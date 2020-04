Stay Home Sessions: Τρίτη εβδομάδα με πολλούς, αγαπημένους καλλιτέχνες

Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε μόνοι για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Στην ιδιαίτερη κατάσταση των παράξενων αυτών ημερών, η ομάδα της United We Fly συνεχίζει τις παραγωγές από… σπίτι! Καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδοποιοί επιλέγουν το αγαπημένο spot του σπιτιού τους – γιατί #stayhome – και μας “επισκέπτονται” μέσω του live streaming και του Stay Home Sessions.

Η δεύτερη εβδομάδα των live streams μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά με την Danai Nielsen, τον Theodore, την Κατερίνα Πολέμη, τον Ghone και την Daphne and the Fuzz, μας εξοικείωσε με το social distancing, μας έμαθε πόσο επηρεάζει ή δεν επηρεάζει τελικά η βροχή ένα live stream και ένωσε κάθε γωνιά της Αθήνας με εκατοντάδες σαλόνια.

Πέμπτη 9 Απριλίου με τους Xoan

Η τρίτη εβδομάδα των Stay Home Sessions μας φέρνει την Πέμπτη, 9 Απριλίου τους Xoan.

“Οι μισοί Xoan, ο Αντώνης και ο Γιάννης (τύμπανα και μπάσο), είναι υπεύθυνα άτομα και κάθονται σπίτια τους. Οι άλλοι μισοί τυχαίνει να μένουμε στο ίδιο σπίτι. Αφού είδαμε όλο το νέτφλιξ, ηχογραφήσαμε κάθε βλαμμένη ίδεα, διαβάσαμε κάθε βιβλίο, κάθε τετράδιο απ’το 2008, κάθε συσκευασία σνακ κλπ, ήρθε η πρόταση για Cocooning Session σαν από μηχανής θεός για να νοηματοδοτήσει την καραντινιασμένη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, προσαρμόσαμε κάποια κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο μας σε «σπιτικό» περιβάλλον και ανυπομονούμε να τα παίξουμε live στις οθόνες σας. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη τους με την πανδημία. Τα λέμε την Πέμπτη στις 20:30 στο σαλόνι μας.”

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Παρασκευή 10 Απριλίου με Someone Who Isn’t Me

H Παρασκευή, 10 Απριλίου, φέρνει δύο καλλιτέχνες στο σαλόνι μας. Στις 20.30 οι Somenone Who Isn’t Me.

“Someone Who Isn’t Me plays for everyone! Πιο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε ένα τρίο, που ακόμα ψάχνει τι μήνυμα θα στείλει για να πάει στο στούντιο του και να παίξει ζωντανά στις 20.30 της Παρασκευής 10 Απριλίου. Περίεργες και ιδιαίτερες μέρες βιώνουμε, τόσο μακριά, μα τόσο κοντά. Με τη μουσική.”

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Παρασκευή 10 Απριλίου με Sworr

Ενώ στις 23.00 της Παρασκευής, 10 Απριλίου, υποδεχόμαστε τους Sworr. σε ένα ξεχωριστό dj set.

“Προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί, να μην χάσουμε τους εαυτούς μας μέσα στο χάος αυτής της περιόδου. Δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε στον ίδιο χώρο όλοι μαζί, αλλά θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε μια ιδέα των μουσικών μας vibez και επιρροών με τη μορφή ενός dj set.

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Σάββατο 11 Απριλίου με Leon Of Athens

Και το Σάββατο, 11 Απριλίου έχουμε διπλή εμφάνιση! Στις 20.30, από το Παγκράτι ο Leon of Athens:

«Σάββατο βράδυ, 11 Απριλίου, μην κανονίσετε τίποτα. Σας περιμένω σπίτι μου, στο Παγκράτι, μαζί με την οικογένεια της United We Fly.»

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Σάββατο 11 Απριλίου με This Darkness Of Mine

Ατφοσφαιρικός επισκέπτης στις 23.00 του Σαββάτου11 Απριλίου, ο This Darkness of Mine:

«Η ζωή χαρακτηρίζεται από το απροσδόκητο, το απρόβλεπτο. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Ο χρόνος κυλά, δε σταματά! Όσο φόβο, αγωνία, κι άγχος κι αν περάσουμε. Όταν η ζωή τέμνεται, αισθανόμαστε μία τομή και στον χρόνο, σαν να μην υπάρχει χθες ή αύριο. Κι όμως, μαθαίνουμε από το παρελθόν, και το μέλλον αναμένει να δει τι θα κάνουμε στο παρόν, ώστε να διαμορφωθεί ανάλογα! Το πρόβλημα των ημερών είναι αυτό που συμβαίνει κι όχι αυτό που νιώθουμε…» -Χαράλαμπος Πετράς

“Ας πάρουμε λοιπόν όλοι μιαν ανάσα (κυρίως ο πλανήτης) για να ξυπνήσει ο καλύτερος εαυτός μας!”

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Κυριακή 12 Aπριλίου με Στέλιο Τσουκιά

Την τρίτη εβδομάδα κλείνει ο Στέλιος Τσουκιάς που έρχεται από τα Εξάρχεια, την Κυριακή, 12 Aπριλίου στις 20.30:

“Μένω και εγώ σπίτι, όπως όλοι. Οι τοίχοι μου μιλάνε, κάνω παρέα με τον καφέ μου και έχω την κρυφή ελπίδα πως όλα θα γίνουν όπως πρώτα. Προσωπικά περνάω τον χρόνο με πολλή μουσική, διαβάζω όσα δεν είχα χρόνο να διαβάσω χρόνια, όσα δεν είχα χρόνο να ακούσω χρόνια. Στέκομαι σε αυτά που προσπαθούν να εξηγήσουν τα συναισθήματα μου, μέρα με τη μέρα, ή σε αυτά που θα με πάρουν και θα με σηκώσουν, θα με πετάξουν, θα με ανεβάσουν και μετά θα με γυρίσουν στην καρέκλα του σπιτιού μου διαφορετικό. Αφού δε μπορέσαμε να τα πούμε από κοντά, θα μοιραστούμε μουσικές και συναισθήματα ιντερνετικά. Καλή μας δύναμη παιδιά, θα βρεθούμε σύντομα και θα’ ναι ωραία”

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Pay What You Want

Η υπηρεσία είναι ανοιχτή σε όλους. Εάν το επιθυμείς ομως, μπορείς να μπεις στο viva.gr και να διαθέσεις ένα ποσό της επιλογής σου για να στηρίξεις τους καλλιτέχνες αλλά και την ομάδα πίσω από τα Stay Home Sessions, για να μπορούμε να #μενουμεσπιτι με μουσική.

Mείνε συντονισμένος για τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν. Χωρίς να διακόψεις το cocooning σου και από την άνεση του καναπέ σου, κάνε subscribe και συντονίσου στο YouTube της United We Fly για να μη χάσεις κανένα Stay Home Session!