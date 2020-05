«Μας λείπετε, Κάννες!»: 23 σκηνοθέτες θυμούνται τις αγαπημένες τους στιγμές από το Φεστιβάλ Καννών

Πριν από δύο μήνες, το διάσημο Φεστιβάλ Καννών αναβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του, λόγω του κορονοϊού. Οι διοργανωτές του είχαν τότε ανακοινώσει ότι το φεστιβάλ δεν γινόταν να πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Μαϊου, όπως ήταν προγραμματισμένο, ενώ εξέταζαν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Το πιο πιθανό σενάριο τότε ήταν να μεταφερθεί είτε τέλη Ιουνίου είτε αρχές Ιουλίου.

Με την ανακοίνωση, όμως, ότι δεν υπήρχε πιθανότητα για πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Καννών, τουλάχιστον με την κανονική του μορφή, χάθηκε κάθε ελπίδα για τους λάτρεις του φημισμένου Φεστιβάλ.

Έτσι, την ημέρα που κανονικά θα λάμβανε χώρα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, 23 διάσημοι σκηνοθέτες και παραγωγοί μοιράστηκαν με την New York Times τις αγαπημένες τους στιγμές από προηγούμενα Φεστιβάλ, που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.

Εμείς παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από τα «γράμματα» των Γουές Άντερσον, Κλιντ Ίστγουντ και Κλόε Σεβινί. Μπορείτε να διαβάσετε και τα 23 κείμενα εδώ. Περιλαμβάνονται κείμενα των Alejandro González Iñárritu (The Revenant, Birdman), της Ιταλίδας Alice Rohrwacher (Happy as Lazzaro), ο Michael Moore (Fahrenheit 9/11), Abel Ferrara (The Blackout), του Hirokazu Kore-eda (Shoplifters), του Asif Kapadia (Amy) και πολλών άλλων.

Η πρώτη φορά του Γουές Άντερσον στις Κάννες

Ο διάσημος σκηνοθέτης του «The Grand Budapest Hotel» έχει βρεθεί μόλις μία φορά στο Φεστιβάλ Καννών! Όσο για τις αναμνήσεις του από τις Κάννες; «Ο διευθυντής του φεστιβάλ, Thierry Frémaux, πραγματικά ξέρει πως να διοργανώνει σπουδαία φεστιβάλ! Υπήρχαν καταπληκτικές ταινίες κάθε είδους από όλο τον κόσμο . Υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να παρακολουθείς 251 λεπτά του «Κάποτε στο.. Χόλιγουντ» του Ταραντίνο, στις ακτές της Μεσογείου;»

Η.. τελευταία φορά του Κλίντ Ίστγουντ

Ο Κλίντ Ίστγουντ είναι σίγουρα ένας από τους αγαπημένους των Καννών. Μάλιστα, το 2009 έλαβε και έναν Χρυσό Φοίνικα. Ο ίδιος θυμάται «Πριν κάποια χρόνια γιορτάσαμε εκεί την 25η επέτειο της ταινίας «Οι Ασυγχώρητοι». Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που βρέθηκα στις Κάννες. Δεν είχα δει για χρόνια την ταινία, γι’ αυτό μου φάνηκε ενδιαφέρον να το δω κι εγώ. Ήταν πολύ ωραίο που είδα ένα τόσο μεγάλο νέο κοινό να παρακολουθεί μία παλιά ταινία. Εμένα πάλι μου θύμισε πολλά. Την πρώτη φορά που είχα πάει στις Κάννες το 1985, ήταν τόσο κουραστικό και χαοτικό. Εκείνη την φορά, όμως, όλα ήταν εύκολα, γιατί ήξερα τι να κάνω».