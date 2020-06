Megaron Online: Ο πιανίστας Γιάννης Βακαρέλης σε μια συναυλία με το Philharmonia Quartett Berlin

Πέντε εξαίρετοι σολίστ, ο διεθνούς φήμης έλληνας πιανίστας Γιάννης Βακαρέλης και τα μέλη του διάσημου Philharmonia Quartett Berlin, που αποτελείται από τους τέσσερις εξάρχοντες της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, δίνουν ραντεβού, την Κυριακή 7 Ιουνίου (9:00 μ.μ.), στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να παρουσιάσουν στο κοινό το «Κουιντέτο με πιάνο σε φα ελάσσονα, έργο 34» του Γιοχάννες Μπραμς, μία από τις ωραιότερες συνθέσεις μουσικής δωματίου του Ρομαντισμού. Η συναυλία (φιλανθρωπική εκδήλωση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών) πραγματοποιήθηκε στις 22 Noεμβρίου 1994.

*Απολαύστε τον Γιάννη Βακαρέλη και το Philharmonia Quartett Berlin (διάρκεια: 43 λεπτά) και δείτε το πρόγραμμα της συναυλίας εδώ.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Βακαρέλη

Ο Γιάννης Βακαρέλης, βιρτουόζος του πιάνου με διεθνή ακτινοβολία και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΜΜΑ, έχει στο ενεργητικό του πλήθος εμφανίσεις σε φημισμένες αίθουσες της Ευρώπης, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Άπω Ανατολής. Οι ηχογραφήσεις του με έργα Μπραμς, Προκόφιεφ, Λιστ και Γκέρσουιν για γνωστές δισκογραφικές εταιρείες έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από έγκριτα μουσικά έντυπα.

Έχει συμπράξει με θρυλικούς μαέστρους της εποχής μας (Ρατλ, Μάαζελ, Μαζούρ, Ροστροπόβιτς, Μενουχίν, Ντέιβις, Μάρρινερ, Ντυτουά, Ασκενάζυ, Έσενμπαχ, Γιανόφσκι) και με σπουδαίες ορχήστρες (Στάατσκαππέλλε Δρέσδης, Γκεβάντχαους Λειψίας, Συμφωνική της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, Ορχήστρα του Παρισιού, Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, Συμφωνική της Πόλης του Μπέρμιγχαμ, Philharmonia, Βασιλική Φιλαρμονική, Συμφωνική του BBC, Βασιλική Φιλαρμονική του Λίβερπουλ, Συμφωνική της Βιέννης, Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, Εθνική Ορχήστρα της RAI κ.ά.).

Το μουσικό σχήμα Philharmonia Quartett Berlin

Το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα μουσικής δωματίου Philharmonia Quartett Berlin απαρτίζεται από τους βιολονίστες Ντάνιελ Σταμπράβα και Κρίστιαν Στάντελμαν, τον βιολίστα Νάιταρντ Ρέζα και τον τσελίστα Γιαν Ντήσσελχορστ. Δημιουργήθηκε το 1985 από μέλη της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά συμφωνικά κέντρα σε όλο τον κόσμο και έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία για τις ηχογραφήσεις του σε έργα Ρέγκερ, Σοστακόβιτς, Μπρίττεν και Μπετόβεν. Το ρεπερτόριο του Κουαρτέτου περιλαμβάνει περισσότερες από 100 συνθέσεις και εκτείνεται από τον Κλασικισμό μέχρι τον 20ό αιώνα.

Megaron Online

Στην επόμενη αναμετάδοση του Megaron Online, την Τετάρτη 10/6 (9:00 μ.μ.), οι φίλοι μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την «Οδύσσεια», ένα υπέροχο μπαλέτο βασισμένο στο ομηρικό έπος σε σκηνοθεσία-χορογραφία του κορυφαίου Τζον Νοϋμάγερ. Τη μουσική, που έχει αποσπάσει το βραβείο Benois de la danse, υπογράφει ο Γιώργος Κουρουπός, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια σχεδίασε ο διεθνούς φήμης Γιάννης Κόκκος.

*Δείτε το πρόγραμμα του Megaron Online με την περιγραφή και τους συντελεστές όλων των προβολών εδώ.

Megaron on demand

Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου διατίθενται οn demand η μονόπρακτη όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ με τη διάσημη ελληνίδα υψίφωνο Ζανέτ Πηλού, το βίντεο (Making-of) με πλάνα από την προετοιμασία της παράστασης «Ο Νάνος» του Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ καθώς και η ταινία «Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας» σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου.

Στη σελίδα του Megaron Plus είναι επίσης διαθέσιμες on demand ομιλίες διακεκριμένων ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διανοητών και καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Μegaron Plus έγινε από τον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Live συναυλίες του ECHO

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι συναυλίες του ECHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) στο facebook του Μεγάρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. Οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στο fb και μετά τη live προβολή τους.

*Όλες οι αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία Δίαυλος του ΕΔΥΤΕ.