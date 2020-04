Δείτε τη live stream συναυλία του Theodore στο Apollo Theater

Ενώ η καραντίνα συνεχίζεται, η United We Fly, δίνει τις επόμενες ημέρες δωρεάν πρόσβαση σε κάποιες από τις πιο ωραίες συναυλίες των καλλιτεχνών της τα περασμένα χρόνια. Συγκεκριμένα, τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη συναυλία του Theodore στο Apollo Theater το 2016. Μείνετε, όμως, συντονισμένοι γιατί τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν κι άλλες συναυλίες!

Τη Μεγάλη Τρίτη στις οθόνες μας

To 2016 ο Theodore παρουσίασε στο μεγαλοπρεπές θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο, μια παράσταση βασισμένη σε κομμάτια από τα δύο πρώτα προσωπικά του άλμπουμ «7″ και «It Is But It’s Not». Ατμοσφαιρική, ψυχεδελική και ambient μουσική με τον Theodore τότε ήδη να δίνει μια ιδιάζουσα, δική του ηλεκτρονική post-rock τεχνοτροπία και αντίληψη στη σύνθεση και υλοποίηση της μουσικής του, αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στον κλασικό ρομαντισμό.

Συντονιστείτε, λοιπόν, στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube, για να δείτε τη συναυλία σε live streaming την Μεγάλη Τρίτη 14/3 στις 21.00!