Εθνικό Θέατρο Αγγλίας: Η παράσταση «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» με τον Ralph Fiennes, διαθέσιμη online

Και αυτή την Πέμπτη το Εθνικό Θέατρο της Αγλλίας θα προσφέρει online στο κοινό μια ακόμη εξαιρετική παράσταση. Πρόκειται για το αριστούργημα του William Shakespeare, «Αντώνιος Και Κλεοπάτρα», όπως ανέβηκε στη σκηνή Olivier τη σεζόν 2018-19, με τους Ralph Fiennes («Η Λίστα του Σίντλερ», «Ο Άγγλος Ασθενής», «Χάρι Πότερ», «Ξενοδοχείο Grand Budapest» κ.α.) και τη Sophie Okonedo («Hotel Rwanda», «The Secret Life of Bees», «The Hollow Crown: The Wars of the Roses» κ.α.), στον ρόλο των αυτο-εξαπατημένων εραστών με την τραγική μοίρα.

Η επιτυχημένη παράσταση, μια τραγωδία για την εξουσία, τον έρωτα και την πολιτική, σε σκηνοθεσία Simon Godwin, θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση από την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 21:00 και για μια εβδομάδα, στο επίσημο κανάλι του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας στο youtube.

Λίγα λόγια για το έργο

Πρόκειται για μια μοντέρνα εκδοχή του ανυπέρβλητου σαιξπηρικού έργου. Ο Καίσαρας και οι δολοφόνοι του είναι νεκροί. Ο στρατηγός Μάρκος Αντώνιος, ο οποίος κυβερνάει τη Ρώμη στο πλευρό των συντρόφων του, ερωτεύεται σφόδρα την Αιγύπτια βασίλισσα Κλεοπάτρα, με φόντο τη διαλυμένη από τον πόλεμο αυτοκρατορία. Το καθήκον και η αφοσίωση έρχονται σε σύγκρουση, με το τραγικό τέλος των δύο εραστών που βιώνουν μια τοξική φαντασίωση να είναι προδιαγεγραμμένο.

Η παράσταση

Η σκηνογράφος Hildegard Bechtler στήνει το καινοτόμο σκηνικό, όπου θα εκτυλιχθεί το συγκλονιστικό δράμα. Η Ρώμη παρουσιάζεται μέσα από μαρμάρινες αίθουσες συνεδριάσεων γεμάτες έργα τέχνης και εξοπλισμένες με όλη την τελευταία τεχνολογία, ενώ ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα «ζουν τον έρωτά τους» στην Αίγυπτο, τριγυρνώντας σε δωμάτια με πισίνες, διακοσμημένα με πολυτελή ψηφιδωτά.

Προϊστορία

Πρόκειται για την τρίτη παραγωγή του σαιξπηρικού έργου «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» που ανεβαίνει στη σκηνή Olivier του Εθνικού Θεάτρου της Αγγίας. Με την παράσταση του 1987, σε σκηνοθεσία Peter Hall, με τους Anthony Hopkins και Judi Dench στους ομώνυμους πρωταγωνιστικούς ρόλους, να θεωρείται αξεπέραστη.