Αγαπημένα αντικείμενα της Amy Winehouse, του Bono και άλλων καλλιτεχνών, σε δημοπρασία για καλό σκοπό!

Η δισκογραφική εταιρεία Island Records, που λειτουργεί από το 1959, είναι υπεύθυνη για την ανάδειξη μερικών από τους μεγαλύτερους αστέρες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Αναφορικά, στα 60 χρόνια λειτουργίας της, έχει αναλάβει τους: Bob Marley, U2, Amy Winehouse, Ariana Grande, Hozier, Florence + The Machine, Post Malone, Drake, The Weeknd, και πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

Η εταιρεία αποφάσισε πρόσφατα, να βγάλει σε δημοπρασία, διάφορα αντικείμενα που ανήκουν ή άνηκαν σε διάσημους καλλιτέχνες της. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την δημοπρασία «One Love Covid-19 Relief», όπως ονομάστηκε από το γνωστό τραγούδι του Bob Marley, θα δοθούν στο ΕΣΥ της Βρετανίας και σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

Αντικείμενα που βγαίνουν στη δημοπρασία

Μερικά από τα αντικείμενα που μπορεί κάποιος να αποκτήσει στη δημοπρασία, είναι: τα κόκκινα τακούνια της Αmy Winehouse, οι χειρόγραφοι στίχοι του «Where the Streets Have No Name» από τον Bono (U2), οι στίχοι του «Sweet Dreams», χειρόγραφοι από την Annie Lennox των Eurythmics. Επίσης, ο Jon Bon Jovi θα γράψει τους στίχους του «Livin’ On A Prayer» και «Wanted Dead Or Alive», αποκλειστικά για την δημοπρασία.

Πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Shawn Mendes, ο Ben Howard και οι OneRepublic, προσφέρουν δικά τους μουσικά όργανα, ενώ οι Mumford & Sons, χαρίζουν το αφρικανικό όργανο μπάντζο, υπογεγραμμένο, καθώς και ένα δωρεάν μάθημα μουσικής.

Ξενάγηση και κοστούμια

Το στούντιο Abbey Road, γνωστό για την συνεργασία του με τους Beatles και τους Pink Floyd, μεταξύ άλλων, προσφέρει μια ξενάγηση στους χώρους του. Τέλος, στην δημοπρασία θα υπάρχουν κοστούμια που φορέθηκαν σε μουσικές σκηνές, όπως αυτό της Jessie Buckley, που φόρεσε στη ταινία «Wild Rose». Τα κοστούμια τους χαρίζουν επίσης, ο Sean Paul, ο Dizzee Rascal, ο Hozier και η Ella Eyre.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί online, την Πέμπτη, 21 Μαΐου, στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) και οικοδεσπότης θα είναι ο σταρ της σειράς Pose, Billy Porter.