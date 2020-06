Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης: 16 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η εορταστική συναυλία που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2010, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αναμεταδίδεται ψηφιακά απόψε στις 21:00, στο πλαίσιο του Megaron Online. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος ο Γιώργος Νταλάρας, η Καμεράτα, οι Μαΐστορεςτης Ψαλτικής Τέχνης και η Τετράφωνη Χορωδία του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος.

Δείτε την εδώ.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σήμερα στις 19:00, η Μαρία Σκουλά, μια από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου, διαβάζει το διήγημα «Ο Ντέτεκτιβ» του Δημήτρη Χατζή, ενός από τους πλέον καινοτόμους εκπροσώπους του μεταπολεμικού ρεαλισμού. Ακούστε στη σελίδα snfcc.org/DimitrisChatzis την ηχογραφημένη ανάγνωση του διηγήματος.

Επίσης στις 18:00, ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς διαβάζει το κλασικό παιδικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Σ. Δέλτα «Τρελαντώνης», σε σκηνοθετική επιμέλεια του Βίκτωρα Αρδίττη. Την ανάγνωση θα συνοδεύσουν ζωγραφικά έργα που δημιούργησε, ειδικά για τη σειρά, ο εικαστικός Αλέκος Λεβίδης, καθώς και πρωτότυπη μουσική του συνθέτη Κώστα Βόμβολου.

Βρείτε το εδώ.

Ίδρυμα Ωνάση

Δείτε σήμερα Σαίξπηρ και «Άμλετ» να έρχονται στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση μέσα από τη σύγχρονη ματιά του Γιάννη Χουβαρδά. Κρυμμένα μυστικά και δολοπλοκίες, μοναξιά και αλύτρωτες επιθυμίες στο πιο διεφθαρμένο βασίλειο.

Επίσης, ο Ηλίας Γιαννακάκης, μάλιστα, κατέγραψε με τον φακό του τις τελικές πρόβες της θεατρικής παράστασης στο ντοκιμαντέρ «Ο Άμλετ στο μυαλό του Γιάννη Χουβαρδά», που διατίθεται και αυτό στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.

Βρείτε τα εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα τον βραβευμένο με Marcel Duchamp 2019, Eric Baudelaire να μας παραδίδει την περιπέτεια ενός φουσκωμένου γαντιού ατομικής προστασίας τον καιρό του κορονοϊού, μέσα από το έργο «The Glove».

Βρείτε το εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα, έχει ο Γιάννης Νταλιάνης να αφηγείται το σύγχρονο μύθο «Φιλοκτήτης: 10 χρόνια σε καραντίνα».

Δείτε το εδώ.

To πρώτο ελληνικό φεστιβάλ drag online

Το πρώτο ελληνικό, διαδικτυακό φεστιβάλ drag προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας Gumroad, με drag shows από 27 performers και εισιτήριο 5 ευρώ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μεταξύ των καλλιτεχνών.

Δείτε το εδώ.

Δύο παραστάσεις μέσω της πλατφόρμας Ζoom

Δείτε σήμερα στις 19:15, την παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου, «Antigone Test Ι this is Me in my Room», βασισμένη στο έργο της Χριστίνας Ουζουνίδη «Ίχνη της Αντιγόνης». Βρείτε εισιτήρια εδώ.

Επίσης, σήμερα στις 21:45, δείτε το έργο «Dämmerung», βασισμένο στο ομότιτλο έργο του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσίαΝικόλα Ανδρουλάκη.

Βρείτε εισιτήρια εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Schaubühne του Βερολίνου

Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει το έργο του Εζέν Μαρίν Λαμπίτσε «Pots of Money», σε σκηνοθεσία Peter Stein.

Δείτε την παράσταση εδώ.