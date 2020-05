Το Netflix ετοιμάζει σειρά με θέμα…το social distancing!

Με τα νέα δεδομένα στη κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, πολλές εταιρείες θεαμάτων αναγκάζονται να αλλάξουν τα σχέδιά τους.

Η νέα σειρά

Έτσι, η streaming πλατφόρμα Netflix, ανακοίνωσε στις 28 Απριλίου, την παραγωγή σειράς με θέμα την κοινωνική αποστασιοποίηση που ζούμε όλοι. Η σειρά θα ονομάζεται «Social Distance» και θα εξερευνά τις εμπειρίες ανθρώπων, στην εποχή της καραντίνας και του κορονοϊού. Πρόκειται για σειρά ανθολογίας, με κάθε επεισόδιο να έχει διαφορετικούς χαρακτήρες και ιστορίες ανθρώπων.

Την παραγωγή της ανέλαβαν οι δημιουργοί της γνωστής σειράς «Orange is the New Black» του Netflix, Jenji Kohan, Tara Herrmann και Hilary Weisman Graham. To παράξενο της υπόθεσης είναι ότι η παραγωγή, η συγγραφή σεναρίου, η σκηνοθεσία και η κινηματογράφηση της σειράς, θα γίνει εξ αποστάσεως!

Τι λένε οι παραγωγοί

The creative team behind Orange Is the New Black have created Social Distance, a new anthology series about the experience of living in social distance. The series will be scripted and shot with crews working remotely and talent will film themselves.

A note from the EP’s pic.twitter.com/w5LYPEGtRa

— See What's Next (@seewhatsnext) April 28, 2020