί την ατμόσφαιρα της. Ο ίδιος ο Bowie είχε δηλώσει: «Αν ο Seu Jorge δεν είχε ηχογραφήσει τα τραγούδια μου στα πορτογαλικά, δεν θα είχα ακούσει ποτέ αυτό το νέο επίπεδο ομορφιάς με το οποίο τα έχει εμποτίσει».

Μετέωρη του Δημήτρη Καμαρωτού με την Άννα Παγκάλου – Σάββατο 27 Ιουνίου,

Το Summer Nostos Festival RetroFuture προσφέρει στο κοινό του μια μοναδική μουσική εμπειρία υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Καμαρωτού και τη συνοδεία της μεσόφωνου Άννας Παγκάλου. Το έργο Μετέωρη λαμβάνει χώρα στο υψηλότερο σημείο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το Ενεργειακό Στέγαστρο, με φόντο τον βαμμένο στα χρώματα της δύσης αττικό ουρανό, και επαναλαμβάνεται για να μας χαρίσει μερικές ακόμη στιγμές φωτός και μαγείας.

Το έργο Μετέωρη, εμπνευσμένο από το ποίημα της Κικής Δημουλά Μια μετέωρη κυρία, μιλάει για τη Φύση, τον Πολιτισμό, τον Άνθρωπο αλλά και το ρόλο της Τέχνης και της Μουσικής μέσα στη σύγχρονη πόλη. Ένας μουσικός στοχασμός μια καλοκαιρινή βραδιά, 47 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, με την Αθήνα και τον Σαρωνικό να χρωματίζονται από τη δύση του ήλιου.

ΜΕΛΙSSEΣ – Κυριακή 28 Ιουνίου,21:00

Οι ΜΕΛΙSSES ξέρουν να γράφουν τραγούδια που αγαπιούνται και τραγουδιούνται από όλο τον κόσμο. Tο αγαπημένο συγκρότημα ανεβαίνει στην κορυφή του Κέντρου Πολιτισμόυ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)- στο Ενεργειακό Στέγαστρο του κτιρίου- και σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό διαδικτυακό show που υπόσχεται να ανεβάσει τη διάθεσή μας στα ύψη!

Στα 11 χρόνια της καλλιτεχνικής τους δραστηριότητας οι ΜΕΛΙSSES έχουν συνεργαστεί δισκογραφικά και επί σκηνής με περισσότερους από 20 καλλιτέχνες, από όλα τα είδη μουσικής. Με 10 τραγούδια στο ΤΟP 10 του Airplay Chart, 5 singles στο Νο1 για περισσότερες από 55 εβδομάδες και πάνω από 280.000.000 views στο YouTube, το συγκρότημα έχει αποδείξει τόσο τη δυναμική του όσο και την αγάπη του κόσμου. Έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερα από 1.000 live, οι ΜΕΛΙSSES αποδεικνύουν συνεχώς ότι δυνατό τους χαρακτηριστικό παραμένει η επαφή τους με το κοινό –ακόμα κι αν αυτή τη φορά θα είναι μέσα από τις οθόνες μας.

Ύστερα από την πρώτη τους εμφάνιση στο Summer Nostos Festival το 2017, όπου κυριολεκτικά ξεσήκωσαν τα πλήθη, επιστρέφουν για να κλείσουν το SNFestival RetroFuture με ένα διαφορετικό show που θα μας μείνει αξέχαστο!

Σχετικά με το SNFestival RetroFuture

Μπορεί φέτος το SNFestival να απέχει από τη μορφή που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα και από το πραγματικό σπίτι του, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ωστόσο η ουσία του παραμένει η ίδια. Αποτελεί μια ευκαιρία να απολαύσουμε τους καλλιτέχνες που αγαπάμε, να αποκτήσουμε νέους αγαπημένους, και να έρθουμε σε επαφή με ιδέες που προκαλούν τη σκέψη μας. Η οnline εκδοχή του Summer Nostos Festival, το SNFestival RetroFuture, θα περιλαμβάνει συναυλίες, stand-up comedy και θεατρικές παραστάσεις, περιηγήσεις, συζητήσεις και μια σειρά από μοναδικές δράσεις.

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του Summer Nostos Festival εδώ.