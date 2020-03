Δωρεάν, online ταινίες από το αρχείο της ΕΡΤ, μέχρι τον Ιούνιο

Το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, περιέχει εξαιρετικές ταινίες από το παγκόσμιο σινεμά. Βραβευμένα κοινωνικά δράματα, με σπουδαίους ηθοποιούς και μηνύματα. Το καλύτερο είναι, πως πλέον, οι ταινίες που προβάλλει η ΕΡT στην τηλεόραση, ανεβαίνουν και στην ψηφιακή πλατφόρμα του WebTv, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αν λοιπόν, κάποιος δεν προλάβει να δει μια από τις ταινίες στην τηλεόραση, μπορεί να την δει ή ξαναδεί, δωρεάν, στο WebTv της ΕΡΤ, έως και τον Ιούνιο.

Οι ταινίες που μπορείτε ακόμα να δείτε είναι οι εξής:

Λαίδη Μάκβεθ/ Lady Macbeth

Αγγλική εξοχή, 1865. Η Κάθριν (Φλόρενς Πιου) είναι εγκλωβισμένη σ’ έναν γάμο χωρίς αγάπη, μ’ έναν πικρό άνδρα που έχει τα διπλά της χρόνια. Όταν η Κάθριν ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με έναν νεαρό εργάτη της, μια δύναμη απελευθερώνεται μέσα της και θα διεκδικήσει την ανεξαρτησία της, σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από άνδρες.

Η «Λαίδη Μάκβεθ» αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ταλαντούχου θεατρικού καλλιτέχνη Ουΐλιαμ Όλντροϊντ και διαθέτει μια καθηλωτική ερμηνεία της Φλόρενς Πιου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ηθοποιός φέτος, απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, με τις Μικρές Κυρίες, ενώ απέσπασε χειροκροτήματα και για το θρίλερ Μεσοκαλόκαιρο.

Δείτε την ταινία εδώ.

(Διαθέσιμη έως 27/3/2020)

Τα Πλεονεκτήματα του να είσαι στο Περιθώριο/ The Perks of Being a Wallflower

Ο ευφυής 15χρονος Τσάρλι προσπαθεί να προσαρμοστεί στο Λύκειο και καταλήγει μέλος μιας παρέας τελειόφοιτων, ανάμεσα στους οποίους είναι ο πνευματώδης και γεμάτος αυτοπεποίθηση Πάτρικ, καθώς και η όμορφη Σαμ. Οι νέοι του φίλοι τον ενθαρρύνουν να “βγει από το καβούκι του” και τον εισαγάγουν στην μουσική, στον κινηματογράφο και στον έρωτα.

Ο συγγραφέας Στίβεν Σαμπόσκι γράφει και σκηνοθετεί την κινηματογραφική διασκευή του δικού του μυθιστορήματος και συνεργάζεται με τους παραγωγούς του «Juno». Η Έμα Γουάτσον δοκιμάζεται στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο μετά τον «Χάρι Πότερ», ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Λόγκαν Λέρμαν (Percy Jackson & the Olympians) και Πολ Ραντ (Antman).

Δείτε την ταινία εδώ.

(Διαθέσιμη έως 11/6/2020)

Μικρά, Αθώα Ψέμματα/ Little White Lies

Κάθε χρόνο, ο Μαξ και η σύζυγός του, προσκαλούν μια παρέα φίλων στο εξοχικό τους σπίτι δίπλα στη θάλασσα, για να γιορτάσουν τα γενέθλια του φίλου τους Αντουάν. Όμως φέτος, ο φίλος τους Λούντο τραυματίζεται σε ένα ατύχημα, γεγονός που οδηγεί σε μια αλυσίδα αντιδράσεων και ανάμεικτων συναισθημάτων. Οι διακοπές αυτές ωθούν τον καθένα από την παρέα να ανακαλύψει τι τον ενοχλεί και τι τον αναστατώνει.

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Μαριόν Κοτιγιάρ ηγείται ενός πλούσιου cast διάσημων Γάλλων ηθοποιών – ανάμεσα στους οποίους ο Ζιλ Λελούς (Αγάπα Με Αν Τολμάς) και ο Ζαν Ντιζαρντέν (Τhe Artist), με τον αξιόλογο ηθοποιό, Γκιγιόμ Κανέ να περνά αυτή τη φορά πίσω από την κάμερα, σε ρόλο σκηνοθέτη.

Δείτε την ταινία εδώ.

(Διαθέσιμη έως 11/6/2020)

Aύγουστος/ August Osage County

Ο πατέρας (Σαμ Σέπαρντ), είναι άφαντος και οι τρεις κόρες του (Τζούλια Ρόμπερτς, Τζούλιετ Λιούις, Τζούλιαν Νίκολς), μαζί με τη χειμαρρώδη και ψυχολογικά ασταθή σύζυγό του (Μέριλ Στριπ), οφείλουν να ανασυνταχθούν προκειμένου να καταφέρουν να ξεπεράσουν την κρίση αλώβητοι.

Έχοντας στη διάθεσή της ένα αξιομνημόνευτο καστ ηθοποιών, όπως η τρεις φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Μέριλ Στριπ (Iron Lady), η επίσης βραβευμένη με Όσκαρ, Τζούλια Ρόμπερτς (Erin Brockovich), ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (The Impossible) και ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Sherlock), η ταινία παρουσιάζει το δράμα μιας οικογένειας, στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Δείτε την ταινία εδώ.

(Διαθέσιμη έως 11/6/2020)

Still Alice: Κάθε στιγμή μετράει/ Still Alice

Η Dr. Alice (Τζούλιαν Μουρ) είναι μία καταξιωμένη ακαδημαϊκός γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μία ευτυχισμένη σύζυγος, καθώς και μητέρα τριών ενήλικων παιδιών. H ταινία αφηγείται την σταδιακή απώλεια της μνήμης της και τον αγώνα με αντίπαλο τη μη αναστρέψιμη νόσο του Αλτσχάιμερ. Η ταινία χάρισε το πρώτο Όσκαρ στην καριέρα της Τζούλιαν Μουρ.

Δείτε την ταινία εδώ.

(Διαθέσιμη έως 13/6/2020)

Eγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ/ I, Daniel Blake

Ο Ντάνιελ Μπλέικ είναι ένας 59χρονος ξυλουργός ο οποίος υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Η γιατρός του τον κρίνει ακατάλληλο για εργασία, όμως οι κοινωνικές υπηρεσίες του Νιούκαστλ όπου ζει, θεωρούν ότι δεν δικαιούται το ανάλογο επίδομα.

Ο σπουδαίος Κεν Λόουτς, σκηνοθετεί αυτό το κοινωνικό δράμα, που βραβεύτηκε με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, με έντονη κριτική ματιά, αλλά και με κοινωνικές ευαισθησίες.

Δείτε την ταινία εδώ.

(Διαθέσιμη έως 13/6/2020)

Ο Άνδρας που Αγαπήθηκε Πολύ/ In the Name of My Daughter

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία εξαφάνισης της Ανιές Λε Ρου που συγκλονίζει εδώ και τριάντα χρόνια τη Γαλλία. Η Ανιές, ερωτεύτηκε τον παντρεμένο δικηγόρο της μητέρας της, ιδιοκτήτριας καζίνου. Το 1977, μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας, η Agnes εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος. Τριάντα χρόνια μετά, η μητέρα της θα προσπαθήσει να αποδείξει την ενοχή του δικηγόρου για την εξαφάνιση της κόρης της.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την σπουδαία Κατρίν Ντενέβ, τον ταλαντούχο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γκιγιόμ Κανέ, καθώς και την ανερχόμενη Αντέλ Ενέλ (Πορτραίτο μιας γυναίκας που φλέγεται).

Δείτε την ταινία εδώ.

(Διαθέσιμη έως 30/6/2020)