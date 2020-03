15 οσκαρικές ταινίες μικρού μήκους για δωρεάν streaming

Όλοι οι σπουδαίοι σκηνοθέτες, ξεκινούν από κάπου. Στο σινεμά, αυτό σημαίνει, πως ξεκίνησαν δημιουργώντας μικρού μήκους ταινίες, διάρκειας από 2 έως 25 λεπτά.

Παρακάτω, θα βρείτε online 15 ταινίες (14 λόγω πνευματικών δικαιωμάτων), σπουδαίων σκηνοθετών, που γνωρίζουμε πολλοί από εμάς, σήμερα.

Από την λίστα, οι ταινίες των Andrea Arnold, Taika Waititi, Nacho Vigolando και Marshall Curry, συγκέντρωσαν υποψηφιότητες για Όσκαρ, στη κατηγορία Καλύτερου Μικρού Μήκους ταινία, ενώ η Arnold και ο Curry, κέρδισαν το βραβείο.

Για τον Scorsese και τον Aronofsky, οι συγκεκριμένες ταινίες τους ανέδειξαν σε μεγάλα ταλέντα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και του Αμερικανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου, όπου σπούδασαν κινηματογράφο.

David Lowery, «Pioneer»

Πριν μπει στη λίστα με τους σημαντικότερους δημιουργούς του σινεμά, το 2013, με την δεύτερη μεγάλου μήκους δραματική ταινία του, «Ain’t Them Bodies Saints», δημοσίευσε το 2011, αυτή τη ταινία, με έναν πατέρα, να διηγείται στο γιο του, μια βίαιη ιστορία για την μητέρα του.

Martin McDonagh, «Six Shooter»

Ο συγκεκριμένος Ιρλανδός σκηνοθέτης, έγινε γνωστός μετά την επιτυχία του «In Bruges» και του «Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri», για τον χαρακτηριστικό συνδυασμό κωμωδίας και βίας στις ταινίες του. Το «Six Shooter», κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης μικρού μήκους ταινίας και αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα, που συναντά έναν ψυχοπαθή άνδρα νεαρής ηλικίας στο τρένο, αφού πρώτα μάθει ότι η γυναίκα του πέθανε. Πρωταγωνιστεί ο Brendan Gleeson, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και στο «In Bruges».

Taika Waititi, «Two Cars, One Night»

Ο εκκεντρικός Νεοζηλανδός Taika Waititi, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός με το Όσκαρ σεναρίου που κέρδισε φέτος, με τη ταινία του, «Jojo Rabbit», είχε βρεθεί υποψήφιος, με αυτή την μικρού μήκους ταινία, το 2004. Η ταινία επικεντρώνεται στη γνωριμία δυο αγοριών, με μια γυναίκα, σε ένα πάρκινγκ έξω από μια pub.

Andrea Arnold, «Wasp»

Η ανερχόμενη σκηνοθέτης, Andrea Arnold, που μπορεί να γνωρίζετε από το «American Honey», κέρδισε το Όσκαρ μικρού μήκους ταινίας, με το «Wasp». Πρόκειται για την ιστορία μιας μητέρας και του αγώνα που κάνει να μεγαλώσει μόνη τα 4 παιδιά της, ενώ παράλληλα, προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τον πρώην της. Η σκηνοθέτης, γύρισε την ταινία στο Darford της Αγγλίας, την πόλη απ’ όπου κατάγεται, με πρωταγωνίστρια την Natalie Press.

Nacho Vigalondo, «7:35 in the Morning»

Ο Ισπανός σκηνοθέτης, γύρισε την ομώνυμη ταινία των 7.35 λεπτών ακριβώς, σε ασπρόμαυρο φιλμ και προτάθηκε για Όσκαρ. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η Marta Belenguer, ως μια γυναίκα που συναντά έναν μυστηριώδη άνδρα στην τοπική καφετέρια της περιοχής της.

Christopher Nolan, «Doodlebug»

O Nolan θεωρείται από τους πιο ψυχαγωγικούς και καλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς του, με ταινίες όπως το «Inception» και το «Interstellar». Η πρώτη του ταινία ήταν το «Doodlebug», μια ταινία διάρκειας 3 λεπτών, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Jeremy Theobald, ως ένας άνδρας που οδηγείται σε κρίση ταυτότητας, όσο προσπαθεί να σκοτώσει ένα έντομο που τριγυρίζει στο διαμέρισμά του.

Martin Scorsese, «The Big Shave»

Ο Scorsese, ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του σινεμά, γύρισε την ταινία, όσο ήταν φοιτητής στην κινηματογραφική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Η ταινία παρουσιάζει τον Peter Bernuth, ως έναν άνδρα που κόβεται με το ξυραφάκι στο μπάνιο, αλλά συνεχίζει να κόβεται πιο βαθιά. Η ταινία λειτουργεί ως μια μεταφορά για την αυτοκαταστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από τη συμμετοχή τους στον Πόλεμο του Βιετνάμ.

Lynne Ramsay, «Small Deaths»

Από τις σημαντικότερες γυναίκες σκηνοθέτες της γενιάς της, η Ramsay, παρουσιάζει τρεις κρίσιμες συναντήσεις στη ζωή ενός μικρού κοριτσιού. Το 1996, η ταινία κέρδισε βραβείο της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών.

Tim Burton, «Vincent»

Ο σκοτεινός παραμυθάς Tim Burton, συνεργάστηκε με την Disney, στην μικρού μήκους ταινία τρόμου, κινουμένων σχεδίων «Vincent», το 1982. Η ταινία αφορά ένα νεαρό αγόρι, που έχει εμμονή με τον ποιητή Edgar Alan Poe και προσπαθεί να φτιάξει ένα ζόμπι, κάνοντας πειράματα στο σκυλί του. Η ταινία αντλεί έμπνευση από τις Γερμανικές εξπρεσιονιστικές ταινίες του 1920, που αγαπά ο Burton. Την ίδια υπόθεση, σε ταινία μεγάλου μήκους, παρακολουθήσαμε και στην ταινία του «Frankenweenie», to 2012.

David Lynch, «The Alphabet»

Oι διάφορες ταινίες μικρού μήκους του Lynch, αντιπροσωπεύουν το πιο πειραματικό και προκλητικό στάδιο του συνολικού έργου του. Το «The Alphabet», που γυρίστηκε το 1968, συνδυάζει τη τεχνική του live-action με τα κινούμενα σχέδια, για να αφηγηθεί την ιστορία ενός άνδρα, που βλέπει έναν εφιάλτη.

Spike Jonze, «Welcome Home»

O Spike Jonze συνεργάστηκε με την εταιρεία Apple για την ταινία «Welcome Home», στην οποία βλέπουμε την μουσικό FKA Twigs, σαν μια γυναίκα που ζει σε έναν ονειρικό κόσμο και γνωρίζει μια καινούργια εκδοχή του εαυτού της. Η ταινία είχε διαφημιστικούς σκοπούς, όμως η δημιουργικότητα του σκηνοθέτη, ανέβασε επίπεδο στο project.

Darren Aronofsky, «No Time»

Το 1994, ο Aronosfky, του «Black Swan» και του «Requiem for a dream», σκηνοθέτησε το «No Time», με τον συνήθη ύποπτο στην κινηματογράφιση των ταινιών του, Matthew Libatique. Πρόκειται για μια από τις τρεις ταινίες μικρού μήκους που δημιούργησε, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, όπου σπούδασε. Οι άλλες δυο ομομάζονταν «Protozoa» – το όνομα της εταιρείας παραγωγής του – και «Fortune Cookie». Λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορείτε να δείτε την ταινία online, αλλά μπορείτε να την κατεβάσετε από το διαδίκτυο.

Neil Blomkamp, «Alive in Joburg»

O Neill Blomkamp βρήκε μεγάλη επιτυχία με την ταινία μεγάλου μήκους του, «District 9», η οποία συγκέντρωσε έσοδα 210 εκατομμυρίων δολαρίων, σε budget παραγωγής 30 εκατομμυρίων και κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η ταινία βασίστηκε στην μικρού μήκους ταινία «Alive in Joburg», που κυκλοφόρησε το 2005.

Marshall Curry, «The Neighbors’ Window»

Ο Marshall Curry έγινε γνωστός για τις ρεαλιστικές ταινίες του, χάρη στα ντοκιμαντέρ του όπως το «Point and Shoot», «Street Fight» και «If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front», τα δυο από τα οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Ο Curry έκανε το ντεπούτο του σε ταινία αφήγησης το 2019, με την ταινία μικρού μήκους «The Neighbors’ Window», για την οποία κέρδισε το ανάλογο Όσκαρ.

Ana Lily Amirpour, «Yo! My Saint»

Η δημιουργός του «A Girl Walks Home Alone at Night», συνεργάστηκε με το γνωστό brand ρούχων Kenzo και την Κορεάτισσα τραγουδίστρια Karen O, το 2018, για την μουσική ταινία μικρού μήκους «Yo! My Saint».