«Όλος ο κόσμος μια σκηνή…online»: 15 ηθοποιοί απ’ όλο τον κόσμο απαγγέλουν Σαίξπηρ

Η επιβεβλημένη καραντίνα λόγω Covid-19 έκλεισε στα σπίτια πάνω από τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, περίπου 3.9 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πολλοί καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού ενώθηκαν και προσέφεραν στον κόσμο οξυγόνο μέσα από την Τέχνη, με οποιοδήποτε τρόπο.

Με αφορμή την Ημέρα Σαίξπηρ (23 Απριλίου), η σκηνοθέτιδα Αναστασία Κουμίδου προσκάλεσε 15 φίλους και ηθοποιούς από διαφορετικές χώρες, που βρίσκονται σε κατάσταση lockdown, για να διαβάσουν-παίξουν σε 15 διαφορετικές γλώσσες ένα μικρό απόσπασμα από το αγαπημένο τους σαιξπηρικό έργο, κάνοντας δουλειές καραντίνας. Η οργάνωση, οι λήψεις, το μοντάζ και όλη η τεχνική επεξεργασία έγιναν στα σπίτια.

Ο Σαίξπηρ σε 15 γλώσσες

15 διαφορετικές γλώσσες μιλάνε, παίζουν, διαβάζουν κείμενα του Σαίξπηρ που αγαπούν. Αγγλικά, εσθονικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά, ρουμάνικα, σέρβικα, γεωργιανά, ελληνικά, ιαπωνικά, πολωνικά, γαλλικά, τουρκικά, ινδικά και … παιδικά! Στο βίντεο που ακολουθεί ενώνονται ήχοι, χώρες, σπίτια, άνθρωποι, φωνές, δημιουργίες, εικόνες, χαμόγελα. Ενώνεται «Όλος ο Κόσμος σε ένα βίντεο — μια «Σκηνή».

Συντελεστές

Σύλληψη/Οργάνωση: Αναστασία Κουμίδου

Μοντάζ: Δημήτρης Μακρής

Μουσική: Toccata Cromatica

Συμμετέχουν: Mario Gallo (Ιταλία), Janika Tamm (Εσθονία), Zorica Nenadovic (Σερβία), Nicolas Saridis (Γεωργία), Kakumoto Atsushi (Ιαπωνία), Ares Kalantides (Γερμανία), Anais Fernandez (Ισπανία), Dimitri Loukakis (Αγγλία), Kaizaad Kotwal (Ινδία), Nedim Nomer (Τουρκία), Erifille Ballas (Γαλλία), Justina Maciaszek (Πολωνία), Dimitris Makris & Tassos Kontogiorgas (Ελλάδα), Claudia Lucacel (Ρουμανία), Chloe Chliara (το Παιδί, Ελλάδα).

Λίγα λόγια για την Αναστασία Κουμίδου

Αναστασία Κουμίδου είναι θεατρική σκηνοθέτις. Aπόφοιτος της ∆ραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ. Από το 1992 ως το 2004 ζει, σπουδάζει και εργάζεται στην Αμερική, αρχικά με την ετήσια υποτροφία καλλιτεχνών του Ιδρύματος Fulbright και στη συνέχεια, ως φοιτήτρια του The Ohio State University, στο τερματικό πτυχίο Master of Fine Arts στην υποκριτική, τη διδασκαλία και την θεατρική σκηνοθεσία, με δασκάλους όπως οι Ellen Newman, Jeanine Thompson, Patsy Rodenburg, John Giffin, Terence Lamude.

Το έργο της

Το 1997, οι θεατρικοί κριτικοί της Πολιτείας του Ohio της έδωσαν το Α’ Βραβείο Sunny Awards για την ερμηνεία της στο ρόλο της Αγαύης (Reality Theatre, dir. Dee Shepherd). Την επόμενη χρονιά τιμήθηκε από το Greek American Women’s Network με το βραβείο καλλιτεχνικής αριστείας Helen Papanikolas.

Σκηνοθετικές δουλειές της περιλαμβάνουν έργα των David Mamet (Oleanna), Harry Kontoleon (Self Torture and Strenuous Exercise), Κων. Μίχου/Λάθος Κίνηση (Πλησιάστε Σκιές μου), Devised Curriculum, Heiner Muller (Heracles2 and Hydra), Bertolt Brecht (The Jewish Wife), Luigi Pirandello (Six Characters), Devised (The Persephone Project). Μεταξύ άλλων, σκηνοθέτησε στο ∆ΗΠΕΘΕ Πάτρας, Λούλα Αναγνωστάκη «Σ’ Εσάς που με Ακούτε», το πολιτικό θρίλερ «Capo D’ Istria» (Έπαινος ∆ραματουργίας Κάρολος Κουν 2014), το «Britanicus» του Ρακίνα, το γυναικείο θεατρικό έργο, «Νικήρατος», υπό Ελληνίδος Τινός (Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν), το έργο της «Echo», μία multi media σύνθεση στο Φεστιβάλ Θεατρικών Συνθέσεων Beton7, το «Τhom Pain» (a play about nothing) του αμερικανού συγγραφέα Will Eno και το «Baby» του Christopher Durang στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και «Ναπολεοντία» του Ανδρέα Στάικου (θέατρο Επίκεντρο, Πάτρα).