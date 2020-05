Μέγαρο: Δείτε online τη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ, με τη Χριστίνα Πουλίτση

Έναν από τους μεγαλύτερους μαέστρους του καιρού μας, τον Ζούμπιν Μέτα, υποδέχεται στην ψηφιακή του σκηνή το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σε αυτή τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης την 1η Φεβρουαρίου 2016, ο σπουδαίος αρχιμουσικός, επικεφαλής της διάσημης Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ, ενθουσίασε τους θεατές με τη ζωντάνια και το δυναμισμό των ερμηνειών του σε έργα Βέμπερ, Μότσαρτ, Ροσσίνι, Βέρντι και Τσαϊκόφσκι.

Προσκεκλημένη σολίστ της βραδιάς ήταν η διεθνώς αναγνωρισμένη ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση, η οποία τραγούδησε με εντυπωσιακό τρόπο εμβληματικές άριες από γνωστές όπερες.

Μια βραδιά γεμάτη αριστουργήματα

Η συναυλία ανοίγει με την Εισαγωγή από την όπερα «Όμπερον» (ή «Ο όρκος του βασιλιά των ξωτικών») του ρομαντικού γερμανού συνθέτη Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, ένα λυρικό έργο που σημείωσε τεράστια επιτυχία όταν πρωτοανέβηκε στα 1826 στο Λονδίνο. Το πρόγραμμα του πρώτου μέρους ολοκληρώνεται με τρία από τα πιο λαμπερά διαμάντια του ρεπερτορίου για σοπράνο κολορατούρα, ερμηνευμένα από τη Χριστίνα Πουλίτση, όπως η πυροτεχνική «Άρια της εκδίκησης» [«Der Ηölle Rache»] της Βασίλισσας της Νύχτας («Μαγικός αυλός» του Μότσαρτ), έναν απαιτητικότατο ρόλο από φωνητικής άποψης, για τον οποίο η Χριστίνα Πουλίτση έχει λάβει επαινετικές κριτικές στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, θα ακουστεί η μεγάλη άρια της Τζίλντας [«Caro nome»/«Όνομα αγαπημένο»] από τον «Ριγκολέττο» του Τζουζέππε Βέρντι, μια ηρωίδα που έχει αποδώσει εξαιρετικά η νεαρή ελληνίδα υψίφωνος σε πολλές ευρωπαϊκές σκηνές αλλά και σε παραστάσεις στο Μέγαρο, τον Δεκέμβριο του 2013. Ο επίλογος του πρώτου μέρους ανήκει σε ένα από τα πιο απολαυστικά και δεξιοτεχνικά αποσπάσματα της ιταλικής λυρικής εργογραφίας, την άρια της Ροζίνας «Una voce poco fa» [«Λίγο πριν, μια φωνή»] από τον κοσμαγάπητο «Κουρέα της Σεβίλλης» του Τζοακίνο Ροσσίνι.

Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος η «Συμφωνία αρ. 6 σε σι ελάσσονα, έργο 74» («Παθητική»), η τελευταία του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι τον ικανοποιούσε περισσότερο από κάθε άλλη του σύνθεση. Το προσωνύμιο «Παθητική» οφείλεται στον αδελφό του λαμπρού ρώσου μουσουργού και δεν είναι άστοχο, αφού η παρτιτούρα, παρά τις λιγοστές φωτεινές σελίδες της, είναι βαθύτατα μελαγχολική. Η Έκτη παρουσιάστηκε σε πρώτη εκτέλεση στην Αγία Πετρούπολη το 1893 με τον ίδιο τον Τσαϊκόφσκι στο πόντιουμ.

*Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία της Φιλαρμονικής του Ισραήλ υπό τον Ζούμπιν Μέτα (διάρκεια: 98 λεπτά) και να δείτε το πρόγραμμά της πατώντας εδώ.



Megaron Online

Οι αναμεταδόσεις της σειράς συνεχίζονται την Κυριακή 31/5 (9:00 μ.μ.) με τον «Ορφέα» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, μια θεαματική παραγωγή που ανέβηκε τον Οκτώβριο του 1997 στο Μέγαρο σε σκηνοθεσία Πιερ Λουίτζι Πίτσι.

*Δείτε το πρόγραμμα του Megaron Online με την περιγραφή και τους συντελεστές όλων των προβολών εδώ.

Megaron on demand

Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου διατίθενται οn demand η μονόπρακτη όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ με τη διάσημη ελληνίδα υψίφωνο Ζανέτ Πηλού, το βίντεο (Making-of) με πλάνα από την προετοιμασία της παράστασης «Ο Νάνος» του Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ καθώς και η ταινία «Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας» σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου.

Στη σελίδα του Megaron Plus είναι επίσης διαθέσιμες on demand ομιλίες διακεκριμένων ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διανοητών και καλλιτεχνών (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη). Η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Μegaron Plus έγινε από τον ιστότοπο του Ιδρύματος Mποδοσάκη.

Live συναυλίες του ECHO

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι συναυλίες του ECHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) στο facebook του Μεγάρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. Οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στο fb και μετά τη live προβολή τους.

*Όλες οι αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία Δίαυλος του ΕΔΥΤΕ.