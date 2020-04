ERTFLIX: Δείτε δωρεάν ταινίες και σειρές στη νέα streaming πλατφόρμα της ΕΡΤ

Η ΕΡΤ αναβαθμίζεται και δημιουργεί το δικό της ψηφιακό κανάλι, με πλούσιο περιεχόμενο. Ουσιαστικά αποτελεί ανάλογη πλατφόρμα με το γνωστό NETFLIX,με την διαφορά ότι αυτή διατίθεται εντελώς δωρεάν.

Τη νέα πλατφόρμα και τις δυνατότητες που δίνει στους τηλεθεατές γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας, γράφοντας πως «θα μπορούσε να λέγεται και ERTFLIX, αλλά το νέο όνομα δεν έχει ακόμη αποφασισθεί».

Τι περιλαμβάνει η νέα πλατφόρμα της ΕΡΤ

Η νέα υβριδική πλατφόρμα προσφέρει 24 βραβευμένες ξενόγλωσσες ταινίες, 12 ξένες τηλεοπτικές σειρές, 10 βραβευμένες σειρές ντοκιμαντέρ, 13 σειρές παιδικού προγράμματος, αλλά και όλα τα μαθήματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης του υπουργείου Παιδείας που μεταδίδεται κάθε πρωί στην ΕΡΤ2.

Ταινίες

O κινηματογραφικός κατάλογος του ΕΡΤFLIX περιλαμβάνει 24 βραβευμένες ταινίες όπως: το «Θαύμα» με την Τζούλια Ρόμπερτς, το «Κάθε στιγμή μετράει» με την Τζούλιαν Μουρ, την «Επικίνδυνη οικογένεια» με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μισέλ Φάιφερ, το «Πατέρας και κόρη» με τον Ράσελ Κρόου, την «Γκρέις του Μονακό» με τη Νικόλ Κίντμαν, το «Πρόγραμμα» με τον Ντάστιν Χόφμαν, την «Αλήθεια» με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Κέιτ Μπλάνσετ, τα «Μικρά αθώα ψέμματα» με τη Μαριόν Κοτιγιάρ, το «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» με τους Ντέιβ Τζονς, Μπριάνα Σαν, Χέιλι Σκουάιρς, την «Ιστορία αγάπης και σκότους» με τη Νάταλι Πόρτμαν κ.ά.

Βιογραφίες

Διαθέσιμες είναι επίσης οι βιογραφίες του Ζακ Ιβ Κουστό με τίτλο «Οδύσσεια» και της ντίβας της ποπ μουσικής «Νταλιντά», αλλά και η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Λούι και Λούκα – Ο μεγάλος αγώνας τυριού».

Σειρές

Η ΕΡΤ προσφέρει επίσης στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή όλα τα επεισόδια των ξένων σειρών που μεταδίδονται από τα κανάλια της, όπως το «Mildred Pierce», το «Fargo», το «Mr Selfridge», το «War & Peace», το «The Good Fight», το «The Young Pope», το «The Affair», το «True Detective» κ.ά.

Και έρχονται πολύ σύντομα ο δαιμόνιος ντετέκτιβ Πουαρό και η Μις Μαρπλ με τις περιπέτειές τους μέσα από τις κλασικές σειρές «Agatha Christie’s Poirot» και «Agatha Christie’s Ms Marple».

Ντοκιμαντέρ και Παιδικά

Παραπονεμένοι δεν θα μείνουν ούτε οι φίλοι του ντοκιμαντέρ, καθώς είναι διαθέσιμες βραβευμένες σειρές, όπως η «Ιστορία του Θεού» με τον Μόργκαν Φρίμαν και οι «Κένεντυ», ενώ τα παιδιά θα βρουν, πέρα από το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, και τον «Αστυνόμο Σαΐνη», τον «Γάτο Σπυρουνάτο», τον «Γύρο του κόσμου με 80 βιβλία», το «Εμείς και ο μπλε πλανήτης» και τoν «Λεονάρντο Ντα Βίντσι», μέσα από τη νέα και ομώνυμη σειρά κινουμένων σχεδίων.

Αφιερώματα

Μέσα σε όλα και 20 ιστορικές εκπομπές-αφιερώματα σε σπουδαίους Έλληνες, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος Σεφέρης, η Μαρία Κάλλας, η Ελένη Βλάχου, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Μανόλης Αναγνωστάκης, ο Γιάννης Τσαρούχης κ.ά.

Εκπομπές της ΕΡΤ

Στην ίδια πλατφόρμα οι τηλεθεατές μπορούν να βρουν και όλες τις εκπομπές της τελευταίας εβδομάδας της ΕΡΤ, τις καθημερινές ενημερώσεις των Σωτήρη Τσιόδρα και Νίκου Χαρδαλιά, όπως βέβαια και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης.

Πώς θα έχω πρόσβαση στην υβριδική πλατφόρμα;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υβριδική πλατφόρμα της ΕΡΤ, χρειάζεται απλά να πατήσετε το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας, όσο θα βρίσκεστε σε ένα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Χρειάζεται να έχετε SMART TV, που να συνδέεται στο διαδίκτυο, για να το κάνετε. Η υβριδική πλατφόρμα λειτουργεί μόνο μέσω κανονικής κεραίας -όχι μέσω CΟSMOTE TV ή NOVA!

Αν δεν βλέπετε την υβριδική πλατφόρμα όταν πατάτε το κόκκινο κουμπί, τότε δείτε το σχετικό βίντεο-οδηγό που αναλογεί στην μάρκα της τηλεόρασης σας και ακολουθήστε τα βήματα που δίνει η ΕΡΤ για να την ενεργοποιήσετε:

Για τηλεοράσεις LG:

Για τηλεοράσεις SAMSUNG:

Για τηλεοράσεις SONY:

Για τηλεοράσεις PANASONIC:

