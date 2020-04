Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς για τον κορονοϊό, το One World: Together at Home της Lady Gaga σε συνεργασία με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), μόλις έγινε ακόμα πιο μεγάλη!

Στο ήδη συναρπαστικό line up του live One World: Together at Home προστέθηκαν τα ονόματα των Rolling Stones, της Billie Eilish, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Celine Dion, Alicia Keys, Camila Cabello, Εllen DeGeneres, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Usher, ακόμα και η Βικτόρια Μπέκαμ!

Το show αυτό προβλέπεται να είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς, καθώς συμμετέχουν οι πιο διάσημοι μουσικοί, αλλά και οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του Χόλυγουντ από την Όπρα μέχρι και την Μπέκαμ! Όλοι αυτοί θα πάρουν μέρος στη μεγαλύτερη online συναυλία, ώστε να μαζευτούν χρήματα για την καταπολέμηση του Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το show θα παρουσιάσουν δημοφιλείς αστέρες της αμερικανικής τηλεόρασης: Stephen Colbert, Jimmy Kimmel και Jimmy Fallon.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή δεν θα είναι μία συνηθισμένη φιλανθρωπική συναυλία. Η Lady Gaga σκοπεύει να μαζέψει τα χρήματα πολύ πριν ξεκινήσει το live. «Όταν βγούμε στον αέρα, θέλω να έχετε αφήσει στην άκρη τα πορτοφόλια σας και να απολαύσετε το show» εξήγησε. Μέχρι τώρα έχει καταφέρει να μαζέψει πάνω από 35 εκατομμύρια δολάρια!

Στην Ελλάδα η συναυλία θα προβληθεί το Σάββατο 18 Απριλίου, στις 3 το πρωί και μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε μία σειρά από πλατφόρμες, όπως είναι το YouTube, το Facebook, το Instagram και το Twitter.

Υπενθυμίζουμε ότι θα εμφανιστούν και οι: Έλτον Τζον, Πολ Μακάρτνεϊ, ο Στίβι Γουόντερ, ο Τζον Λέτζεντ, ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, o J Balvin, η Billie Eilish, η Lizzo, ο Αντρέα Μποτσέλλι, ο Maluma και πολλοί άλλοι.