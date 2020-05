Χάρι Πότερ online: Ο Daniel Radcliffe και άλλοι διάσημοι αστέρες διαβάζουν το βιβλίο

Κάθε εβδομάδα, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz θα διαβάζουν online ένα κεφάλαιο από το πρώτο βιβλίο της σειράς – φαινόμενο της Βρετανίδας συγγραφέως J.K. Rowling, «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Τα δωρεάν video και audiobook, τα οποία θα διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας Harry Potter at Home και το spotify αντίστοιχα, θα περιλαμβάνουν διάσημους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και άλλους celebrities, όπως οι Daniel Radcliffe, Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni και Eddie Redmayne.

Δείτε το teaser εδώ:

Το πρώτο video

Συνολικά, μέχρι τα μέσα καλοκαιριού, θα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και τα δεκαεπτά κεφάλαια του πρώτου βιβλίου, με τις περιπέτειες του εμβληματικού πλέον νεαρού μάγου. Η αρχή έχει γίνει, ήδη, με το πρώτο κεφάλαιο «Chapter One: The Boy Who Lived» («Το αγόρι που σώθηκε»), το οποίο μπορείτε να απολαύσετε πατώντας εδώ. Αφηγητής είναι ο ηθοποιός που ερμήνευσε τον Χάρι Πότερ στη μεγάλη οθόνη, Daniel Radcliffe.

Επιπλέον διαθέσιμο υλικό

Στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στις οικογένειες που μένουν σπίτι εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, τα video των αναγνώσεων θα συνοδεύουν πηγές, όπου παιδιά και γονείς μπορούν να μάθουν περισσότερα για τον φανταστικό κόσμο του Χάρι Πότερ και να επιδοθούν σε επιπλέον διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως quiz κ.α.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το πρώτο βιβλίο της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς φαντασίας «Χάρι Πότερ» κυκλοφόρησε το 1997, με τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», γνωρίζοντας αμέσως τεράστια επιτυχία, τόσο στο παιδικό όσο και στο ενήλικο κοινό. Πρόκειται για την ιστορία ενός αγοριού, το οποίο, χάνοντας τους γονείς του σε νεαρή ηλικία και ζώντας με τους φριχτούς θείους του, εισέρχεται στο συναρπαστικό σύμπαν της μαγείας, κάνει πολύτιμους φίλους και προσπαθεί να προστατέψει τον κόσμο από έναν θανάσιμο κίνδυνο που τον απειλεί.

Έκτοτε ακολούθησαν άλλα έξι, εξίσου επιτυχημένα, βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από ογδόντα γλώσσες και έχουν πουλήσει περισσότερα από πεντακόσια εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, καθιστώντας τον «Χάρι Πότερ», την πιο επιτυχημένη σειρά βιβλίων στην ιστορία.

Οι ταινίες

Από το 2001 έως το 2011 τα βιβλία της σειράς μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη, σε οχτώ ταινίες που γνώρισαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Τον ομώνυμο ήρωα υποδύθηκε ο Βρετανός ηθοποιός Daniel Radcliffe, ενώ στον ρόλο των δύο «συνοδοιπόρων» και φίλων του συναντάμε την Emma Watson (Ερμιόνη) και τον Rupert Grint (Ρον).

Τους τρεις νεαρούς ηθοποιούς στις ταινίες πλαισίωσε ένα καστ εμβληματικών ηθοποιών: Alan Rickman, Maggie Smith, Richard Harris, Michael Gambon, Helena Bonham Carter, Kenneth Branagh, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Emma Thompson, Julie Walters, Richard Griffiths, Fiona Shaw, Helen McCrory κ.α. Ενώ στο σκηνοθετικό τιμόνι βρέθηκαν οι Chris Columbus , Alfonso Cuarón, Mike Newell και David Yates.