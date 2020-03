Οι star μένουν σπίτι και ανεβάζουν βίντεο συμπαράστασης

Οι αγαπημένοι μας ηθοποιοί και τραγουδιστές μένουν σπίτι και μας φτιάχνουν τη διάθεση με τα βίντεο που ανεβάζουν. Ο Άντονι Χόπκινς παίζει πιάνο και μας κάνει παρέα με τη γάτα του -ένα βίντεο που δεν ξέραμε πόσο χρειαζόμασταν μέχρι που το είδαμε, ο Άρνολντ Σβατζενέγκερ με το πόνυ και τον γαϊδαράκο του μας συμβουλεύει να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, ενώ άλλοι επικεντρώθηκαν στο να μας κάνουν παρέα ενώ πλένουμε τα χέρια μας.

Άντονι Χόπκινς

Πώς γίνεται να μην σου φτιάξει τη διάθεση ένα βίντεο του Άντονι Χόπκινς με την πανέμορφη γάτα του; Ειδικά όταν παράλληλα παίζει πιάνο -ομολογούμε ότι δεν ξέραμε πως είναι τόσο καλός!

Μπράντον Φλάουερς

Ο Μπράντον Φλάουερς των Killers τραγουδάει το ρεφρέν του αγαπημένου μας τραγουδιού «Mr Brightside» ενώ πλένει τα χέρια του. Άλλη μια ωραία εναλλακτική για το πλύσιμο των χεριών μας!

Μάικλ Στράιπ των REM

Ο Μάικλ Στράιπ των R.E.M μας τραγουδάει «It’s the end of the world as we know it» και μας προτρέπει να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και να μην πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε στα σόσιαλ μίντια -για να αποφύγουμε τον πανικό.

Χιου Τζάκμαν

Ο αγαπημένος μας Χιου Τζάκμαν μας δείχνει πως να πλένουμε σωστά τα χέρια μας, χωρίς να σπαταλάμε πολύ νερό!

Γκλόρια Γκέινορ

Η ντίβα της ντίσκο, Γκλόρια Γκέινορ, μας κάνει παρέα όσο πλένουμε τα χέρια μας, δίνοντας μας μια εναλλακτική ώστε να μην μετράμε απλά 20 δευτερόλεπτα κατά το πλύσιμο.

Άρνολντ Σβατζενέγκερ

Ο Άρνολντ ταϊζει τα ζωάκια του, ένα πόνυ και ένα μικρό γαϊδαρο, και μας προτρέπει να μείνουμε σπίτι και να «ξεχάσουμε τα εστιατόρια.» Ένα πολύ γλυκό βίντεο, όπου ο φιλόζωος Σβατζενέγκερ μας δείχνει ότι η διαμονή στο σπίτι δεν είναι τόσο άσχημη τελικά.

Μάθιου Μακόναχι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) στις 17 Μάρ, 2020 στις 2:14 μμ PDT

Ο Μάθιου Μακόναχι προσπαθεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων: «Αυτή η πανδημία μπορεί να είναι μια αφορμή για να έρθουμε όλοι κοντά, να ενωθούμε.»

Τζάστιν Μπίμπερ

Ένα διαφορετικό βίντεο από τα υπόλοιπα. Ο Τζάστιν Μπίμπερ δεν μοιράζεται ακριβώς συμβουλές ούτε ιδέες, αλλά με ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι και ένα συγκινητικό βίντεο μας θυμίζει τη δύναμη των ανθρώπων όταν θέλουν να κάνουν κάτι καλό.