One World-Together at Home: Οι καλύτερες στιγμές της συγκλονιστικής συναυλίας

Η πρώτη φιλανθρωπική συναυλία ..από το σπίτι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία! Μετά από οχτώ ώρες μουσικής και μηνυμάτων αλληλεγγύης και πάνω 20 εκατομμύρια μοναδικούς θεατές, το «One World: Together at Home» έγραψε ιστορία και ήταν σίγουρα το μουσικός γεγονός της χρονιάς.

Η πρωτοβουλία της Lady Gaga και του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) συγκίνησε εκατομμύρια θεατές από όλο τον κόσμο, που συντονίστηκαν στις οθόνες τους για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική συναυλία. Και το κυριότερο: Μέσα σε 8 ώρες οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες κατάφεραν να μαζέψουν 128 εκατομμύρια δολάρια για τη μάχη κατά του κορονοϊου!

Με συγκινητικές ερμηνείες από «βετεράνους» και εμφανίσεις από τα πιο φρέσκα ονόματα της μουσικής αυτή τη στιγμή, αυτή η συναυλία τα είχε όλα! Εμείς συγκεντρώσαμε τις καλύτερες στιγμές και σας τις παρουσιάζουμε:

Η Lady Gaga μας τραγουδά να «χαμογελάσουμε»

Η Lady Gaga, που διοργάνωσε ολόκληρη τη συναυλία, έβαλε όλες τις δυνάμεις και με τα καταπληκτικά της φωνητικά κατάφερε να μας συγκινήσει με το «Smile.» Μάλιστα, το κλασικό τραγούδι του Charlie Chaplin άνοιξε τη 2ωρη συναυλία, που πέρασε το ίδιο ευχάριστα. Καθισμένη στο πιάνο της, η Gaga ήταν σίγουρα στο στοιχείο της και μας χάρισε μια τέλεια ερμηνεία.

Η έκκληση και η ερμηνεία του Paul McCartney

Πριν ερμηνεύσει το «Lady Madonna» το θρυλικό σκαθάρι έκανε μια στοχευμένη έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. «Ας πούμε στους ηγέτες μας ότι χρειαζόμαστε ένα πιο δυνατό σύστημα υγείας σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε μια τέτοια κρίση να μην συμβεί ποτέ ξανά.» Στη συνέχεια ερμήνευσε το διάσημο τραγούδι των Beatles, με εικόνες εργαζομένων υγείας να τον συνοδεύουν.

Η συγκλονιστική διασκευή της Lizzo

Οι ερμηνείες της Lizzo καταλήγουν συχνά στις αγαπημένες μας στιγμές φεστιβάλ και συναυλιών, λόγω της εκρηκτικής της εμφάνισης και των πολύ δυνατών φωνητικών της. Στο One World, όμως, αποφάσισε να κλέψει την παράσταση με μία λιτή εμφάνιση. Με μοναδικό μέσο τη φωνή της, λοιπόν, μας συγκίνησε, τραγουδώντας το τραγούδι του Sam Cooke «A Change Is Gonna Come,» κάνοντας μας να νιώσουμε σχεδόν ..κατανυκτικές στιγμές.

Οι Rolling Stones ενώνουν τις φωνές τους

Οι Rolling Stones πάντα ξέρουν πως να ξεσηκώνουν το κοινό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, έπαιξαν ο καθένας ξεχωριστά από το σπίτι τους, το κλασικό τους «You Can’t Always Get What You Want.» Τα φωνητικά του Mick Jagger ήταν όπως πάντα εκρηκτικά, ο Keith Richards ήταν πιο κουλ από ποτέ, ο Ronnie Wood χαμογελαστός, και ο Charlie Watts έβαλε τα δυνατά του, παρ’ όλο που δεν είχε τα ντραμς του. Όπως πάντα, οι Rolling Stones ήταν οι πιο δυναμικοί performers, με έναν ενθουσιασμό που οι μικρότεροι τους δεν μπορούν καν να φανταστούν.

Η ξεσηκωτική ερμηνεία του Elton John

Ο θρυλικός Έλτον Τζον έδωσε το δικό του μήνυμα μέσα από το τραγούδι του «I’m Still Standing.» Στον κήπο του, ο σερ Έλτον Τζον έπαιξε πιάνο και έδωσε μια ξεσηκωτική χροιά στο κλασικό hit του, αφού πρώτα ευχαρίστησε όσους δουλεύουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Η Beyonce μοιράζεται ένα σημαντικό μήνυμα

Μπορεί η Beyonce να μην τραγούδησε κάποιο από τα αγαπημένα μας τραγούδια, μοιράστηκε όμως ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Αφού ευχαρίστησε όλους τους πραγματικούς ήρωες, τους εργαζόμενους που μας κρατούν ασφαλείς και υγιείς, μίλησε για την κοινότητα των Αφροαμερικανών. «Οι θάνατοι από κορονοϊό στην αφροαμερικανική κοινότητα είναι τρομακτικά υψηλή, εδώ στην Αμερική. Στην πατρίδα μου, το Χιούστον, το 57% των θυμάτων ήταν Αφροαμερικανοί.» Ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, που μας θυμίζει ότι αυτή η κρίση επηρεάζει ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες κοινότητες.

Η Celine Dion, η Lady Gaga, ο Andrea Bocelli, ο John Legend και ο πιανίστας Lang Lang κάνουν «Μία Προσευχή»

Το συγκλονιστικό κλείσιμο του One World ήταν μια κοινή συναυλία των Andrea Bocelli, Celine Dion, Lady Gaga, John Legend και του πιανίστα Lang Lang. Όλοι μαζί ερμήνευσαν το τραγούδι «The Prayer,» μια συνεργασία του Bocelli και της Celine Dion. Αυτή ήταν σίγουρα η πιο συγκλονιστική και λαμπερή συνεργασία που έχουμε ακούσει. Ακούστε το εδώ.