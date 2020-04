Λίγες μόλις μέρες μετά τη συναυλία της Lady Gaga, One World: Together At Home, που κατάφερε να μαζέψει 128 εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση του κορονοϊού, ανακοινώθηκε άλλο ένα μεγάλο μουσικό γεγονός! Η WarnerBros. αποφάσισε να διοργανώσει ένα διαφορετικό φιλανθρωπικό φεστιβάλ, με τίτλο «PlayOn Fest,» με headliners τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής αυτή τη στιγμή.

Πάνω από 60 καλλιτέχνες θα συμμετέχουν στο PlayOn Fest, το οποίο θα διαρκέσει 3 ημέρες, από την Παρασκευή 24 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 26 Απριλίου. Όλα τα κέρδη θα διατεθούν φυσικά στον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και συγκεκριμένα στο «COVID-19 Solidarity Response Fund.»

«Headliners» του φεστιβάλ θα είναι η Cardi B, o Ed Sheeran, ο Bruno Mars, οι Panic! At The Disco, οι Green Day, οι Coldplay, ο Lil Uzi Vert, οι Paramore, οι Slipknot, οι 21 Pilots, οι Weezer, ο David Guetta, ο Charlie Puth και ο Wiz Khalifa. Για 72 συνεχόμενες ώρες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μερικές από τις πιο επικές παλαιότερες συναυλίες των αγαπημένων μας καλλιτεχνών.

Μπορεί οι συναυλίες να μην είναι live, αλλά «πρόκειται για θρυλικό υλικό, το οποίο δεν έχει διατεθεί ποτέ και ούτε θα διατεθεί ξανά πουθενά online» σύμφωνα με το δελτίο τύπου του φεστιβάλ.

Με παρουσιαστή τον LL Cool J, το φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, και όπως αναφέρθηκε θα διαρκέσει πάνω από 70 ώρες!

Όσοι λοιπόν θέλετε να παρακολουθήσετε συναυλίες αγαπημένων σας καλλιτεχνών σε πρώτη μετάδοση, τότε συντονιστείτε στην ιστοσελίδα του PlayOnFest.com ή στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε δωρεές ή να προμηθευτείτε ρούχα και άλλα προϊόντα του φεστιβάλ.