«Saturday Night Live»: O Tom Hanks παρουσίασε το διάσημο σόου από την κουζίνα του σπιτιού του!

Το Saturday Night Live είναι το πιο διάσημο κωμικό σόου της Αμερικής, με εκατομμύρια τηλεθεατές να το παρακολουθούν κάθε Σάββατο βράδυ στις οθόνες τους. Τα τελευταία 40 χρόνια, αναλαμβάνει να ψυχαγωγεί τον κόσμο, σε ζωντανή μετάδοση, με κάποιον κεντρικό παρουσιαστή, διαφορετικό κάθε φορά, με κωμικά σκετσάκια, καθώς και με μουσικούς καλεσμένους.

Αυτή τη φορά όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μετά από ένα μήνα απουσίας του σόου από την αμερικανική τηλεόραση, λόγω κορονοϊού, οι συντελεστές αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα επεισόδιο, από τα σπίτια τους!

Το καστ φόρεσε απλά καθημερινά ρούχα και μέσω εφαρμογής, συνδέθηκαν όλοι μαζί, ζωντανά, το Σάββατο 11 Απριλίου, και μίλησαν για τις αλλαγές που έφερε ο κορονοϊός στο σόου.

O μονόλογος του Tom Hanks

Κεντρικός παρουσιαστής αυτή τη φορά, είναι ο Tom Hanks. Ο πολυαγαπημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ, ετοίμασε τον μονόλογό του, που κλασικά ανοίγει το σόου κάθε φορά. Φυσικά, το πλατό αυτή τη φορά είχε αλλάξει, αφού ο Hanks μιλούσε από την κουζίνα του σπιτιού του. Φορώντας κοστούμι, μίλησε για την περιπέτεια υγείας του με τον κορονοϊό, και διαβεβαίωσε πως τόσο ο ίδιος, όσο και η γυναίκα του, Ρίτα Γουίλσον, είναι καλά στην υγεία τους.

Τα αστεία δεν έλειψαν, παρ ‘ ότι συγκρατημένα, λόγω συνθηκών. Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα του Hanks για την διάγνωσή του με κορονοϊό: «Από τότε που διαγνώστηκα, έχω γίνει κάτι σαν τον μπαμπά της Αμερικής, επειδή κανείς δεν θέλει να βρίσκεται κοντά μου για πολύ και τους κάνω να αισθάνονται άβολα».

Άλλη μια ατάκα που δεν πέρασε απαρατήρητη, αναφέρεται στον τρόπο μεταχείρισης των γυναικών στο Χόλιγουντ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όταν με μετρούσαν με θερμόμετρο, μου έλεγαν πως οι 36 βαθμοί Κελσίου είναι καλοί, ενώ οι 38, όχι. Ακριβώς, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τις γυναίκες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ».

Ο Tom Hanks ανέφερε την δυσκολία που έχει ένα σόου, όταν γίνεται εξ αποστάσεως. Η έλλειψη κοστουμιών και σκηνικών, καθώς και η έλλειψη ζωντανού κοινού και γέλιου, δημιουργεί ένα περίεργο κλίμα. Όμως, ο ηθοποιός έκανε ότι μπορούσε για να θυμίζει ένα κανονικό επεισόδιο του σόου, με το να ενσωματώσει ερωτήσεις κοινού, τις οποίες έκανε ο ίδιος, και ψεύτικα χειροκροτήματα.

Το μήνυμα του Hanks στο κοινό, ήταν να μείνουμε ασφαλείς και ότι θα το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Ο ηθοποιός ευχαρίστησε επίσης τους γιατρούς και τους νοσοκόμους για τις υπηρεσίες τους!

Σκετσάκια και καλεσμένοι