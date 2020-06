«Just Mercy»: Η Warner Bros. προτείνει μία ταινία για τον συστημικό ρατσισμό

Όσο οι διαδηλώσεις που ακολούθησαν την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στην Αμερική, συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα, το στούντιο της Warner Bros. διαθέτει την ταινία του «Just Mercy», δωρεάν, με την ελπίδα ότι θα διαδραματίσει έναν εκπαιδευτικό ρόλο κατά του συστημικού ρατσισμού που μαστίζει την κοινωνία της Αμερικής, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του στούντιο.

Η ταινία του Destin Daniel Cretton που είχε κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2019, αφηγείται την αληθινή ιστορία του δικηγόρου και κοινωνικού ακτιβιστή Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) που προσπαθεί να απελευθερώσει τον Walter McMillan (Jamie Foxx), έναν θανατοποινίτη από την Αλαμπάμα, που καταδικάστηκε αδίκως για το θάνατο μιας λευκής γυναίκας.

Τι δήλωσε η Warner Bros

«Πιστεύουμε στη δύναμη της ιστορίας», δήλωσε το στούντιο της Warner Bros. «Η ταινία μας είναι βασισμένη στο έργο ζωής του δικηγόρου πολιτικών δικαιωμάτων Bryan Stevenson, είναι μια πηγή μάθησης που μπορούμε ταπεινά να προσφέρουμε σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον συστηματικό ρατσισμό που μαστίζει την κοινωνία μας. Για όλο τον Ιούνιο, το Just Mercy θα είναι διαθέσιμο προς δωρεάν ενοικίαση σε ψηφιακές πλατφόρμες στις ΗΠΑ. Για να συμμετέχετε ενεργά στην αλλαγή που η χώρα μας επιδιώκει απεγνωσμένα, σας ενθαρρύνουμε να μάθετε περισσότερα για το παρελθόν μας και τις αμέτρητες αδικίες που μας έχουν οδηγήσει στο σημείο που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ τους καλλιτέχνες, τους αφηγητές και τους υποστηρικτές που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της ταινίας. Παρακολουθήστε την με την οικογένεια και τους φίλους σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Bryan Stevenson και το έργο του στην πρωτοβουλία Equal Justice, επισκεφθείτε το EJI.org».



We believe in the power of story. #JustMercy is one resource we can offer to those who are interested in learning more about the systemic racism that plagues our society. For the month of June, #JustMercy will be available to rent for free on digital platforms in the US. @eji_org pic.twitter.com/3B2IHMNk7E

— Just Mercy (@JustMercyFilm) June 2, 2020