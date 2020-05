Katerine Duska και Leon of Athens live από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Δύο νέους και ταλαντούχους δημιουργούς, την Katerine Duska και τον Leon of Athens παρουσιάζει η διαδικτυακή σειρά συναυλιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) #snfccAtHome: music, την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 21.00, LIVE από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Η σειρά #snfccAtHome: music συνεχίζεται!

Οι live συναυλίες κάθε Παρασκευής έρχονται να συμπληρώσουν τις συναυλίες που ήδη πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, εμπλουτίζοντας έτσι το πρόγραμμα της σειράς #snfccAtHome: music και έχουν σχεδιαστεί ώστε να απευθύνονται περισσότερο στο νεανικό κοινό (ή σε αυτούς που αισθάνονται νέοι)!

Η σειρά #snfccAtHome: music, στην οποία αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από εμβληματικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, χωρίς την παρουσία κοινού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα με μεγάλη επιτυχία συναυλίες της Δήμητρα Γαλάνη, του Σταύρου Λάντσια και του Theodore.

Η Katerine Duska και ο Leon of Athens έρχονται και πάλι στο ΚΠΙΣΝ μετά τις συναυλίες που είχαν δώσει το 2016 στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Parklife, ενώ ο Leon of Athens είχε εμφανιστεί και το 2017 στο πλαίσιο της σειράς Music Escapades.

Η σειρά #snfccAtHome: music, όπως και όλο το ψηφιακό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά προγραμματισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν ξεχωρίσει για το ταλέντο τους τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή μουσική σκηνή. Η συνεργασία τους ξεκίνησε με το τραγούδι «Better Love», που συνέθεσαν με τον Σκωτσέζο τραγουδοποιό David Sneddon, με το οποίο η Katerine Duska εκπροσώπησε την Ελλάδα στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision. Ακολούθησε το ντουέτο «Άνεμος», το πρώτο τους τραγούδι με ελληνικό στίχο, που κατέκτησε σταθερή θέση στα playlists των ραδιοφώνων, φτάνοντας στο Top 3 του ελληνικού Spotify, ενώ μεγάλη επιτυχία γνώρισαν και οι πρόσφατες κυκλοφορίες τους “Sanctuary” και “Communication”. Οι δύο τραγουδοποιοί συναντιούνται στο ΚΠΙΣΝ για μια σπάνια μουσική εμφάνιση, παρασύροντάς μας σε μια stripped down συναυλία με αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, καθώς και διασκευές κομματιών που τους έχουν εμπνεύσει.

Η Katerine Duska

Η τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Katerine Duska πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2013 μέσα από την επιτυχία του “One In A Million” και τη διασκευή του “Do I Wanna Know” των Arctic Monkeys, η οποία σημείωσε ρεκόρ προβολών στο YouTube. To 2015 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Embodiment στο οποίο υπογράφει τη μουσική και τους στίχους.

H Katerine Duska είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της εγχώριας αγγλόφωνης μουσικής σκηνής. H χαρακτηριστική χροιά της μας ταξιδεύει στις «μαύρες» φωνές περασμένων δεκαετιών. Μέσα από τoυς στίχους και τη μουσική της αποκαλύπτει το μουσικό της υπόβαθρο, ακολουθώντας indie-pop, neo-soul και soulful pop μονοπάτια, ενώ η σκηνική της παρουσία είναι, αναμφισβήτητα, μαγευτική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι LP, Albin Lee Meldau, Tom Baxter, Yasmine Hamdan, Oddisee, Kadebostany και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Leon of Athens

Ο Leon of Athens μας σύστησε τον ιδιαίτερο ήχο του με τον πρώτο προσωπικό του δίσκο Futrue (2011), ενώ το ταλέντο του στην τέχνη της τραγουδοποιίας αναδύθηκε από την πρώτη στιγμή. Δύο χρόνια μετά, με το δίσκο Global και έχοντας διανύσει μια περίοδο ωρίμανσης και επαναπροσδιορισμού του ήχου του, ο Leon απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα, όπως ο Guardian, οι New York Times και το BBC, και πραγματοποίησε περιοδείες σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Ακολούθησαν και άλλες δημιουργίες, ανάμεσα στις οποίες ο δίσκος Xenos, σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes). Έχει στο ενεργητικό του σημαντικές συνεργασίες, ανάμεσα στις οποίες και ο Γιώργος Λάνθιμος που σκηνοθέτησε το video clip του Baby Asteroid, ενώ, παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ (South by Southwest, Firefly Music Festival, Okeechobee και Summerfest). Η πολυχρωμία του ήχου του, η εικονοπλαστική στιχουργική του, η γνησιότητα της έμπνευσής του έχουν αναδείξει τον Leon ως ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα που έχει εξάγει μουσικά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Παρακολουθήστε τη συναυλία live στο snfcc.org/DuskaLeon, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC την Παρασκευή 22/05 στις 21.00.

Η σειρά #snfccAtHome: music πραγματοποιείται με τα μεγαλύτερα δυνατά μέτρα ασφαλείας, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την υγεία των συνεργατών και των εργαζομένων του ΚΠΙΣΝ.