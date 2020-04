Αντικείμενα και ρούχα από ταινίες σε online δημοπρασία, για καλό σκοπό!

Αν είσαι σινεφίλ που αγαπάει τις ανεξάρτητες arthouse ταινίες, τότε θα ξετρελαθείς με αυτό το νέο!

Το ανεξάρτητο στούντιο παραγωγής ταινιών, Α24, βγάζει σε δημοπρασία αντικείμενα και ρούχα από διάσημες ταινίες του, όπως τα θρίλερ «Midsommar» και «Hereditary» του Άρι Άστερ, την ταινία «Eighth Grade», το «Τhe Lighthouse», το «Uncut Gems» και το «Mid90s». Πρόκειται για ταινίες που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια και απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτικούς, καθιστώντας το Α24 μια υπολογίσιμη δύναμη στο ανεξάρτητο σινεμά.

Δράση για καλό σκοπό

Τα έσοδα της δημοπρασίας θα στηρίξουν φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως η NYC Health + Hospitals και το Ίδρυμα FDNY. Σε δημόσια δήλωση του Α24, ειπώθηκε πως: «Ως εταιρεία που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Νέα Υόρκη, η A24 θέλει να δώσει πίσω στην πόλη, όσο ξεπερνά αυτήν την κρίση και αρχίζει να ανοικοδομείται. Το 100% των εσόδων κάθε δημοπρασίας θα δοθεί σε μία από τις τέσσερις φιλανθρωπικές οργανώσεις, βοηθώντας τους εργαζόμενους στη πρώτη γραμμή, της Νέας Υόρκης».

Πρώτη δημοπρασία

Η πρώτη δημοπρασία ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Απριλίου στην ιστοσελίδα του Α24, με τίτλο «A24 Attic Auction» και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ζακέτα που φόρεσε η Zendaya στη σειρά «Euphoria» και μαξιλάρια ραμμένα στο χέρι από το εκπληκτικό θρίλερ «Hereditary» του Άρι Άστερ. Η δημοπρασία θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου.

Δεύτερη δημοπρασία

Η δεύτερη δημοπρασία με τίτλο «Midsommar Hårga Collectibles» ξεκινάει την Δευτέρα 27 Απριλίου, δίνοντας ρούχα από το θρίλερ «Midsommar», που συγκλόνισε τους φανς του είδους το 2019. Μεταξύ αυτών, είναι το διάσημο φόρεμα από λουλούδια που φορούσε η Florence Pugh στο αποκορύφωμα της ταινίας, καθώς και η στολή της αρκούδας που εμφανίζεται στην τελική σκηνή.

Τρίτη δημοπρασία

Η τρίτη δημοπρασία έχει τίτλο «Gems From Gems» και ξεκινάει στις 4 Μαΐου, δίνοντας αντικείμενα και ρούχα από την ταινία «Uncut Gems», των αδερφών Σάφντι, που απέδειξε πόσο καλός ηθοποιός μπορεί να γίνει ο Adam Sandler. Μεταξύ των αντικειμένων είναι η αυθεντική αθλητική φανέλα του μπασκετμπολίστα Kevin Garnett και η πολύτιμη αλυσίδα KMH που έγινε σύμβολο της ταινίας.

Τελευταία δημοπρασία

Η τελευταία δημοπρασία λέγεται «Let There Be Light Auction» και θα λάβει μέρος την Δευτέρα 11 Μαΐου, με αντικείμενα από το υπερφυσικό δράμα τρόμου του Robert Eggers, «The Lighthouse», όπως η περίφημη ξύλινη γοργόνα του Ρόμπερτ Πάτινσον.

Φυσικά, οι προσφορές ξεπερνούν τα χιλιάδες δολάρια και δεν απευθύνονται σε όλους, παρά μόνο σε πιο ευκατάστατους αγοραστές και συλλέκτες. Για να δείτε τις δημοπρασίες, κάντε κλικ, εδώ!