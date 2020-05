Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου: 18 προτάσεις για να δείτε σήμερα online

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Εθνική Λυρική Σκηνή

Η διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τσέλια Κοστέα παρουσιάζει σήμερα στις 20:00, ένα ανοιξιάτικο ρεσιτάλ με διάσημες άριες και τραγούδια από το ρεπερτόριό της, με συνοδεία στο πιάνο τη Σοφία Ταμβακοπούλου.

Δείτε το εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα το «A Compass for the House Door», μια παρατήρηση για την αλλαγή της χωρικής αντίληψης εν μέσω κορονoϊού, από τις Alina Tenser και τον Gabo Camnitzer.

Δείτε το εδώ.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Με τη Νατάσσα Μποφίλιου συνεχίζεται απόψε στις 21:00 η νέα διαδικτυακή σειρά συναυλιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) #snfccAtHome: music. Μαζί της στο πιάνο ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης και στο τσέλο ο Άρης Ζέρβας. Παρακολουθήστε τη συναυλία live στο snfcc.org/bofiliou, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC.

Ίδρυμα Ωνάση

Δείτε το ντοκιμαντέρ, «Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός στο Εργαστήρι του Φάουστ», στο οποίο ο Ηλίας Γιαννακάκης ακολουθεί τον Μαρμαρινό, από τις πρώτες πρόβες μέχρι και την πρεμιέρα της παράστασης «Φάουστ», προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τη σκέψη του σημαντικού θεατρικού δημιουργού.

Επίσης, το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για το φεστιβάλ Tectonics Athens 2019, το μουσικό φεστιβάλ της Στέγης που μας δείχνει πως στη μουσική όλα είναι δυνατά, αλλά και πολλές άλλες προτάσεις online.

Δείτε τα εδώ.

ΚΘΒΕ

Έως την Κυριακή 31/5, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλες τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ που προβλήθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Δείτε σήμερα την παράσταση «Οι στυλοβάτες της κοινωνίας» του Χένρικ Ίψεν, σε μια διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Μόσχου, αλλά και άλλες παραστάσεις εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά σήμερα, έχει η σκηνοθέτις και ηθοποιός Μαρία Μαγκανάρη, που διαβάζει το ποίημα του Φώτη Κόντογλου «Ο Κούκος».

Δείτε το εδώ.

ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας

Δείτε σήμερα στις 21:00, μέσα από τη σελίδα Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, τον Χρήστο Θηβαίο στις καλύτερες στιγμές του, από τους «Συνήθεις Υπόπτους» και τον «Αμλετ της Σελήνης» έως το «Σιδερένιο νησί» και την δισκογραφική του και την νέα του δισκογραφική συνεργασία με τον Χάρη Κατσιμίχα, με τίτλο «Από τους κήπους των ψιθύρων».

Μια performance live από το ΕΜΣΤ

Το «No man is an island entire of itself», η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας Vasistas, παρουσιάζεται ξανά σήμερα στις 21:00 διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020. Μια ζωντανή παράσταση, μια αχαρτογράφητη θεατρική εμπειρία που αντλεί υλικά από τον ψηφιακό κόσμο, με τους ιδιαίτερους κανόνες και την ανοίκεια εμπειρία «σκηνής» και αφήγησης που αυτός δημιουργεί.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Comédie-Française

Η Comédie-Française σήμερα στις 21:30, προβάλει το «Poussière» (Dust) του Lars Norén, σε σκηνοθεσία του ίδιου.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Schaubühne του Βερολίνου

Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει το «Έγκλημα και τιμωρία» βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, σε μια σκηνοθεσία του Andrzej Wajda. Στα γερμανικά χωρίς υπότιτλους.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει το «Ντον Τζοβάννι», την όπερα σε δύο πράξεις με μουσική του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, σε μουσική διεύθυνση του Richard Bonynge. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα το αριστούργημα του Tennessee Williams, «Λεωφορείον ο Πόθος», όπως ανέβηκε στη σκηνή του Young Vic το 2014, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews και την Gillian Anderson στον ρόλο της Blanche DuBois.

Δείτε την εδώ.

Κρατική όπερα της Βιέννης

Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Arabella» του Ρίχαρντ Στράους, σε μουσική διεύθυνση του Ulf Schirmer.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Dutch National Opera

Δείτε σήμερα στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Ζίγκφριντ», το τρίτο μέρος της ρομαντικής επικής τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ με τίτλο «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν», σε σκηνοθεσία του Pierre Audi. O Hartmut Haenchen διευθύνει την ορχήστρα.

Δείτε την όπερα εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία του Richard Eyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 8/6 στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Μπαλέτα Béjart

Δείτε το ντοκιμαντέρ «The Béjart Ballet Lausanne on China Tour», της Arantxa Aguirre. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον θίασο των μπαλέτων Béjart της Λωζάννης στην περιοδεία τους στην Κίνα το 2011, από την Εθνική Όπερα του Πεκίνου έως τα θέατρα της Σαγκάη και του Χαντζό. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα μπαλέτα: «Dionysos Suite» και «Bolero» του Maurice Béjart και «Là où sont les oiseaux» του Gil Roman. (έως τις 24/5).

Δείτε το εδώ.

Κι ένα μιούζικαλ στο κανάλι του Andrew Lloyd Webber

Για λίγες ακόμα ώρες, μέσα από το κανάλι του Andrew Lloyd Webber στο YouTube, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το δημοφιλές μιούζικαλ των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein, «Η Μελωδία της Ευτυχίας» με την βραβευμένη με Grammy σταρ Carrie Underwood στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Θα παραμείνει διαθέσιμο για 48 ώρες εδώ.