Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε μόνοι! Στην ιδιαίτερη κατάσταση των παράξενων αυτών ημερών που περνάμε και μετά από ένα μικρό διάλειμμα για το φετινό, πολύ διαφορετικό Πάσχα, η ομάδα της United We Fly συνεχίζει τις παραγωγές από… σπίτι, με τα Stay Home Sessions!

Καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδοποιοί επιλέγουν το αγαπημένο spot του σπιτιού τους – γιατί #stayhome – και μας “επισκέπτονται” μέσω του live streaming.

Η τρίτη εβδομάδα των live streams μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά με τους xoan, τις Someone Who Isn’t Me, τους Sworr., τον Leon of Αthens, τον This Darkness of Mine και τον Στέλιο Τσουκιά, μας έκανε να χορέψουμε στον καναπέ μας και να τραγουδήσουμε και ένωσε κάθε γωνιά της Αθήνας με εκατοντάδες σαλόνια.

Η τέταρτη εβδομάδα των Stay Home Sessions

Πέμπτη 23 Απριλίου με τους Dora & Panos Birbas στις 20:30

«Η ρουτίνα μας μπορεί να έχει μπει σε μια απροσδόκητη αναμονή τώρα , αλλά η ζωή μας είναι εδώ , ρέει με τον καινούριο αυτόν τρόπο και θέλει αγάπη , περισσότερη αγάπη από πριν. Αγάπη για του συνανθρώπους μας, τον εαυτό μας, τη φύση , το φεγγάρι το σύμπαν ολόκληρο. Ευχόμαστε να βγούμε πιο όμορφοι άνθρωποι μετά από αυτό και να σας δούμε σύντομα από κοντά.»

Παρασκευή 24 Απριλίου με τον Βαγγέλη Γερμανό στις 20:30

“Φίλες και φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι, επειδή δεν έχουμε έναν μονάχα αλλά πολλούς εαυτούς, ας επικεντρωθούμε στον μουσικό μας εαυτό κι ας επικοινωνήσουμε μονάχα με τραγούδια, αυτόν τον δύσκολο καιρό. Μια είναι η «δοκιμασμένη» συνταγή: Μαζί με τα ζόρικα μέτρα, ένα τραγούδι το πρωί, ένα το μεσημέρι κι ένα το βράδυ διώχνουν μαύρες σκέψεις κι επικίνδυνους ιούς!»

Παρασκευή 24 Απριλίου στις 23:00, μας υποδέχονται οι Afformance

“Η απομόνωση δεν είναι άγνωστη στον καλλιτέχνη. Είναι, θα έλεγε κανείς, σχεδόν απαραίτητη για τη δημιουργική διαδικασία. Πόσο μάλλον σε πρωτόγνωρες συνθήκες όπου η αποτύπωση του ψυχισμού αποτελεί ρόλο έως και ιστορικής καταγραφής. Νέα συναισθήματα, νέες σκέψεις, νέες ελπίδες, νέα μέσα, νέα αποστάγματα δημιουργίας, διαμορφώνουν ένα νέο «εγώ»· ένα σημείο παρατήρησης από το πριν στο μετά, σε ένα νεφελώδες τώρα.»

Το Σάββατο, 25 Απριλίου στις 23.00 οι Lip Forensics με επαναστατική διάθεση

«Καλησπέρα από την σπηλιά των Lip Forensics, στους πρόποδες του λόφου του Στρέφη, στο κέντρο της Αθήνας. Ακόμα μια αναμετάδοση για τους ελεύθερα πολιορκημένους. Είμαστε εδώ, μαζί, πρόσωπο με πρόσωπο και με τα μηχανάκια μας έτοιμα να μας θυμίσουν ότι για μας η μουσική είναι ο καταλύτης της ανθρώπινης επαφής. Μια πλατφόρμα κοινωνικοποίησης των ανθρώπων και όχι το soundtrack του εγκλεισμού τους. Ας αναλογιστούμε τις μέρες που θα έρθουν, όταν θα χορεύουμε μαζί, θα ιδρώνουμε δίπλα δίπλα, θα αγκαλιαζόμαστε και θα καβγαδίζουμε.

Η κοινωνική απόσταση δεν είναι cool και trendy, ούτε πλάκα έχει. Είναι η ευθεία υποβάθμιση των βασικών ανθρώπινων ελευθεριών μας. Το να είσαι ελεύθερα πολιορκημένος δεν είναι συναίνεση στην πολιορκία της ελευθερίας σου.

Παραμένουμε άνθρωποι με ελεύθερη βούληση και για απόψε, αυτή είναι να μας ακολουθήσετε στο beat.”

Την τέταρτη εβδομάδα κλείνει ο Φώτης Σιώτας, την Κυριακή 26 Απριλίου στις 20:30

“Αυτή η αναγκαστική παύση, την οποία υποχρεώθηκε όλος ο πλανήτης να ακολουθήσει, γεννά παράνοιες αλλά την λες και ανάσα. Παράνοιες, γιατί μένουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας μόνοι, ανάσα για τον πλανήτη και για τα μυαλά μας. Με καινούργια μυαλά θα σας παίξω ό,τι έχω από την κουζίνα μου.”

Pay What You Want

Η υπηρεσία είναι ανοιχτή σε όλους. Εάν το επιθυμείς ομως, μπορείς να μπεις στο viva.gr και να διαθέσεις ένα ποσό της επιλογής σου για να στηρίξεις τους καλλιτέχνες αλλά και την ομάδα πίσω από τα Stay Home Sessions, για να μπορούμε να #μενουμεσπιτι με μουσική.

Mείνε συντονισμένος για τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν. Χωρίς να διακόψεις το cocooning σου και από την άνεση του καναπέ σου, κάνε subscribe και συντονίσου στο YouTube της United We Fly για να μη χάσεις κανένα Stay Home Session!