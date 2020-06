Μέγαρο: Online η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, από τον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών

Η εορταστική συναυλία που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2010, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αναμεταδίδεται ψηφιακά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο πλαίσιο του Megaron Online. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος ο Γιώργος Νταλάρας, η Καμεράτα, οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης και η Τετράφωνη Χορωδία του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος

Την βραδιά εκείνη παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα με έργα της δυτικής αλλά και της βυζαντινής μουσικής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου και είχε ως σκοπό της την ανάδειξη των πνευματικών και πολιτισμικών αγαθών και την κοινωνική αλληλεγγύη, μέσα από τη σύμπραξη της Αρχιεπισκοπής με τους ανθρώπους της Τέχνης και με κορυφαίους καλλιτεχνικούς οργανισμούς όπως το ΜΜΑ.

*Δείτε τη συναυλία (διάρκεια: 95 λεπτά), το πρόγραμμα και τους συντελεστές της εδώ.

Το πρόγραμμα της συναυλίας

Η βραδιά άρχισε με την Τετράφωνη Χορωδία του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος και συνεχίστηκε με την Καμεράτα που, υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ, παρουσίασε το έργο «Εν χορδαίς» του διακεκριμένου σύγχρονου έλληνα συνθέτη Μιχάλη Αδάμη καθώς και το «Concerto grosso των Χριστουγέννων» του Αρκάντζελο Κορέλλι, εμβληματικής μορφής του ιταλικού Μπαρόκ.

Στη συνέχεια, το διακεκριμένο σχήμα βυζαντινής μουσικής Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης, με χοράρχη τον Αχιλλέα Χαλδαιάκη, έψαλε ύμνους της Εορτής των Χριστουγέννων. Τη συναυλία έκλεισε ο Γιώργος Νταλάρας, ερμηνεύοντας το δοξαστικό από την «Κρεολή Λειτουργία» του Αργεντινού Αριέλ Ραμίρες και το απόσπασμα «Της αγάπης αίματα» από το κοσμαγάπητο «Άξιον Εστί» του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη. Τον δημοφιλή τραγουδιστή πλαισίωσε η Χορωδία της ΔΕΗ, την οποία δίδαξε και διηύθυνε ο Κωστής Κωνσταντάρας.

Megaron Online

Στο Megaron Online ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό, την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, προτείνοντας στους φίλους του να παρακολουθήσουν ψηφιακά τη συναυλία του Γιάννη Βακαρέλη, διεθνώς καταξιωμένου πιανίστα και καλλιτεχνικού διευθυντή του Μεγάρου, με το διάσημο Philharmonia Quartett Berlin.

*Δείτε όλο το πρόγραμμα των διαδικτυακών αναμεταδόσεων με την περιγραφή και τους συντελεστές όλων των προβολών εδώ.

Megaron on demand

Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου διατίθενται οn demand η μονόπρακτη όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ με τη διάσημη ελληνίδα υψίφωνο Ζανέτ Πηλού, το βίντεο (Making-of) με πλάνα από την προετοιμασία της παράστασης «Ο Νάνος» του Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ καθώς και η ταινία «Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας» σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου.

Στη σελίδα του Megaron Plus είναι επίσης διαθέσιμες on demand ομιλίες διακεκριμένων ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διανοητών και καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Μegaron Plus έγινε από τον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Live συναυλίες του ECHO

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι συναυλίες του ECHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) στο facebook του Μεγάρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. Οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στο fb και μετά τη live προβολή τους.

*Όλες οι αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία Δίαυλος του ΕΔΥΤΕ.